Как снимали фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром: кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

Этот фильм о журналисте, которого "купил" себе в качестве игрушки избалованный сын миллионера.
1. История создания фильма "Игрушка" началась еще в середине 60-х годов, ведь именно тогда сценарист Франсис Вебер начал писать сценарий (точнее не совсем сценарий, а скорее небольшой рассказ).
В основу его рассказа легла реальная история, которую Вебер наблюдал лично. Однажды, находясь в магазине игрушек, он увидел сына одного богатея, рядом с которым стояли его няньки и охрана, в руках которых были сумки, набитые игрушками. Но мальчика все равно что-то не устраивало, из-за чего он то и дело капризничал, обещая рассказать обо всем своему отцу, чтобы тот всех уволил.
Вебер написал на эту тему небольшой рассказ, о котором благополучно забыл до лучших времен, пока он не встретился со своим другом Пьером Ришаром, с которым они подружились еще во время съемок фильма "Высокий блондин в черном ботинке", сценарий к которому писал Франсис Вебер.
Ришару так понравился этот рассказ, что он буквально умолял Вебера написать полноценный сценарий в комедийном ключе, чтобы снять по нему фильм.
2. Когда Вебер стал писать сценарий, он думал, каким характером будет обладать главный герой. И не придумав ничего лучшего, он решил прописать образ главного героя, основываясь на самом себе, так как по его признанию он всегда был довольно неуклюжим парнем.
Самому Пьеру Ришару очень понравился этот образ. Более того, ему очень понравилась, что фильм "Игрушка" будет не столько комедией, сколько сатирой на вседозволенность богатых людей. Поэтому, помимо исполнения главной роли, Ришар стал еще и продюсером данной ленты. Правда, это вовсе не значило, что Ришар не собирался кривляться в своем стиле, как он это делал в других лентах со своим участием.
3. Несмотря на то, что Ришар и Вебер были хорошими друзьями, во время съемок между ними частенько случались конфликты. Дело в том, что Ришар был на пике популярности. Кроме того, как уже написал выше, он являлся продюсером фильма. Поэтому, он считал, что может вносить свои коррективы в съемочный процесс и задавать тон съемкам. Ришар пытался изобразить своего персонажа более комичным, тогда как Вебер требовал нотку серьезности.
Но больше всего Веберу не нравился тот факт, что Ришар практически всегда считал первый дубль самым удачным. А вот у Вебера было свое мнение на этот счет. Режиссеру приходилось буквально уговаривать Ришара переделать неудачный дубль, который актер считал хорошим.
4. Самым сложным в подборе актеров было найти того самого мальчика на роль Эрика, который будет вызывать негатив у зрителей на протяжении первой половине фильма, и которого зрители полюбят во второй половине картины. Но никто из мальчишек, пришедших на пробы, не понравился Франсису Веберу.
После утомительных проб Франсис Вебер вышел на улицу подышать воздухом, а вместе с ним вышел и один из членов съемочной группы - мсье Греко. В итоге эти двое разговорились, и оказалось, что у мсье Греко есть подходящий по возрасту сын по имени Фабрис, который посещает актерские курсы.
Франсис Вебер предложил Греко привести его сына на пробы. И как оказалось, юный Фабрис Греко просто идеально подошел на роль избалованного сына миллионера.
Сам Пьер Ришар был также поражен сосредоточенностью юного актера. Удивительно, как 11-летний мальчик преданно относился к своей работе, не выделываясь, а вдумчиво вчитываясь в сценарий.
Но несмотря на всё это, Фабрис Греко так и не стал актером. Фильм "Игрушка" стал по сути его первой и единственной киноработой. Фабрис решил не связывать жизнь с актерской профессией, а выбрал путь веб-дизайнера.
5. Главному герою фильма "Игрушка" Франсис Вебер решил дать имя Франсуа Перрен. Именно так звали героя Ришара в фильме "Высокий блондин в черном ботинке", и именно так будут звать героя Пьера Ришара в фильме "Невезучие". Но сразу стоит отметить, что всё это разные персонажи.
6. На роль жены президента (мадам Рамбаль-Коше) Франсис Вебер решил взять не актрису, а именно модель, так как ему требовалась красивая женщина, способная хорошо держаться и играть без каких-либо эмоций.
Перебрав кучу фотографий различных моделей, Франсис Вебер наткнулся на фото модели Сюзи Дайсон, которая работала с такими известными брендами как "Chanel" и "Vercace".
Но несмотря на то, что Сюзи согласилась на роль в фильме "Игрушка", она решила больше не сниматься в кино, так как хотела сосредоточиться исключительно на работе модели.
7. На роль холодного миллионера Пьера Рамбаля-Коше Франсис Вебер решил взять актера Мишеля Буке, который в основном всегда играл таких же холодных персонажей.
По словам самого Мишеля, мальчик Фабрис Греко на протяжении нескольких недель относился к нему настороженно, но потом они даже сблизились.
8. Вряд ли кто-то из вас сможет забыть ту самую культовую заглавную мелодию из фильма "Игрушка". Автором данной композиции стал румыно-французский композитор Владимир Косма.
Сам Владимир никогда и подумать не мог, что он станет писать музыку для кино, но в итоге он прославился именно как кинокомпозитор. Впервые Франсис Вебер приметил его композиции для фильма "Высокий блондин в черном ботинке", после чего пригласил его для создания музыки к своему первому фильму "Игрушка".
С тех пор и началось плодотворное сотрудничество Франсиса Вебера и Владимира Косма. Композитор написал музыку к таким популярным фильмам Вебера как "Невезучие", "Беглецы", "Папаши", "Ягуар", "Ужин с придурком" и др.
9. В СССР фильм "Игрушка" стал настоящим хитом, а вот у себя на родине во Франции фильм провалился в прокате. Его посмотрело всего в районе 1 миллиона зрителей, что является довольно плохим результатом. Но несмотря на всё это, Пьер Ришар считает данную ленту одной из своих любимых и удачных.
А вот Франсис Вебер испугался, что этот фильм погубит его режиссерскую карьеру, которая так и не успела начаться. Поэтому он на протяжении нескольких лет даже не пытался сесть в режиссерское кресло, пока речь не зашла о фильме "Невезучие". И именно этот фильм стал самым успешным в его карьере, благодаря чему он стал действительно востребованным режиссером.
10. Мальчик Фабрис Греко не ожидал, что на него свалится столь бешеная популярность, несмотря на то, что фильм по сути провалился в прокате. Юный актер получал огромное количество фильмов, а толпы фанатов то и дело дежурили у него возле дома.
Однажды, выйдя на улицу, какой-то сумасшедший фанат даже попытался сорвать с него куртку, из-за чего Фабрис потом долгое время боялся выходить на улицу.
Более того, на ребенка стали сыпаться предложения о съемках в других фильмах. Но отец мальчика заломил настолько высокий гонорар, что продюсеры быстро отстали от ребенка. Сам отец мальчика объяснил свой поступок тем, что просто хотел уберечь психику своего сына. А со временем ушли и фанаты, чему сам Фабрис был очень рад.
11. Выход фильма "Игрушка" был запланирован на Рождественские каникулы. И многие компании, испугавшись конкуренции, перенесли премьеры своих фильмов, ведь все полагали, что новая комедия с Пьером Ришаром просто всех уделает на раз-два. Но в итоге фильм провалился.
Источник:
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Финал просто слезу выбивает...
Кривляние и актёрская игра разные понятия.