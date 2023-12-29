В Челябинске выпал снег и начался апокалипсис

На город за сутки обрушилась месячная норма осадков.
26 декабря Челябинск накрыла «суперметель». А вчера она повторилась и начался коллапс.
Дошло до того, что граждане толкали застрявший в сугробе автобус:
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Местные жители сетуют на работу коммунальщиков и считают, что можно работать оперативней.
А в мэрии города заявляют:
Одномоментно очистить миллионный город от снега и вывезти его на специальную площадку невозможно. Администрацией города Челябинска принимаются все возможные меры для приведения улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее беспрепятственный проезд автотранспорта и проход пешеходов.
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Власти просят людей по возможности не выезжать на улицы. А местные жители берут в руки лопаты и сами занимаются расчисткой снега.
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я сам из Челябинска- тут коллапс реально,успели почистить только центральные улицы, и то только по главным направлениям, дворы не чистят . машины брошенные стоят и на второй полосе- сегодня видел несколько почищенных улиц (прикольные островки брошенного авто посреди дороги- почему не эвакуируете? переставьте на обочину - вы же почистили ). нагнетать не нужно - не первый раз снег - с парковками очень плохо.
Вы лучше на Якутию посмотрите, вот где суровость... Мороз -80 да охренеть просто