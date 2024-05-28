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7 случаев, когда сразу несколько актёров получали «Оскар» за роль в одном и том же фильме

7 случаев, когда сразу несколько актёров получали «Оскар» за роль в одном и том же фильме

Автор:
28 мая 2024 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актер   оскар   роль   съемки   факты   фильм   фото   
1167
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Осторожно, в этом посте сконцентрировано чрезвычайно много примеров образцовой актёрской игры!

За 24 церемонии вручения премии «Оскар» в 21 веке набралось всего 7 фильмов с особым достижением по части игры актёров: статуэтку Академии за исполнение своей роли в них получали сразу несколько человек.

Всего на «Оскаре» 4 актёрских номинации — лучшая мужская/лучшая женская роли первого плана и лучшая мужская/женская роли второго плана. Взять все четыре одним фильмом не удавалось никому в истории, но зато среди семи перечисленных триумфаторов этого века есть тот, чьи исполнители взяли 3 статуэтки из 4.

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Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Тим Роббинс — за лучшую мужскую роль второго плана.

Хилари Суэнк получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а Морган Фримен — за лучшую мужскую роль второго плана.

Кстати, оба фильма «Таинственная река» и «Малышка на миллион» снял Клинт Иствуд. Умеет человек выжимать из актёров сильную игру!

Мелисса Лео и Кристиан Бэйл получили «Оскар» за женскую и мужскую роли второго плана. По сюжету фильма они мать и сын.

Мэттью Макконахи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Джаред Лето — за лучшую мужскую роль второго плана.

Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а Сэм Рокуэлл — за лучшую мужскую роль второго плана.

Киллиан Мёрфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Роберт Дауни-младший — за лучшую мужскую роль второго плана.

Единственный фильм этого века, за роли в котором «Оскар» получили сразу три актёра!

Мишель Йео — за лучшую женскую роль, а Джонатан Ке Кван и Джейми Ли Кёртис — за лучшие мужскую и женскую роли второго плана.



В каком из этих фильмов, на ваш взгляд, была показана самая сильная актёрская игра?

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Метки: актер   оскар   роль   съемки   факты   фильм   фото   
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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