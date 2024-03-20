Как снимали фильм "Высокий блондин в черном ботинке": 17 интересных фактов о фильме

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что одним из самых известных фильмов с Пьером Ришаром является лента "Высокий блондин в черном ботинке", вышедший в 1972 году.
1. Режиссер Ив Робер в свое время увлекался шпионскими фильмами и биографиями секретных агентов. А после прочтения романа "Пятая струна" Игала Шамира, Ив Робер буквально загорелся идеей снять свой фильм на подобную тематику.
2. Перед тем как приступить к сценарию, Иву Роберу удалось пообщаться с некоторыми реальными секретными агентами, которые поведали ему некоторые истории из своей работы. Некоторые такие истории даже вошли в фильм.
3. Несмотря на то, что идя для фильма и некоторые истории секретных агентов, которые в него войдут, принадлежали Иву Роберу, все же написанием сценария занимался не он. Для написания сценария был привлечен сценарист Франсис Вебер, который до этого написал сценарии к таким фильмам как "Называй меня Матильдой" и "Жил был полицейский".
Именно Франсис Вебер посоветовал взять на главную роль своего друга Пьера Ришара, хотя изначально Ив Робер хотел видеть в роли главного героя Клода Рише. Но когда Робер услышал про Пьера Ришара, то он тут же согласился с Вебером, и даже удивился, что эта мысль не пришла ему в голову самому.
Позже, Франсис Вебер сам станет режиссером, и уже в 1976 году выйдет его первый фильм "Игрушка", где главную роль также сыграет Пьер Ришар. И это станет лишь началом их сотрудничества.
Вот только боссы студии "Guamont" были против того, чтобы Пьер Ришар играл в этом фильме, несмотря на то, что он был на пике популярности. Продюсеры считали, что из-за Ришара они потеряют добрую часть провинциальных зрителей.
Но тут вступился сам Ив Робер, который не хотел отказываться от Ришара. И благодаря тому, что он сам был одним из продюсеров фильма (а не только режиссером), ему удалось отстоять актера.
4. Изначально, Ив Робер хотел назвать свой фильм "Ловушка для дурака", но когда на главную роль был утвержден Пьер Ришар, то название было решено сменить на "Высокий блондин в черном ботинке".
5. Кстати, режиссер Ив Робер также сыграл в фильме небольшую роль дирижера оркестра.
6. На роль Кристины изначально планировалось взять актрису Анни Дюпре, но продюсер компании "Guamont" Ален Пуарэ предложил Роберу попробовать на эту роль актрису Мирей Дарк, которая в итоге и получила роль Кристины.
Сама же Мирей позже сказала, что согласилась на эту роль по совету своего гражданского мужа - известного актера Алена Делона.
Кстати, именно Мирей Дарк обратилась к известному модельеру Ги Ларошу, чтобы он придумал незабываемое платье для ее героини. В итоге Ларош с помощью ассистента разработал то самое черное платье с глубоким вырезом на спине. И да, многие безусловно навсегда запомнили это платье.
По словам самой Мирей Дарк, когда она пришла на съемочную площадку в этом провокационном платье, все члены съемочной группы буквально замолчали, уставившись на актрису, и не отрывая от нее глаз.
А вот сам Пьер Ришар увидел это платье лишь во время начала съемок. Ив Робер и Франсис Вебер специально не сказали Ришару про это платье, чтобы заснять реальные эмоции актера от увиденного.
Много лет спустя Мирей Дарк устроила распродажу своих киноплатьев, но то самое черное платье с вырезом она на продажу не выставляла. Как сказала сама актриса, он ни за что не продаст платье, так как и думать не хочет, что оно будет сидеть на чьих-то других ягодицах.
7. Ив Робер специально называл некоторых персонажей (например, Милан и Тулуз) в честь городов, чтобы избежать совпадений с реальными людьми.
