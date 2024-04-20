Белые девушки работают в Индии живыми столом

1) Вы европейка с белой кожей

2) Вы в Индии

Да, в Китае раньше можно было наняться в клуб «иностранцем», если ты белокожий и светлоглазый. Место, куда ходят иностранцы, считается престижным.

А вот в Индии любят эксплуатировать совсем с другим посылом. Дескать «белокожий человек» работает у нас мебелью. Довольно странно для 21 века, но в Индии средний класс обожает такое устраивать на свадьбы.