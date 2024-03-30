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32-летний индус накрасился под 81-летнего, потому что очень хотел работать

32-летний индус накрасился под 81-летнего, потому что очень хотел работать

Автор:
30 марта 2024 09:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Индия   в мире   индус   история   люди   работа   хитрец   
1329
5

Очень статный, но капризный старичок пытался зарегистрироваться в Дели в аэропорте Индиры Ганди на рейс в Нью-Йорк. Проблем с документами у него не было, но что-то казалось работнику на стойке странным, не бьющимся, да еще и старичок нервничал. И именно его поведение заставило присматриваться к нему внимательнее…

И оказалось, что кожа на руках, в которых он держал свой паспорт с годом рождения 1938, такая ровная и красивая. Как у… молодого мужчины, конечно же.

Пришлось вызвать охрану и разоблачить мужчину

Он долго возмущался, как они смеют не уважать старость, все больше паникуя. Пока не сломался наконец, что он на самом деле 32-летний Джайеш Патель, и ему очень нужно в Нью-Йорк, ведь там его ждет работа!

Все дело в том, что работу он нашел, а вот визу ему никак не хотели давать. Тогда один человек из рабочего агентства предложил ему паспорт и личность человека, у которого есть виза в США. Но был один нюанс… этому индусу с визой было за 80.

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Джайеш Патель думал ночь, но нигде в Индии ему не предлагали заработка выше. И к утру он решился: нашел человека, который наложил ему профессиональный грим под пожилого человека.

Стоит признать, получилось у него очень хорошо, артистично. Я бы сказала кинематографично, это был профессиональный гример. В таком деле главное не скупиться на подготовку к афере.

Волосы выкрасили в белесо-седой, нарисовали морщины, даже посадили в инвалидную коляску, якобы старик не может долго ходить на аэропорту сам.

Его бы раскрыли?

Большой шанс, что нет, старик был достоверный. Но сказалось то, что ни гример, ни сам Джайеш не мошенничали раньше и не продумали все заранее.

Ошибка Джайеша была в том, что он очень нервничал, когда врал. У него не было опыта притворяться кем-то другим.

Особенно подозрительными выглядели его отказы встать с кресла из-за слабости. Но когда он все же встал, то сделал это без особо чужой помощи.

А гример не додумался дать своему клиенту перчатки и шарф на шею, чтобы скрыть, что там слишком мало морщин и складок. В конце концов, старики часто мерзнут, и дополнительный слой одежды выглядел бы совсем не подозрительно. И рукава как можно длиннее до фаланг пальце – и все бы прошло.

Его посадят?

Он сам себя уже не слабо наказал, потому что поддельные документы на старика и вся афера обошлась Джайешу Пателю в 42 тысячи долларов! Гримера, кстати, довольно быстро поймали, а вот главного организатора – нет.

Скорее всего, если они будут сотрудничать и помогут поймать главного подельщика документов, все обойдется крупным штрафом. Преступление серьезное, но в нем очень ценится желание сотрудничать.

Нам же остается только оценить, какой из человека вышел «гигант мысли, могучий старик»!

Источник:

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Метки: Индия   в мире   индус   история   люди   работа   хитрец   
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8  комментариев
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24
Друг Человека 2 часа назад
Я когда сам так границу пересекаю, я кожу на руках сушу спиртом. И она кажется состарившейся.
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
На каждого хитреца.........
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24
Друг Человека 2 часа назад
С 38 года - 81 год. Получается, дело было в 2019? Как так получилось, что от нас эту замечательную историю лет 5 скрывали? Даже обидно.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
да в Индии каждый второй профи-гример и работает в Болливуде..или работал)
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429
Alex 2 часа назад
Поймайли бы все равно. Не в Индии так в аэропорту в Нью Йорке после беседы с офицером на пограничном контроле. Просто не прошел бы биометрию (фотографирование лица и сканинирование пальцев) с которым встречают любого прибывшего в США пассажира....
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11
Иван Лаптев Alex 38 минут назад
Тогда ещё не сканировали.
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429
Alex Иван Лаптев 12 минут назад
Тогда это когда?
даже если это баян то истории не больше 10 лет. И 10 лет назад пальчики сканировали еще в посольстве при подачи просьбы на визу.
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13k
Copycat 2 часа назад
Да руки это то что выдает возраст, мне отец это рассказал как то и я начал обращать на это внимание)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2303 поста (2260 в горячем)

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