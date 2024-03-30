32-летний индус накрасился под 81-летнего, потому что очень хотел работать

И оказалось, что кожа на руках, в которых он держал свой паспорт с годом рождения 1938, такая ровная и красивая. Как у… молодого мужчины, конечно же.

Пришлось вызвать охрану и разоблачить мужчину

Он долго возмущался, как они смеют не уважать старость, все больше паникуя. Пока не сломался наконец, что он на самом деле 32-летний Джайеш Патель, и ему очень нужно в Нью-Йорк, ведь там его ждет работа!

Все дело в том, что работу он нашел, а вот визу ему никак не хотели давать. Тогда один человек из рабочего агентства предложил ему паспорт и личность человека, у которого есть виза в США. Но был один нюанс… этому индусу с визой было за 80.