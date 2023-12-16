"Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях

Главу города уже обвинили в дешёвом пиаре.
Липецк засыпало снегом. Сугробы такие, что плохо ходит общественный транспорт, жители вынуждены ходить пешком. С уборкой снега коммунальная техника не справляется, и люди по мере сил и возможностей самостоятельно чистят подъездные пути к многоквартирным домам. Студентов липецких вузов на борьбу со снегом вывели организованно. Как и работников администрации города, к которым присоединилась глава Липецка Евгения Уваркина.
Мэр задорно махал на камеру лопатой, демонстрируя хорошее настроение и неплохую физическую форму.
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В соцсетях работу мэра назвали "показухой", заявив, что такой дешёвый пиар говорит лишь о низком качестве эффективности Уваровой как управленца.
И даже голоса в поддержку мэра не смогли изменить настрой горожан, недовольных работой коммунальщиков.
Ведь в местных Телеграм-каналах и пабликах ВК люди делятся реальным положением дел, и они далеки от показушных субботников.
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Впрочем, чего жаловаться - бери лопату и помоги городу! Ну или просто немного подожди - до весны-то всего ничего!
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Лично чистил дорогу к дому, до часу ночи.....
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Мэрия города ЕЩЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ взяла в Госгортехнадзоре ( это как ГАИ для тракторов) список ВСЕХ владельцев эксковаторов на колесном ходу ( типа Беларуси), обзвонили или лично посетили КАЖДОГО, и уговорили поработать на уборке, под КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ЗАПЛАТИТЬ ИЗ ФОНДА ЧС
Реально мужики работали НЕДЕЛЮ, город не останавливался, все почистили, техники на улицах было ДОФИГА.
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Мэрия отчиталась в Москву, какие они молодцы, все устранили.
Пришло время платить.
Платить денег не нашли....
По крайней мере с теми, кто работал на уборке, я разговаривал летом 2021 - ДЕНЕГ НЕ ЗАПЛАТИЛИ
Ни за соляру, ни зарплату машинисту, ни износ мат.части
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БОЛЬШЕ ХОЗЯЕВА ЭКСКОВАТОРОВ НА ЭТУ УДОЧКУ НЕ ВЕЛИСЬ
Без денег НИКТО убирать не желал.
Приходила мэрия с Прокуратурой
Да, пожалуйста, вот эксковатор, ЗАБИРАЙТЕ
Соляру заливайте сами
Машиниста ищите САМИ
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ПАТАМУШТА ВТОРОЙ РАЗ НА ТАКОЕ НАИПАЛОВО НАРОД УЖЕ НЕ ПОВЁЛСЯ
Перефразируя Булгакова-
Каждый из горожан должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся прямым своим делом, - такие мэры исчезнут сами собой.
И на последок, как сказал один, лично мной неуважаемый: -В СССР производились только галоши.