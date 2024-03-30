32-летний индус накрасился под 81-летнего, потому что очень хотел работать

Очень статный, но капризный старичок пытался зарегистрироваться в Дели в аэропорте Индиры Ганди на рейс в Нью-Йорк. Проблем с документами у него не было, но что-то казалось работнику на стойке странным, не бьющимся, да еще и старичок нервничал. И именно его поведение заставило присматриваться к нему внимательнее…
И оказалось, что кожа на руках, в которых он держал свой паспорт с годом рождения 1938, такая ровная и красивая. Как у… молодого мужчины, конечно же.
Пришлось вызвать охрану и разоблачить мужчину
Он долго возмущался, как они смеют не уважать старость, все больше паникуя. Пока не сломался наконец, что он на самом деле 32-летний Джайеш Патель, и ему очень нужно в Нью-Йорк, ведь там его ждет работа!
Все дело в том, что работу он нашел, а вот визу ему никак не хотели давать. Тогда один человек из рабочего агентства предложил ему паспорт и личность человека, у которого есть виза в США. Но был один нюанс… этому индусу с визой было за 80.
Джайеш Патель думал ночь, но нигде в Индии ему не предлагали заработка выше. И к утру он решился: нашел человека, который наложил ему профессиональный грим под пожилого человека.
Стоит признать, получилось у него очень хорошо, артистично. Я бы сказала кинематографично, это был профессиональный гример. В таком деле главное не скупиться на подготовку к афере.
Волосы выкрасили в белесо-седой, нарисовали морщины, даже посадили в инвалидную коляску, якобы старик не может долго ходить на аэропорту сам.
Его бы раскрыли?
Большой шанс, что нет, старик был достоверный. Но сказалось то, что ни гример, ни сам Джайеш не мошенничали раньше и не продумали все заранее.
Ошибка Джайеша была в том, что он очень нервничал, когда врал. У него не было опыта притворяться кем-то другим.
Особенно подозрительными выглядели его отказы встать с кресла из-за слабости. Но когда он все же встал, то сделал это без особо чужой помощи.
А гример не додумался дать своему клиенту перчатки и шарф на шею, чтобы скрыть, что там слишком мало морщин и складок. В конце концов, старики часто мерзнут, и дополнительный слой одежды выглядел бы совсем не подозрительно. И рукава как можно длиннее до фаланг пальце – и все бы прошло.
Его посадят?
Он сам себя уже не слабо наказал, потому что поддельные документы на старика и вся афера обошлась Джайешу Пателю в 42 тысячи долларов! Гримера, кстати, довольно быстро поймали, а вот главного организатора – нет.
Скорее всего, если они будут сотрудничать и помогут поймать главного подельщика документов, все обойдется крупным штрафом. Преступление серьезное, но в нем очень ценится желание сотрудничать.
Нам же остается только оценить, какой из человека вышел «гигант мысли, могучий старик»!
Источник:
- "Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско
- "Женщина-Халк" из Нидерландов набирает популярность в соцсетях
- Ситуации, которые могли произойти только в ночных клубах
- Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго
- "Пришла без двух передних зубов": выходки девушек на свиданиях, которые пугают мужчин
даже если это баян то истории не больше 10 лет. И 10 лет назад пальчики сканировали еще в посольстве при подачи просьбы на визу.