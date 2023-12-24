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В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега

В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега

Автор:
24 декабря 2023 13:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Новосибирск   добро   зима   позитив   ппенсионерка   скульптура   снег   
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Сибирячка создает во дворе зимнюю сказку, за фото с которой приезжают со всего города.

- Четвертый год меня по телевизору показывают. Начинала лепить отдельными скульптурами, а потом перешла на такие скульптурные открытки. Первую композицию сделала на тему донорства — спасибо врачам, они меня спасли. Потом было поздравление защитникам Отечества, а в этом тема «Смешарики», внучки выбрали, - рассказала КП-Новосибирск Галина Тюрина.


Пенсионерка лепила скульптуры вручную, на это ушло две недели. Каждый день выходила во двор, даже в мороз -35 градусов и работала c перерывами на чай. Каждые десять минут меняла перчатки, после каждого снегопада обметала и подкрашивала.

- Материал дешевый, краски — акварельные, все сама делаю. Нужно просто приложить руки, краску и немного думать головой. Каждый это может сделать, если сильно захочет. Дети и мамы подходят и спрашивают, как такое слепить, - сообщила Галина Тюрина.

Галина Иннокентьевна росла в трудные военные годы, работала учителем и вырастила четырех дочерей. В 2012 году пенсионерка переехала вместе с детьми в Новосибирск на Затулинку, пошла работать дворником и начала лепить первые скульптуры в перерывах от работы. Теперь женщину знает весь жилмассив, люди здороваются и берегут ее скульптуры.

- Жить хочется, а движение дает жизнь. Я думаю так — если я сяду на диван, то уже больше не встану. С этой мыслью выхожу во двор и начинают лепить, - говорит Галина Тюрина, - Поздравляю всех с наступающим Новым годом, добра, любви и счастья. Я хочу, чтобы наши защитники вернулись домой с победой, здоровья, счастья им, их семьям и всем их родственникам.


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Метки: Видео   Новосибирск   добро   зима   позитив   ппенсионерка   скульптура   снег   
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6  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Молодец, бабуля!
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5k
Григорий 59 минут назад
бабка из соседнего подъезда влепила минус?
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3k
Victor Час назад
Настоящая сибирячка! Именно такими я их помню.
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33k
Slonyash Час назад
Очень красиво!
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10k
Дмитрий Час назад
Ну наконец то что то доброе и новогоднее, а не 3.14....сы на дискотеке голые.
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16k
Kucher 2 часа назад
А в сочетании цветов, надписях и прочем ещё не углядели разжигание, дискредитацию или пропаганду чего-нибудь?
А то у нас любят во всём усматривать "скрытый смысл", которого там и подавно нет.
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