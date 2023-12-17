«Вижу кучи со своей фамилией»: чтобы достучаться до мэра Воронежа, жители города организовали креативное послание и их услышали

Чиновник даже пообещал выполнить требование горожан.
Воронеж завалило снегом. Коммунальщики борются с ним уже несколько дней, но пока с переменным успехом. А когда обильные осадки только начались, мэр города призвал жителей не падать духом и набраться терпения:
По прогнозам снег, к сожалению, в ближайшие дни не прекратится. Будем продолжать трудиться круглосуточно, пока не ликвидируем последствия таких сильных осадков. А в ночь будем перекрывать движение по нескольким улицам в каждом районе, запрещать парковку, чтобы повысить результативность работы.
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Коммунальщики решили проблему так: сгребли снег в огромные кучи, но до сих пор их не вывезли. Жителям Воронежа надоело скакать по сугробам и штурмовать обочины дорог, поэтому они сделали такие вот креативные послания градоначальнику:
И мэр их услышал. Он рассказал: «Управляшки очень сильно подвели город и горожан». Возможно, ими займутся надзорные органы. И попросил горожан не переживать - все эти горы снега уберут. В будущем.
Также Кстенин пригрозил уголовкой тем, кто обязан очищать крыши:
Напоминаю обслуживающим жильё и иные здания организациям, что содержание кровель - это их святая обязанность. В случае схода снега или наледи с крыши с трагическими последствиями - травматизмом или, не дай Бог, гибелью людей - придётся нести ответственность вплоть до уголовной.
Уборка снега в Воронеже идёт полным ходом.
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Ну, всё как всегда. Прошу отнестись с пониманием.