8. В квартире Франсуа Перрена можно заметить некоторые отсылки к России, а именно висящий на стене портрет Сергея Рахманинова и конечно же русские матрешки.
9. В качестве штаб-квартиры секретной службы Франции был использован Национальный музей искусств, причем как снаружи, так и внутри.
10. Музыку к фильму "Высокий блондин в черном ботинке" написал известный франко-румынский композитор Владимир Косма. Его попросили сделать что-то в духе "Джеймса Бонда" но с комичным уклоном.
Сам же Косма считал, что это будет неуместно и не смешно, поэтому он предложил свои варианты. Вот только Франсис Вебер посчитал предложенную музыку абсолютно неинтересной и унылой. А вот режиссеру Иву Роберу и продюсеру Алену Пуарэ музыка понравилась, поэтому они переубедили Вебера.
Удивительно, но несмотря на то, что изначально Вебер был против музыки, написанной Космо, спустя годы он сам стал приглашать композитора в свои фильмы. Именно Владимир Космо написал ту самую культовую мелодию для первого фильма Франсиса Вебера - "Игрушка" (1976).
11. Начальные титры сделаны весьма интересным образом - с помощью игральных карт. И что самое интересное, здесь нет ни капли монтажа. Для создания титров была произведена специальная колода карт с именами членов съемочной группы. Затем профессиональный фокусник и иллюзионист Жерар Можакс сделал несколько карточных фокусов на черном фоне таким образом, чтобы карта с той или иной фамилией появлялась в нужный момент.
Кстати, сам иллюзионист и фокусник Жерар Можакс также сыграл небольшую роль в фильме
12. По изначальной задумке автора Франсуа Перрен должен был погибнуть в конце фильма в аэропорту. Но из-за того, что авторы еще на момент съемок стали думать над возможным продолжением фильма, они решили оставить Перрена в живых, а вместо него убить Милана.
И в итоге пару лет спустя действительно вышло продолжение фильма под названием "Возвращение высокого блондина".
13. Фильм "Высокий блондин в черном ботинке" - это первая лента, где появляется персонаж по имени Франсуа Перрен. Данное имя придумал сценарист (а затем и режиссер) Франсис Вебер, и в итоге он решил использовать эти имя и фамилию для главных героев и в других своих лентах, таких как "Игрушка", "Дальше некуда", "Удар головой", "Невезучие", "Ягуар" и др.
Причем, эти герои никак между собой не связаны, несмотря на то, что в четырех фильмах Франсуа Перрена играет Пьер Ришар.
14. В 1972 году фильм "Высокий блондин в черном ботинке" стал лидером французского проката. Также, очень высоко фильм был оценен и в СССР, как и другие французские фильмы в то время. Правда, беспощадные советские цензоры вырезали некоторые моменты, так как посчитали их чересчур откровенными и неуместными. Так, например, советские зрители не увидели сцену, когда волосы Кристины застряли в ширинке Франсуа Перрена.
15. В 1985 году американцы сняли ремейк фильма "Высокий блондин в черном ботинке" под названием "Человек в одном красном ботинке", где главную роль исполнил Том Хэнкс.
Но ремейку и близко не удалось подобраться к оригиналу. Фильм провалился в прокате, собрав всего 8,6 миллионов долларов при бюджете в 16 миллионов.
16. Жан Рошфор, сыгравший полковника Луи Тулуза, ни разу не пересекался с Пьером Ришаром во время съемок. Кстати, многие из вас безусловно вспомнят этого замечательного актера по роли Дегре из серии фильмов об Анжелике.
17. Слово "Подлец!", которое то и дело выкрикивает полковник Милан в исполнении Бернара Блие, стала визитной карточкой актера. Он неоднократно выкрикивал это слово и в других лентах со своим участием.
Кстати, в советском дубляже персонажа Бернара Блие озвучил актер Владимир Кенигсон, голос которого многие узнают по фильмам с Луи де Фюнесом.
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