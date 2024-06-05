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Опасная работа, от которой отказываются даже индусы

Опасная работа, от которой отказываются даже индусы

Автор:
05 июня 2024 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гималайская соль   в мире   люди   опасная работа   работа   фото   
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Пробовали когда-нибудь Гималайскую соль? Ее еще называют черной, или – кала намак. Веками в Индии ее считали лекарством для пищеварительной системы. А сегодня ее чаще используют в южноазиатской кухне как приправу.

Черная соль добывается не на полях, а в тысячеградусном очаге, что не менее опасно и губительно для работников. И по старинной индийской традиции – никаких мер безопасности и защиты человека.

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Для того, чтобы добыть намак кала (черную соль) нужна самодельная печь, разогретая до 1000 градусов. Конечно, от таких температур печь разрушается минимум раз в год, обжигая работников, но ее все равно восстанавливают.

Печь топится на коровьем навозе, а когда навоза не хватает – в ход идут горящие велосипедные покрышки. Самое дорогое производство – на дизельном топливе, это когда и покрышек не хватает.

Потом в эту печь составляют круглые горшки, наполненные сырой солью с озера Самбхар (крупнейшее соленое озеро Индии), смешанной с измельченными растениями и фруктами. Именно вкус этой прогоревшей смеси и делает черную соль такой уникальной на вкус.

Поскольку соль раскаляется до невероятных температур, ее нельзя касаться во время готовки. На этом полулегальном заводике много мужчин, у которых рабочая травма – ожог солью.

Поскольку одна партия черной соли готовится 24 часа, сотрудники не спят весь этот цикл. Падение на жаркую печь или ожоги паром тут не редкость – заснул стоя и готов.

Горшки с запеченной соляной смесью вытаскивают в три часа ночи. Один таой горшок весит 35 килограмм, его нужно поднять и разбить. Ведь он так плотно спекся под температурой в 1000 градусов с солью, что они стали единым целым.

Дураков среди индусов нет

И вот черные кусочки их самого центра и есть черная соль кала намак. Ее не перетирают на крупицы, продают сразу такими спеченными камнями. Чем больше кусок, тем дороже – ведь это доказательство не подделки, а реального соляного камня.

Тем более если начать измельчать в ступе камни, то соль отделится гранулами от спеченных специи и снова побелеет. Тогда торговцы будут сомневаться – не продаете ли вы им обычную смесь, которая не прошла закалку в горшках!?

Сейчас фабрика черной соли на грани закрытия, хотя с годами спрос на эту специю только растет. И знаете почему? Нехватка рабочей силы! Работать за копейки можно без опасности получить ожог от тысячеградусной печи или соли, люди пошли разборчивые! Условия там такие, что даже индусам страшно. То есть понимаете, насколько опасные.

А модернизировать производство он не может, да и как? Это ремесло, которое передавалось от отца к сыну. Текущий владелец просто не учился и не имеет образования, чтобы знать, что бывают другие печи, другие технологии. Да и недоступны они по цене для ручной фабрики.

Скоро черной соли не будет? Будет, но в разы дороже. Вероятно, какая-нибудь крупная компания выкупит фабрику или построит свою, получив допуск на добычу соли из озера Самбхар.

Я черной солью не пользуюсь, не вижу в ней никакого уникального вкуса, просто смесь специй, можно и свою смесь намешать. А вы?

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Метки: Гималайская соль   в мире   люди   опасная работа   работа   фото   
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3  комментария
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17k
Alex Полчаса назад
Пробовал, гадость, теперь понятно почему она воняет как не пойми что, то ли говном, то ли тухлыми яйцами, то ли покрышками или всем этим вместе ))))))) теперь понятно почему.
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2k
Александр Шевченко 10 минут назад
Да уж технология. Пацаном был, учили не готовить на косте что разожгли солярой и бензином, а тут покрышки и нефтепродукты, как не прожигай что-то остаётся.
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19k
seller-k 12 минут назад
Не смог прочитать - безграмотно.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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