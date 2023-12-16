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Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня"

Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня"

Автор:
16 декабря 2023 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   ваня   имена   непогода   снег   циклон   
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Ну что за зима без снежка и морозца, но в этом году уж очень снежно, а местами и сильно морозно. Только закончился один циклон, как на его место тут же идет второй, окончательно усложняя жизнь всем.

В этот раз циклон назвали "Ваня" и он уже превратил многие города нашей необъятной в одни сплошные сугробы. Так в Москве высота снежного покрова уже достигла максимума за полуторавековую историю.


Коммунальщики работают и днем, и ночью.

Ну а на дорогах дежурят специальные экипажи ЦОДД – «Дорожный патруль». Только за одну ночь с 14 на 15 декабря полтора десятка экипажей «Дорожного патруля» ЦОДД помогли вытащить аж 63 грузовика, застрявших в снежном плену.


В Курской области выпало сразу 81% снежной нормы, а в Орловской и Белгородской — чуть больше половины.

Транспортный коллапс из-за снегопадов случился сразу на нескольких трассах в Тульской области.

Но наш народ не победить, ведь есть лыжи и вера в себя!


А вот так, собственно говоря, этот снежный циклон выглядит из космоса.

Но вернемся к самому главному, почему же циклон носит такое нехарактерное для циклонов имя. Дело в том, что ученые не дают имен для нетропических циклонов, а Ваня именно нетропический. Да и существует традиция еще с 1950-х годов называть циклоны, ураганы и тайфуны только женскими именами. Правда, в 1970-х справедливость восторжествовала и появились мужские имена.


Ну а названия дает Институт метеорологии в Берлине. А так как в последнее время у института наблюдаются серьезные проблемы с деньгами, вот и было принято решение за небольшую денежку давать названия циклонам над европейским континентом.


За 260 евро можно дать название циклону, ну а дать имя антициклону будет стоить уже 390, так как антициклоны дольше существуют. Вот так и появился Ваня. Кстати, этот снежный товарищ принесет с собой и существенное потепление. Синоптики утверждают, что уже к воскресенью температура поднимется до нуля.

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Метки: Видео   Москва   ваня   имена   непогода   снег   циклон   
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София Полчаса назад
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Старичок Час назад
что это за чушь?
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