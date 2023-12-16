Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня"

Ну что за зима без снежка и морозца, но в этом году уж очень снежно, а местами и сильно морозно. Только закончился один циклон, как на его место тут же идет второй, окончательно усложняя жизнь всем.
В этот раз циклон назвали "Ваня" и он уже превратил многие города нашей необъятной в одни сплошные сугробы. Так в Москве высота снежного покрова уже достигла максимума за полуторавековую историю.
Коммунальщики работают и днем, и ночью.
Ну а на дорогах дежурят специальные экипажи ЦОДД – «Дорожный патруль». Только за одну ночь с 14 на 15 декабря полтора десятка экипажей «Дорожного патруля» ЦОДД помогли вытащить аж 63 грузовика, застрявших в снежном плену.
В Курской области выпало сразу 81% снежной нормы, а в Орловской и Белгородской — чуть больше половины.
Транспортный коллапс из-за снегопадов случился сразу на нескольких трассах в Тульской области.
Но наш народ не победить, ведь есть лыжи и вера в себя!
А вот так, собственно говоря, этот снежный циклон выглядит из космоса.
Но вернемся к самому главному, почему же циклон носит такое нехарактерное для циклонов имя. Дело в том, что ученые не дают имен для нетропических циклонов, а Ваня именно нетропический. Да и существует традиция еще с 1950-х годов называть циклоны, ураганы и тайфуны только женскими именами. Правда, в 1970-х справедливость восторжествовала и появились мужские имена.
Ну а названия дает Институт метеорологии в Берлине. А так как в последнее время у института наблюдаются серьезные проблемы с деньгами, вот и было принято решение за небольшую денежку давать названия циклонам над европейским континентом.
За 260 евро можно дать название циклону, ну а дать имя антициклону будет стоить уже 390, так как антициклоны дольше существуют. Вот так и появился Ваня. Кстати, этот снежный товарищ принесет с собой и существенное потепление. Синоптики утверждают, что уже к воскресенью температура поднимется до нуля.
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