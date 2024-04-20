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Белые девушки работают в Индии живыми столом

Белые девушки работают в Индии живыми столом

Автор:
20 апреля 2024 09:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   в мире   живой стол   люди   работа   фото   
2110
5

Представьте, вас пригласили на свадьбу в качестве… предмета мебели! Вы стоите в центре стола, в специальном отверстии посредине, и играете роль праздничной сервировки. А ведь это довольно распространенная работа, но нужно соблюсти два условия.

1) Вы европейка с белой кожей

2) Вы в Индии

Да, в Китае раньше можно было наняться в клуб «иностранцем», если ты белокожий и светлоглазый. Место, куда ходят иностранцы, считается престижным.

А вот в Индии любят эксплуатировать совсем с другим посылом. Дескать «белокожий человек» работает у нас мебелью. Довольно странно для 21 века, но в Индии средний класс обожает такое устраивать на свадьбы.

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Тем более свадьбы приняты очень большие, гостей 100-200 человек в среднем, все точно увидят, какую роскошь себе могут позволить семьи жениха и невесты.

Кто работает столом в Индии

Это молодые девушки, которые приехали в Индию путешествовать, либо обрести «просветление». А жить на что-то нужно, тем более 10 000 рупий (11 тысяч рублей) в Индии серьезные деньги, на них можно многое купить, а девушка-стол получает их за вечер.

Многие такие путешествующие хиппи перебиваются куда более опасными временными заработками. А быть в центре стола среди красиво одетых людей в Индии – одна из самых безопасных работ для молодой белой девушки (главное, чтобы кто-то тебя не приметил и не начал потом вечером выслеживать).

Почему белые девушки!?

Дело не только в экзотике другой расы, которая зачастую привлекает азиатов из Китая или Японии. В Индии есть еще довольно болезненный постколониальный подтекст. Столько лет страну угнетала Великобритания с ее белокожими леди, теперь пришло время «обратных балов», где белокожие леди ничто больше, чем мебель и обслуга – два в одном.

Не совсем здоровая штука, но девушкам хорошо платят, их никто не обижает, потому что позволить себе такое могут более менее богатые, современные семьи.

Сейчас рынок «девушек-столов» более менее установился, но в самом начале агентства скрывали от девушек, кем им придется работать на свадьбе. Они думали, что их нанимают просто официанткой или помощницей на кухне, когда им говорили «вы будете рекомендовать за столом напитки гостям».

Они подписывались на работу, приходили, а им велели идти в подсобку, надевать топ, шляпку и стол вместо юбки.

Конечно, это дурновкусие, но посмотрите на гипертрофированное индийское кино – им просто нравятся более броские эффектные приемы и жесты, которые кажутся европейцам ненатуральными.

Быть может, когда-нибудь Индия переживет свою травму.

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Метки: Индия   в мире   живой стол   люди   работа   фото   
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11  комментариев
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1k
Вася 2 часа назад
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0
Оглобля 3 минуты назад
А ведь могли бы учительницами работать, ведь то почётнее и выше оплачивается.
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Оглобля Игорь 2 минуты назад
Платный совет: ищи не работу, а заработки.
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
Ну ладно хоть не стульями "трудятся". Или такое тоже есть, но дороже?
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1k
Aleksei 59 минут назад
дикость и травмы прошлого..
давно уже нужно это было отпустить.

у нас эсты такие : прошлое не отпускает их (хотя они жили лучше всех в союзе)
не упустят возможности кольнуть русского или высрать чтон-ибудь в меди в адрес России. о дальнейшем будущем совсем не думают.
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11k
Доктор Час назад
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10k
Maddy8 Час назад
Там если кто-то снимает фильм( малобюджетный) иногда просят постоять белых туристов на заднем плане, то это считается уже такой средний или дорогой фильм, ведь там снимаются белые люди.
В общем странно всё это.
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810
Шурман 2 часа назад
ни грози южному централу  я хочу с ней делать тоже самое что с нами делали белые ? в смысле ? Трахнуть ее чувак :)
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ты служишь украшением стола, путана...
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42
neverminde 2 часа назад
Цигане
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Infinite
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