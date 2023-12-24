В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега

Сибирячка создает во дворе зимнюю сказку, за фото с которой приезжают со всего города.
- Четвертый год меня по телевизору показывают. Начинала лепить отдельными скульптурами, а потом перешла на такие скульптурные открытки. Первую композицию сделала на тему донорства — спасибо врачам, они меня спасли. Потом было поздравление защитникам Отечества, а в этом тема «Смешарики», внучки выбрали, - рассказала КП-Новосибирск Галина Тюрина.
Пенсионерка лепила скульптуры вручную, на это ушло две недели. Каждый день выходила во двор, даже в мороз -35 градусов и работала c перерывами на чай. Каждые десять минут меняла перчатки, после каждого снегопада обметала и подкрашивала.
- Материал дешевый, краски — акварельные, все сама делаю. Нужно просто приложить руки, краску и немного думать головой. Каждый это может сделать, если сильно захочет. Дети и мамы подходят и спрашивают, как такое слепить, - сообщила Галина Тюрина.
Галина Иннокентьевна росла в трудные военные годы, работала учителем и вырастила четырех дочерей. В 2012 году пенсионерка переехала вместе с детьми в Новосибирск на Затулинку, пошла работать дворником и начала лепить первые скульптуры в перерывах от работы. Теперь женщину знает весь жилмассив, люди здороваются и берегут ее скульптуры.
- Жить хочется, а движение дает жизнь. Я думаю так — если я сяду на диван, то уже больше не встану. С этой мыслью выхожу во двор и начинают лепить, - говорит Галина Тюрина, - Поздравляю всех с наступающим Новым годом, добра, любви и счастья. Я хочу, чтобы наши защитники вернулись домой с победой, здоровья, счастья им, их семьям и всем их родственникам.
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А то у нас любят во всём усматривать "скрытый смысл", которого там и подавно нет.