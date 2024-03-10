Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов

Эти реальные случаи в Мумбаи регистрируются с 2016-го года. Почему в Мумбаи? Потому что в городе довольно высокий процент преступности.
Потому полиция не сидит в участке, а проводит постоянное патрулирование города. Зачастую они оказываются в двух шагах от места, которое только что обворовали, и успевают схватить воришек по горячим следам по звонку соседей.
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Чаще всего здесь крадут украшения и золото. Они всегда пользуются спросом, есть много нелегальных каналов сбыта, ростовщики и ломбарды.
Но никто не хочет в тюрьму, потому бывает так, что воришки, укравшие, например, цепочки, просто глотают их, когда понимают, что полиция сейчас их настигнет.
Если полицейские уверены, что человек замешан в воровстве, они везут воришку на рентген. Бывает, что внутри и правда ничего нет – украшения успевают скинуть.
Но часто золото видно внутри. Вот только преступник продолжает утверждать, что это у него в желудке никакая не ювелирка, вы ничего не докажете.
Стоимость полостной операции по извлечению от 500 долларов. Она может в разы превышать цену недорогой цепочки, да и кто будет за нее платить? Государство? Рвотой и промыванием желудка достать длинный предмет крайне сложно, мало когда получается.
А долго воришку в тюрьме не продержишь без доказательств на руках. Потому полицейские отправляются на рынок и покупают бананы.
И заменяют все приемы пищи заключенного бананами. Они заставляют его есть как можно больше фруктов, даже силой. Так один 25-летний воришка съел 48 бананов за сутки!
Смахивает на пытку апельсинами, как из кино «Спортлото-82».
Бананы плотные и хорошо перевариваются, они легко проталкивают все, что даже скрутилось в желудке, на выход природным путем. После чего преступника заставляют собственноручно отмыть украденное и вернуть полиции. И все это в течение суток – дело раскрыто, хвала бананам!
Правда, не все жертвы рады такой гениальной методике, когда узнают, откуда вышло их украшение. Потому они дезинфицируют, а потом продают эту цепочку другим владельцам, либо – относят в тот же ломбард, куда тащил украшения воришка.
Вот таким «сложным путем» и при помощи 48 бананов ювелирные украшения все равно попадают на прилавки комиссионок.
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