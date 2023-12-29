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В Челябинске выпал снег и начался апокалипсис

В Челябинске выпал снег и начался апокалипсис

Автор:
29 декабря 2023 15:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вьюга   метель   снег   сугробы   челябинск   
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На город за сутки обрушилась месячная норма осадков.

26 декабря Челябинск накрыла «суперметель». А вчера она повторилась и начался коллапс.

Дошло до того, что граждане толкали застрявший в сугробе автобус:

Местные жители сетуют на работу коммунальщиков и считают, что можно работать оперативней.

А в мэрии города заявляют:

Одномоментно очистить миллионный город от снега и вывезти его на специальную площадку невозможно. Администрацией города Челябинска принимаются все возможные меры для приведения улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее беспрепятственный проезд автотранспорта и проход пешеходов.

Власти просят людей по возможности не выезжать на улицы. А местные жители берут в руки лопаты и сами занимаются расчисткой снега.

Источник:

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Метки: Видео   вьюга   метель   снег   сугробы   челябинск   
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6  комментариев
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5k
Sanar 2 часа назад
Да уже приходил, пока ты корпоративился уже всё разгребли, любую онлайн камеру челябы открой лайкодротер, а так да неожиданно конечно снег на Урале, помёрзли завязи хурмы, апельсинов и граната, дак же так то.
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220
Den Li Sanar 2 часа назад
не разгребли,я лопату с работы специально принес,пойдем сейчас двор чистить иначе выехать невозможно
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10k
Костя Час назад
прикольнул последний ролик - где автор самоотверженно пробирается по дороге рискуя жизнью, а в самом конце на чищенном тротуаре спокойно идёт человек. )))))
я сам из Челябинска- тут коллапс реально,успели почистить только центральные улицы, и то только по главным направлениям, дворы не чистят . машины брошенные стоят и на второй полосе- сегодня видел несколько почищенных улиц (прикольные островки брошенного авто посреди дороги- почему не эвакуируете? переставьте на обочину - вы же почистили ). нагнетать не нужно - не первый раз снег - с парковками очень плохо.
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Да у нас всегда так зимой, если кто не знал... Но мы парни суровые...
Вы лучше на Якутию посмотрите, вот где суровость... Мороз -80
да охренеть просто
Ссылка youtu.be
Ссылка vk.com
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11k
Billi_Bons 3 часа назад
Да вы чЁ? Снег? В декабре? Неожиданно то как.
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