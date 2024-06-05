Опасная работа, от которой отказываются даже индусы

Печь топится на коровьем навозе, а когда навоза не хватает – в ход идут горящие велосипедные покрышки. Самое дорогое производство – на дизельном топливе, это когда и покрышек не хватает.

Потом в эту печь составляют круглые горшки, наполненные сырой солью с озера Самбхар (крупнейшее соленое озеро Индии), смешанной с измельченными растениями и фруктами. Именно вкус этой прогоревшей смеси и делает черную соль такой уникальной на вкус.