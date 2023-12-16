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"Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях

"Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях

Автор:
16 декабря 2023 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   липецк   мэр   показуха   реакция соцсетей   снег   чистка снега   
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Главу города уже обвинили в дешёвом пиаре.

Липецк засыпало снегом. Сугробы такие, что плохо ходит общественный транспорт, жители вынуждены ходить пешком. С уборкой снега коммунальная техника не справляется, и люди по мере сил и возможностей самостоятельно чистят подъездные пути к многоквартирным домам. Студентов липецких вузов на борьбу со снегом вывели организованно. Как и работников администрации города, к которым присоединилась глава Липецка Евгения Уваркина.



Мэр задорно махал на камеру лопатой, демонстрируя хорошее настроение и неплохую физическую форму.



В соцсетях работу мэра назвали "показухой", заявив, что такой дешёвый пиар говорит лишь о низком качестве эффективности Уваровой как управленца.


И даже голоса в поддержку мэра не смогли изменить настрой горожан, недовольных работой коммунальщиков.



Ведь в местных Телеграм-каналах и пабликах ВК люди делятся реальным положением дел, и они далеки от показушных субботников.


Впрочем, чего жаловаться - бери лопату и помоги городу! Ну или просто немного подожди - до весны-то всего ничего!

Источник:

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Метки: Видео   липецк   мэр   показуха   реакция соцсетей   снег   чистка снега   
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13  комментариев
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19k
Shtoppi 47 минут назад
мне не понятно на какой результат рассчитывают чинуши подобные вот этой вот уваркиной, когда устраивают такие омерзительные, лицемерные шоу-клоунады с выходом в люди, помимо того, что выставляют себя на всеобщее посмешище?
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0
% 2 минуты назад
какой пиз дрявый мэр ! я бы вдул ...
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14k
кот базилий 8 минут назад
Если во дворе были лопаты многие бы вышли как минимум почистить стоянки. Но лопат нетююю
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33k
Юрий 11 минут назад
Сами ведь её в мэры избрали... Жека ведь не с Марса прилетела.
Перефразируя Булгакова-
Каждый из горожан должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся прямым своим делом, - такие мэры исчезнут сами собой.
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5k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
П@здец, XXI век, люди лопатами чистят улицы, а в "проклятом совке", в XX веке чистились тротуары техникой "петушками", что уж говорить про проезжую часть.
И на последок, как сказал один, лично мной неуважаемый: -В СССР производились только галоши.
Ссылка www.youtube.com
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0
% Феликс Дзержинский Минуту назад
хубло !
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11k
kaboza 37 минут назад
Суботтник))) в МВД? норм начало карьеры)))
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