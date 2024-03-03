Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом

А домашнего туалета не было почти у трети индийцев. Вот правительство и придумало выдавать бонусы тем женихам, которые приводят жену в дом с нормальным собственным туалетом.

В Мадхья-Прадеше, например, жениху с унитазом в доме выдают 51 тысячу рупий. Отличные подъемные для молодой семьи.

Почему селфи-то?

Потому что цифровизация. У чиновников не хватает кадров, чтобы перед свадьбой лично ходить ко всем женихам по домам. Пришлось бы записываться заранее за полгода – неудобно же. И затормозит распространение акции «туалеты для невест».