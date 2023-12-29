В Челябинске выпал снег и начался апокалипсис

Красота на столичных улицах

Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня"

В Челябинске промальпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа высотки

"Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях

В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

«Вижу кучи со своей фамилией»: чтобы достучаться до мэра Воронежа, жители города организовали...