Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня"

Но вернемся к самому главному, почему же циклон носит такое нехарактерное для циклонов имя. Дело в том, что ученые не дают имен для нетропических циклонов, а Ваня именно нетропический. Да и существует традиция еще с 1950-х годов называть циклоны, ураганы и тайфуны только женскими именами. Правда, в 1970-х справедливость восторжествовала и появились мужские имена.





Ну а названия дает Институт метеорологии в Берлине. А так как в последнее время у института наблюдаются серьезные проблемы с деньгами, вот и было принято решение за небольшую денежку давать названия циклонам над европейским континентом.





За 260 евро можно дать название циклону, ну а дать имя антициклону будет стоить уже 390, так как антициклоны дольше существуют. Вот так и появился Ваня. Кстати, этот снежный товарищ принесет с собой и существенное потепление. Синоптики утверждают, что уже к воскресенью температура поднимется до нуля.