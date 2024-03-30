Почему за веганов во всём мире расплачиваются именно индийские женщины

Конечно же, такой длительный "отпуск" индийские женщины не могут себе позволить, поэтому продолжают работать и только усугубляют состояние ран на руках, не давая им зажить. Хуже всего, когда вещества из скорлупы кешью попадают под ногти, ведь если не удаётся вовремя их вымыть, то начинается заражение, справится с которым может только врач, а его услуги стоят слишком дорого для большинства индийцев.