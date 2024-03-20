Как снимали фильм "Высокий блондин в черном ботинке": 17 интересных фактов о фильме

2. Перед тем как приступить к сценарию, Иву Роберу удалось пообщаться с некоторыми реальными секретными агентами, которые поведали ему некоторые истории из своей работы. Некоторые такие истории даже вошли в фильм.

3. Несмотря на то, что идя для фильма и некоторые истории секретных агентов, которые в него войдут, принадлежали Иву Роберу, все же написанием сценария занимался не он. Для написания сценария был привлечен сценарист Франсис Вебер, который до этого написал сценарии к таким фильмам как "Называй меня Матильдой" и "Жил был полицейский".