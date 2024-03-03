Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом

Звучит безумно, но да, в день свадьбы многие женихи в Индии делают селфи рядом со своим домашним унитазом. Нет, это не дурацкий тренд, а требование… от социальных служб.
Нет, ты, конечно, можешь так не делать, но тогда не получишь 51 тысячу рупий от правительства штата. Согласитесь, почти 60 тысяч рублей за фото – можно и сделать.
Туалетно-свадебная тема
Дело в том, что по всей Индии давно идет компания по обеспечению женщин доступом к нормальным туалетам. Я уже писала, что с общественными туалетами для женщин ситуация просто ужасная в Индии, там девушек ждут домогательства и нападения.
А домашнего туалета не было почти у трети индийцев. Вот правительство и придумало выдавать бонусы тем женихам, которые приводят жену в дом с нормальным собственным туалетом.
В Мадхья-Прадеше, например, жениху с унитазом в доме выдают 51 тысячу рупий. Отличные подъемные для молодой семьи.
Почему селфи-то?
Потому что цифровизация. У чиновников не хватает кадров, чтобы перед свадьбой лично ходить ко всем женихам по домам. Пришлось бы записываться заранее за полгода – неудобно же. И затормозит распространение акции «туалеты для невест».
Потому разрешили прикреплять к заявке селфи жениха с унитазом в его дома. К фото ставят геометки, чтобы доказать, что это ты не заехал в городе в торговый центр, чтобы обмануть государства.
- Мне сказали, что над нами не прочтут никах, пока я не покажу фотографию туалета, - сказал один из женихов из Бхопала в интервью для Times of India.
Унизительно ходить в туалет к соседям и всякий раз терпеть, если их нет дома. Хотя многим женихам ужасно неловко делать такие фото, 50 тысяч рупий – это 50 тысяч рупий.
Программа «туалет для невесты» работает с 2013 года, в некоторых штатах даже запрещали жениться, если у тебя нет туалета. И если в течение 30 дней после свадьбы у тебя все еще нет туалета, то выписывали штраф. А могли и развести по настоянию родителей.
Логично, что такая система не получила популярности из-за запретов и наказаний. А вот немного чудаческие фотографии в социальных сетях со свадьбы и денежное вознаграждение создали прямо всплеск активности в штате Мадхья-Прадеш.
Не все хотят делать такие фото, но зато теперь ВСЕ знают, как получить деньги и комфортный дом.
Я думаю, даже если это немного глупо, это же работает и девушкам от этого только польза. Так что ничего обидного тут не вижу, фотографируйтесь, индусы!
Источник:
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Это может показаться необычным, но действительно, в день свадьбы многие женихи в Индии делают селфи рядом с домашним унитазом. Это не модный выходка, а часть социальной инициативы. Женихи, следующие этому требованию, могут получить от правительства штата 51 тысячу рупий, что довольно существенная сумма.
Эта необычная традиция связана с национальной кампанией по обеспечению доступа к санитарным удобствам, особенно для женщин. В Индии общественные туалеты для женщин оставляют желать лучшего, и домашний туалет был недоступен для значительной части населения. Вот почему правительство стимулирует строительство туалетов в домах, предлагая финансовые бонусы.
В штате Мадхья-Прадеш, например, такой подход позволяет молодым семьям начать жизнь с дополнительной поддержкой. Селфи с унитазом требуется из-за ограниченности ресурсов у социальных служб для проверки условий жилья каждого жениха лично.
Хотя некоторым может показаться это унизительным, наличие собственного туалета значительно повышает качество жизни и удобство, избавляя от необходимости пользоваться общественными или соседскими туалетами. С 2013 года программа "Туалет для невесты" значительно повысила осведомленность и улучшила санитарные условия во многих домах. Несмотря на свою необычность, эта инициатива приносит реальную пользу и способствует улучшению условий жизни, особенно для женщин, так что этот небольшой поступок вполне оправдан.