Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов

Если полицейские уверены, что человек замешан в воровстве, они везут воришку на рентген. Бывает, что внутри и правда ничего нет – украшения успевают скинуть.

Но часто золото видно внутри. Вот только преступник продолжает утверждать, что это у него в желудке никакая не ювелирка, вы ничего не докажете.

Стоимость полостной операции по извлечению от 500 долларов. Она может в разы превышать цену недорогой цепочки, да и кто будет за нее платить? Государство? Рвотой и промыванием желудка достать длинный предмет крайне сложно, мало когда получается.