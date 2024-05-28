7 случаев, когда сразу несколько актёров получали «Оскар» за роль в одном и том же фильме

Осторожно, в этом посте сконцентрировано чрезвычайно много примеров образцовой актёрской игры!
За 24 церемонии вручения премии «Оскар» в 21 веке набралось всего 7 фильмов с особым достижением по части игры актёров: статуэтку Академии за исполнение своей роли в них получали сразу несколько человек.
Всего на «Оскаре» 4 актёрских номинации — лучшая мужская/лучшая женская роли первого плана и лучшая мужская/женская роли второго плана. Взять все четыре одним фильмом не удавалось никому в истории, но зато среди семи перечисленных триумфаторов этого века есть тот, чьи исполнители взяли 3 статуэтки из 4.
Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Тим Роббинс — за лучшую мужскую роль второго плана.
Хилари Суэнк получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а Морган Фримен — за лучшую мужскую роль второго плана.
Кстати, оба фильма «Таинственная река» и «Малышка на миллион» снял Клинт Иствуд. Умеет человек выжимать из актёров сильную игру!
Мелисса Лео и Кристиан Бэйл получили «Оскар» за женскую и мужскую роли второго плана. По сюжету фильма они мать и сын.
Мэттью Макконахи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Джаред Лето — за лучшую мужскую роль второго плана.
Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а Сэм Рокуэлл — за лучшую мужскую роль второго плана.
Киллиан Мёрфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Роберт Дауни-младший — за лучшую мужскую роль второго плана.
Единственный фильм этого века, за роли в котором «Оскар» получили сразу три актёра!
Мишель Йео — за лучшую женскую роль, а Джонатан Ке Кван и Джейми Ли Кёртис — за лучшие мужскую и женскую роли второго плана.
В каком из этих фильмов, на ваш взгляд, была показана самая сильная актёрская игра?
Источник:
- 10 интересных фактов о Хищниках, которые обязательно стоит знать
- Как снимали фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром: кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме
- 10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора
- Гигант из «Зелёной мили». Как он так раскачался и как трагически сложилась его судьба?
- Как Юрий Никулин весьма убедительно вошел в образ непутёвого пьянчужки