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Почему за веганов во всём мире расплачиваются именно индийские женщины

Почему за веганов во всём мире расплачиваются именно индийские женщины

Автор:
30 марта 2024 09:24
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Индия   в мире   веганы   индийские женщины   кешью   люди   орех   очистка   работа   
1984
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Те, кто выбирает для себя вегетарианский или веганский образ жизни, обязательно включает в свой рацион орехи кешью в качестве ценного источника белка, углеводов, витаминов А, В2, В1 и микроэлементов. И это несмотря на достаточно высокую стоимость этого ореха!

Больше всего кешью съедают европейские и, в частности, британские веганы и вегетарианцы - порядка 17 000 тонн в год! Эта огромная цифра даже в масштабах одной страны. Но откуда же везут такое внушительное количество кешью, дабы утолить аппетиты вегетарианцев и веганов по всему миру?


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Из названия сегодняшнего материала нетрудно догадаться, что большая часть кешью закупается в Индии, а также в Бразилии и во Вьетнаме. Причем орех привозится в Европу уже чищенным, а вот избавлением его от скорлупы занимаются женщины, причём делают они это вручную, помогая себе лишь небольшим, но очень острым ножом.

В одной только Индии обработкой кешью занимаются порядка 500 тысяч человек самых разных возрастов - от 10 до 50 лет. За килограмм очищенных кешью индийские женщины в среднем зарабатывают около 200 рублей в день.

Всё зависит от скорости их работы, а значит и от объёма очищенных орехов. Быстрее всего избавить кешью от скорлупы удаётся голыми руками, а вот в защитных перчатках сей процесс занимает гораздо больше времени. Поэтому индийские женщины всё чаще пренебрегают перчатками и чистят кешью голыми руками. А зря...

Дело в том, что скорлупа кешью содержит в себе анакардовую кислоту и кардол - вещества, которые, попадая на кожу, вызывают раздражение, ожоги и волдыри. Безусловно, концентрация этих веществ в кожуре кешью минимальна, но, когда они воздействует на кожу практически непрерывно, в течение 8-10 часов каждый день, на ней неизбежно появляются раны, на заживление которых иногда уходят недели.

Конечно же, такой длительный "отпуск" индийские женщины не могут себе позволить, поэтому продолжают работать и только усугубляют состояние ран на руках, не давая им зажить. Хуже всего, когда вещества из скорлупы кешью попадают под ногти, ведь если не удаётся вовремя их вымыть, то начинается заражение, справится с которым может только врач, а его услуги стоят слишком дорого для большинства индийцев.

Ну а помимо ожогов от скорлупы кешью, индийские женщины частенько получают серьёзные порезы от ножей, с помощью которых вскрывают плотную оболочку ореха. К слову, многие женщины и рады бы работать в перчатках, чтобы избежать травм, вот только в них существенно снижается скорость очистки кешью.

А тех работниц, которые не справляются с темпами производства, лишают возможности защитить свои руки - в качестве наказания, так сказать... Вот и получается некий замкнутый круг. А сделать с этим ничего нельзя, поскольку спрос на кешью постоянно увеличивается, и индийским женщинам приходится жертвовать своим здоровьем, чтобы сохранить работу, ведь конкурентки из Бразилии и Вьетнама тоже не дремлют...

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Метки: Индия   в мире   веганы   индийские женщины   кешью   люди   орех   очистка   работа   
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6k
livaneth Час назад
А за "зеленых" - дети!
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Горожанин 24 минуты назад
Нацисты. Слышал, что самый известный в мире веган был самым главным в мире нацистом. Правда или нет? Может, врут люди.
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144k
parallax Час назад
Как они могут работать целый день сидя нв корточках?
У меня в такой позе ноги затекают через 5 минут.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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