Как снимали фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром: кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

Вебер написал на эту тему небольшой рассказ, о котором благополучно забыл до лучших времен, пока он не встретился со своим другом Пьером Ришаром, с которым они подружились еще во время съемок фильма "Высокий блондин в черном ботинке", сценарий к которому писал Франсис Вебер.

Ришару так понравился этот рассказ, что он буквально умолял Вебера написать полноценный сценарий в комедийном ключе, чтобы снять по нему фильм.

2. Когда Вебер стал писать сценарий, он думал, каким характером будет обладать главный герой. И не придумав ничего лучшего, он решил прописать образ главного героя, основываясь на самом себе, так как по его признанию он всегда был довольно неуклюжим парнем.