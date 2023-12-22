В Челябинске промальпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа высотки

Трагедия произошла на глазах у множества людей, которые пришли на праздник двора.
21 декабря жители Челябинска отмечали праздник двора. На представление пригласили промышленного альпиниста, который в костюме Деда Мороза должен был эффектно спуститься с высотки на Лесопарковой улице. Однако увиденное повергло собравшихся в шок: молодой человек сорвался при спуске с балкона 24 этажа и упал вниз на козырёк пристроя.
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Те дети, которые поняли, что случилось, ушли с праздника в истерике, хотя, конечно, реакция некоторых очевидцев ЧП просто поражает. Жильцы дома, кстати, сообщили, что в их высотке регулярно моют окна промышленные альпинисты, и ни разу не было трагедий.
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Несчастный случай...
Не угадаешь...
Царствия небесного парню...