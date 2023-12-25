«Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами

До этого глава Карелии сообщал:

Как же приятно гулять в эти дни по Ленина. Наша дорогая Администрация расписалась в своем бездействии. Дороги наши чистят абы как. И так сойдет. Отдельная история, это проспект Ленина. Хоть проблемы есть во всем городе: падают сосульки ото всюду. Валяются на дороге вперемешку с этой кашей. Что сделали наши службы? Правильно, давайте обмотаем лентой улицу Ленина, проблема решена. Под ногами каша, которую надо мести каждый день нашим горожанам.

Город очень шикарно украшен сугробами. Такими, что на остановках общественного транспорта не видно приближающегося транспорта.