«Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами

На уборку снега тратятся астрономические суммы.
Руководитель Карелии - Артур Парфенчиков. Сначала работал в прокуратуре, потом возглавил республику.
На прошедшем заседании правительства он заявил, что в регион нагрянула очень снежная зима. На уборку улиц брошены последние 50 миллионов рублей из резервного фонда, но денег всё равно не хватает.
Чрезвычайная ситуация. Мы должны честно людям сказать, что мы из снег из города (Петрозаводск, прим.) не вывезем в таких количествах. Там нужны сотни миллионов. Да у нас и времени на это нет. Пока машина будет ходить туда-обратно, у нас весь город замерзнет, заледенеет и превратится в коллапс.
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До этого глава Карелии сообщал:
Как же приятно гулять в эти дни по Ленина. Наша дорогая Администрация расписалась в своем бездействии. Дороги наши чистят абы как. И так сойдет. Отдельная история, это проспект Ленина. Хоть проблемы есть во всем городе: падают сосульки ото всюду. Валяются на дороге вперемешку с этой кашей. Что сделали наши службы? Правильно, давайте обмотаем лентой улицу Ленина, проблема решена. Под ногами каша, которую надо мести каждый день нашим горожанам.
Город очень шикарно украшен сугробами. Такими, что на остановках общественного транспорта не видно приближающегося транспорта.
То, что на уборку снега не хватит 50 миллионов, многих удивило. Никто и не предполагал, что на расчистку улиц уходит столько денег.
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кстати у нас тсж заказывает трактор на уборку двора в 4 подъезда и на это уходит минимум 3 часа.... без вывоза снега