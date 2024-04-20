Белые девушки работают в Индии живыми столом

Представьте, вас пригласили на свадьбу в качестве… предмета мебели! Вы стоите в центре стола, в специальном отверстии посредине, и играете роль праздничной сервировки. А ведь это довольно распространенная работа, но нужно соблюсти два условия.
1) Вы европейка с белой кожей
2) Вы в Индии
Да, в Китае раньше можно было наняться в клуб «иностранцем», если ты белокожий и светлоглазый. Место, куда ходят иностранцы, считается престижным.
А вот в Индии любят эксплуатировать совсем с другим посылом. Дескать «белокожий человек» работает у нас мебелью. Довольно странно для 21 века, но в Индии средний класс обожает такое устраивать на свадьбы.
Тем более свадьбы приняты очень большие, гостей 100-200 человек в среднем, все точно увидят, какую роскошь себе могут позволить семьи жениха и невесты.
Кто работает столом в Индии
Это молодые девушки, которые приехали в Индию путешествовать, либо обрести «просветление». А жить на что-то нужно, тем более 10 000 рупий (11 тысяч рублей) в Индии серьезные деньги, на них можно многое купить, а девушка-стол получает их за вечер.
Многие такие путешествующие хиппи перебиваются куда более опасными временными заработками. А быть в центре стола среди красиво одетых людей в Индии – одна из самых безопасных работ для молодой белой девушки (главное, чтобы кто-то тебя не приметил и не начал потом вечером выслеживать).
Почему белые девушки!?
Дело не только в экзотике другой расы, которая зачастую привлекает азиатов из Китая или Японии. В Индии есть еще довольно болезненный постколониальный подтекст. Столько лет страну угнетала Великобритания с ее белокожими леди, теперь пришло время «обратных балов», где белокожие леди ничто больше, чем мебель и обслуга – два в одном.
Не совсем здоровая штука, но девушкам хорошо платят, их никто не обижает, потому что позволить себе такое могут более менее богатые, современные семьи.
Сейчас рынок «девушек-столов» более менее установился, но в самом начале агентства скрывали от девушек, кем им придется работать на свадьбе. Они думали, что их нанимают просто официанткой или помощницей на кухне, когда им говорили «вы будете рекомендовать за столом напитки гостям».
Они подписывались на работу, приходили, а им велели идти в подсобку, надевать топ, шляпку и стол вместо юбки.
Конечно, это дурновкусие, но посмотрите на гипертрофированное индийское кино – им просто нравятся более броские эффектные приемы и жесты, которые кажутся европейцам ненатуральными.
Быть может, когда-нибудь Индия переживет свою травму.
Источник:
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у нас эсты такие : прошлое не отпускает их (хотя они жили лучше всех в союзе)
не упустят возможности кольнуть русского или высрать чтон-ибудь в меди в адрес России. о дальнейшем будущем совсем не думают.
В общем странно всё это.