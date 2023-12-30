10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора

На днях британскому актёру Джуду Лоу исполнилось 51 год. За более чем 30-летнюю карьеру в кино Джуд (названный в честь кое-какой знаменитой песни) достиг статуса, при котором его имя в титрах — всегда хороший знак для зрителей, даже если его роль второстепенна.
Как говорят критики, Джуд особенно хорош в ансамблевых фильмах, где и помимо него в кадре множество первоклассных актёров. А ещё он крайне часто играет в исторических картинах. В нашей десятке лучших таких большинство, ведь именно у них наивысшие зрительские рейтинги.
Перечисляем самые знаковые фильмы Джуда Лоу.
Джуд Лоу в роли довольно дерзкой и умелой версии доктора Ватсона. Он недоволен Холмсом и по ходу действия часто демонстрирует свою способность успешно махать кулаками. Лоу исполнил эту роль и в продолжении 2011 года «Шерлок Холмс: Игра теней».
Первая роль в карьере актёра, за которую он был номинирован на «Оскар».
1950-е годы. Джуд Лоу исполняет роль Дики Гринлифа — прожигающего жизнь молодого человека, отец которого отправляет к нему главного героя, Тома Рипли (Мэтт Деймон), чтобы тот убедил Дики вернуться домой и отказаться от роскошного прозябания.
Один из тех редких случаев, когда события фильма с Джудом Лоу происходят в наше время. Две героини, британка Айрис и американка Аманда (Кейт Уинслет и Кэмерон Диас), на время поменялись местами жительства, чтобы развеяться. Джуд Лоу играет брата Айрис по имени Грэм, который знакомится с приехавшей в дом его сестры Амандой. Романтической романтики не избежать.
В созданном Стивеном Спилбергом 22-м веке Джуд Лоу играет почти неотличимого от человека андроида. Его имя Жиголо Джо, и его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Под его опеку попадает главный герой, андроид-мальчик, чья семья отказывается от него из-за конкуренции с настоящим ребёнком.
Джуд играет наёмного убийцу Харлена Магуайра, любителя сделать фото места своего преступления, которому поручают устранить гангстера Майкла Салливана (Том Хэнкс) — ведь тот из-за своего сына пошёл против мафии.
«Гаттака» известна как один из самых достоверных научно-фантастических фильмов в истории. В нём показано ещё одно высокотехнологичное антиутопическое будущее. В этой его версии любой человек может полететь в космос, однако он должен быть идеальным с точки зрения генетики. Люди в этом мире делятся на «годных» и «негодных», где вторые оказываются лишены многих благ жизни, причём совершенно официально.
Джуд Лоу играет Джерома, прикованного к инвалидной коляске «годного», который продаёт свой генетический материал «негодному» Винсенту, герою Итана Хоука, мечтающему попасть в космос. Заметит ли кто-то, что Винсент не тот, за кого себя выдаёт?
Вторая и последняя на сегодняшний день роль Лоу, за которую его номинировали на «Оскар».
Джуд исполняет роль Инмана — военного конфедерата времён Гражданской войны в США. Герой дезертирует, чтобы вернуться домой в свой городок Холодная гора, где его ждёт возлюбленная Ада (Николь Кидман). Однако обратная дорога для преследуемого законом Инмана лёгкой точно не будет.
Ещё один исторический и на этот раз биографический фильм, в котором Джуд предстаёт в роли лорда Альфреда Дугласа — близкого друга знаменитого ирландского писателя и поэта Оскара Уайльда.
Джуд Лоу играет Василия Зайцева — советского офицера и знаменитого снайпера, участвовавшего в Сталинградской битве. Основная сюжетная линия фильма — это противостояние героя и немецкого майора Кёнига, также элитного снайпера, в исполнении Эда Харриса.
Нашумевший сериал Паоло Соррентино, переоткрывший Джуда Лоу массовому зрителю. Главный герой — американский кардинал, всего в 47 лет ставший папой Пием XIII. Он своенравен и эксцентричен, но самое главное — ему не чуждо ничего человеческое, что создаёт сильное расхождение с его нынешним статусом.
Какие ещё фильмы с Джудом Лоу вам нравятся?
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