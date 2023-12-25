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«Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами

«Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами

Автор:
25 декабря 2023 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Артур Парфенчиков   Видео   карелия   петрозаводск   снег   сугробы   
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На уборку снега тратятся астрономические суммы.

Руководитель Карелии - Артур Парфенчиков. Сначала работал в прокуратуре, потом возглавил республику.

На прошедшем заседании правительства он заявил, что в регион нагрянула очень снежная зима. На уборку улиц брошены последние 50 миллионов рублей из резервного фонда, но денег всё равно не хватает.

Чрезвычайная ситуация. Мы должны честно людям сказать, что мы из снег из города (Петрозаводск, прим.) не вывезем в таких количествах. Там нужны сотни миллионов. Да у нас и времени на это нет. Пока машина будет ходить туда-обратно, у нас весь город замерзнет, заледенеет и превратится в коллапс.

До этого глава Карелии сообщал:

Как же приятно гулять в эти дни по Ленина. Наша дорогая Администрация расписалась в своем бездействии. Дороги наши чистят абы как. И так сойдет. Отдельная история, это проспект Ленина. Хоть проблемы есть во всем городе: падают сосульки ото всюду. Валяются на дороге вперемешку с этой кашей. Что сделали наши службы? Правильно, давайте обмотаем лентой улицу Ленина, проблема решена. Под ногами каша, которую надо мести каждый день нашим горожанам.

Город очень шикарно украшен сугробами. Такими, что на остановках общественного транспорта не видно приближающегося транспорта.

То, что на уборку снега не хватит 50 миллионов, многих удивило. Никто и не предполагал, что на расчистку улиц уходит столько денег.

Источник:

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Метки: Артур Парфенчиков   Видео   карелия   петрозаводск   снег   сугробы   
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17  комментариев
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238
Raingold Fischer Час назад
А что такое 50 лямов, снегоуборочный трактор полностью оснащённый стоит минимум 5 лямов или хотите каждому дворнику по лопате дать?
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693
Ivan Ivanov 2 минуты назад
Так был же отчёт о том, что к снегопадам готовы.
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9k
Бритва 3 минуты назад
раздайте деньги народу, и ему будет пофиг на снег
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50k
Элек Мек 17 минут назад
Значит надо назначить губернатора который это сможет сделать.
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6k
Alex 17 минут назад
Воровать меньше надо, тупая обезьяна.
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494
iplo 21 минуту назад
Карелия зимняя сказка
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20k
Shtoppi 2 часа назад
чиновники как собаки бродячие - сколько не дай все равно будет мало. воруют уже на уровне какляцких коллег - вообще без стыда и результата, только и слышно «дай, дай, дай».
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