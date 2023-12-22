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В Челябинске промальпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа высотки

В Челябинске промальпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа высотки

Автор:
22 декабря 2023 08:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   день двора   праздник   промышленный альпинист   сорвался с балкона   челябинск   
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Трагедия произошла на глазах у множества людей, которые пришли на праздник двора.

21 декабря жители Челябинска отмечали праздник двора. На представление пригласили промышленного альпиниста, который в костюме Деда Мороза должен был эффектно спуститься с высотки на Лесопарковой улице. Однако увиденное повергло собравшихся в шок: молодой человек сорвался при спуске с балкона 24 этажа и упал вниз на козырёк пристроя.


Альпинист-аниматор погиб на месте. Как сообщают СМИ, скорее всего он перепутал тросы.


Те дети, которые поняли, что случилось, ушли с праздника в истерике, хотя, конечно, реакция некоторых очевидцев ЧП просто поражает. Жильцы дома, кстати, сообщили, что в их высотке регулярно моют окна промышленные альпинисты, и ни разу не было трагедий.

Источник:

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Метки: Видео   день двора   праздник   промышленный альпинист   сорвался с балкона   челябинск   
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17  комментариев
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13k
Андрей А Час назад
А какому-то долбойобу смешно!!!
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6k
ДеониS 9 минут назад
"праздник двора" (С) вам денег девать некуда? пипец жеруете!
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8k
Владимир 14 минут назад
Трагедия...
Несчастный случай...
Не угадаешь...
Царствия небесного парню...
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2k
Сергей Викторович 22 минуты назад
Вот эта гордыня в обществе - это бред какой-то. Надо выпендриться, надо показать что круче всех. Уже неинтересно просто поздравить детей, подарить подарки и просто провести время вместе. Нет же, надо деда мороза за окном. надо фейерверки под окнами у всех. и т.д.
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456
Человек Наблюдающий Полчаса назад
3,14здец
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7k
Vladimir 45 минут назад
Сдается, джентльмены, этот дед Мороз был не настоящий.
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138
Мальчик в трусиках 51 минуту назад
Надо было ещё салют с фейерверком запустить в момент приземления...
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29k
Alex 55 минут назад
Эффективно спустился
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10k
Алексей Час назад
Ублюдки ржут
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2k
Илья Час назад
Премию Дарвина в студию .
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18k
Александр Час назад
Не видно страховочного троса. Или он куда-то торопился, или считал себя бессмертным и очень удачливым.
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133
ДокторКто 2 часа назад
ахренеть а что смешного то.человек разбился
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