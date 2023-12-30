10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора

«Гаттака» известна как один из самых достоверных научно-фантастических фильмов в истории. В нём показано ещё одно высокотехнологичное антиутопическое будущее. В этой его версии любой человек может полететь в космос, однако он должен быть идеальным с точки зрения генетики. Люди в этом мире делятся на «годных» и «негодных», где вторые оказываются лишены многих благ жизни, причём совершенно официально.

Джуд Лоу играет Джерома, прикованного к инвалидной коляске «годного», который продаёт свой генетический материал «негодному» Винсенту, герою Итана Хоука, мечтающему попасть в космос. Заметит ли кто-то, что Винсент не тот, за кого себя выдаёт?