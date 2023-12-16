"Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях

Липецк засыпало снегом. Сугробы такие, что плохо ходит общественный транспорт, жители вынуждены ходить пешком. С уборкой снега коммунальная техника не справляется, и люди по мере сил и возможностей самостоятельно чистят подъездные пути к многоквартирным домам. Студентов липецких вузов на борьбу со снегом вывели организованно. Как и работников администрации города, к которым присоединилась глава Липецка Евгения Уваркина.



