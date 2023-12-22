В Челябинске промальпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа высотки

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В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

Жители Салехарда довели дворника до слёз, поздравив его всем двором с днём рождения

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