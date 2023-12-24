В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега

Галина Иннокентьевна росла в трудные военные годы, работала учителем и вырастила четырех дочерей. В 2012 году пенсионерка переехала вместе с детьми в Новосибирск на Затулинку, пошла работать дворником и начала лепить первые скульптуры в перерывах от работы. Теперь женщину знает весь жилмассив, люди здороваются и берегут ее скульптуры.

- Жить хочется, а движение дает жизнь. Я думаю так — если я сяду на диван, то уже больше не встану. С этой мыслью выхожу во двор и начинают лепить, - говорит Галина Тюрина, - Поздравляю всех с наступающим Новым годом, добра, любви и счастья. Я хочу, чтобы наши защитники вернулись домой с победой, здоровья, счастья им, их семьям и всем их родственникам.