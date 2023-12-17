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«Вижу кучи со своей фамилией»: чтобы достучаться до мэра Воронежа, жители города организовали креативное послание и их услышали

«Вижу кучи со своей фамилией»: чтобы достучаться до мэра Воронежа, жители города организовали креативное послание и их услышали

Автор:
17 декабря 2023 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Воронеж   мэр   наледь   снег   сугробы   
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Чиновник даже пообещал выполнить требование горожан.

Воронеж завалило снегом. Коммунальщики борются с ним уже несколько дней, но пока с переменным успехом. А когда обильные осадки только начались, мэр города призвал жителей не падать духом и набраться терпения:

По прогнозам снег, к сожалению, в ближайшие дни не прекратится. Будем продолжать трудиться круглосуточно, пока не ликвидируем последствия таких сильных осадков. А в ночь будем перекрывать движение по нескольким улицам в каждом районе, запрещать парковку, чтобы повысить результативность работы.

Коммунальщики решили проблему так: сгребли снег в огромные кучи, но до сих пор их не вывезли. Жителям Воронежа надоело скакать по сугробам и штурмовать обочины дорог, поэтому они сделали такие вот креативные послания градоначальнику:

И мэр их услышал. Он рассказал: «Управляшки очень сильно подвели город и горожан». Возможно, ими займутся надзорные органы. И попросил горожан не переживать - все эти горы снега уберут. В будущем.

Также Кстенин пригрозил уголовкой тем, кто обязан очищать крыши:

Напоминаю обслуживающим жильё и иные здания организациям, что содержание кровель - это их святая обязанность. В случае схода снега или наледи с крыши с трагическими последствиями - травматизмом или, не дай Бог, гибелью людей - придётся нести ответственность вплоть до уголовной.

Уборка снега в Воронеже идёт полным ходом.

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Метки: Видео   Воронеж   мэр   наледь   снег   сугробы   
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8  комментариев
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34k
Teodor 57 минут назад
Давеча другую фамилию писали, так те кучи убирали на порядок быстрее...
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59
Мальчик в трусиках 13 минут назад
"...Спасибо горожанам, которые с пониманием относятся к трудностям, с которыми мы все столкнулись..."
___________________________
Ну, всё как всегда. Прошу отнестись с пониманием.
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8k
evenSeven 24 минуты назад
Не далее как вчера шастал по Пушечной улице в Москве.... Не Красная площадь, конечно, но это одна из улиц, что прямо к ЦУМ-у выходят. Картина, доложу я вам, не сильно лучше.
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1k
Михаил Полчаса назад
Все герои пока можно не трудится. "Друг познаётся в беде" или в случае зимы пока не начнёт идти снег.
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