7 случаев, когда сразу несколько актёров получали «Оскар» за роль в одном и том же фильме

За 24 церемонии вручения премии «Оскар» в 21 веке набралось всего 7 фильмов с особым достижением по части игры актёров: статуэтку Академии за исполнение своей роли в них получали сразу несколько человек.

Всего на «Оскаре» 4 актёрских номинации — лучшая мужская/лучшая женская роли первого плана и лучшая мужская/женская роли второго плана. Взять все четыре одним фильмом не удавалось никому в истории, но зато среди семи перечисленных триумфаторов этого века есть тот, чьи исполнители взяли 3 статуэтки из 4.