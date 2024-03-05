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Как Юрий Никулин весьма убедительно вошел в образ непутёвого пьянчужки

Как Юрий Никулин весьма убедительно вошел в образ непутёвого пьянчужки

Автор:
05 марта 2024 10:11
Сообщество : Кино
Метки: Когда деревья были большими   Юрий Никулин   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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В 1961 году Юрий Владимирович Никулин снялся в одной из лучших своих кинокартин – фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими». Это была первая драматическая роль начинающего актёра, да ещё и главная мужская роль.

Юрий Никулин сыграл Кузьму Кузьмича Иорданова – бывшего фронтовика, который, потеряв во время войны семью, совершенно опустился, начал пьянствовать и тунеядствовать. Образ алкоголика, бездельника и обманщика Иорданова большую часть фильма был отрицательным, а вот в конце кинодрамы возникла надежда на исправление непутёвого героя и его возвращение к нормальной, общественно полезной жизни.

Удивительно то, что режиссёр Кулиджанов, приглашая Никулина на эту роль, не видел ни одного фильма с его участием. Да их, в общем-то, на тот момент было мало – всего шесть кинолент, и в них клоун московского цирка Юрий Никулин сыграл короткие комические роли второго и даже третьего плана.

Смешного актёра режиссёр знал только по цирку, при этом в весёлом клоуне он сумел обнаружить черты шалопутного Иорданова. И, как оказалось впоследствии, в своём выборе Кулиджанов не ошибся – Никулин блестяще справился с поставленной задачей.

Вот как Юрий Владимирович вспоминал те дни:

Увидев режиссёра Кулиджанова в первый раз, я подумал: «Вот так, наверное, должны выглядеть хорошие педагоги». Лев Александрович производил впечатление человека спокойного, уравновешенного и собранного.
— Как вам роль? — спросил он сразу.
— Понравилась, но не знаю, смогу ли сыграть её, — признался я чистосердечно.
— Умоляю вас, не играйте. Только не играйте! И вообще, не говорите слово «играть». Будьте сами собой. Считайте, что ваша фамилия не Никулин, а Иорданов. И живёте вы в Москве, в старом доме. Вам пятьдесят лет… Вы побродите по улицам, зайдите в магазины, присмотритесь к людям, похожим на вашего героя. Они встречаются в Москве.
Этот совет я выполнил. Ходил около пивных, мебельных магазинов, смотрел, примеривался…


О том, насколько удачно актёр вошёл в образ, можно судить по одной забавной истории. В самый первый съёмочный день, когда снимался эпизод в мебельном магазине, Никулин прибыл на съёмочную площадку в гриме и костюме Иорданова и хотел было войти в магазин.

Однако директор магазина внезапно загородил ему проход. Трёхдневная щетина и мятый костюм Никулина произвели на него соответствующее впечатление:

— Куда это вы, гражданин? – грозно спросил директор.
— Мне в магазин, – ответил Никулин.
— Нечего вам там делать! – ещё более насупил брови директор.
— Да я актёр, в фильме снимаюсь...
— Знаем мы таких артистов! С утра глаза зальют и ходят, «спектакли» разыгрывают! Идите прочь, пока я милицию не позвал!

В этот момент к месту событий подошёл сам Кулиджанов и заступился за актёра. От слов режиссёра у директора глаза округлились ещё больше. А Лев Кулиджанов откровенно радовался. Вот что он сказал Юрию Никулину:

Ну, если народ вас так воспринимает, значит, в образ вы вошли прекрасно...


Настолько удачно Юрий Владимирович вошёл в образ непутёвого пьянчужки, что этот образ потом сопровождал его всю дальнейшую жизнь. В том числе благодаря последующим кинокомедиям Леонида Гайдая.

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Метки: Когда деревья были большими   Юрий Никулин   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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10k
Trenzel2003 58 минут назад
Вот потому мы и любим наших старичков. Они не играли. Они ЖИЛИ ролью. Все фильмы были с душой!
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6k
Lexx 46 минут назад
В роли Клячкина в фильме "Неподдающиеся". Тоже любитель выпить, но правда, рабочий человек.
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Alex 56 минут назад
Шикарный фильм!
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