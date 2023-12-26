В Хакасии после обрушения горки с детьми задержан чиновник

В деле с обрушением деревянной горки, где серьёзно пострадали четверо детей, нашли подозреваемого. Это заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета Сергей Новосёлов. Сотрудники Следственного комитета считают, что чиновник организовал строительство горки двумя разнорабочими, но не контролировал ни ход, ни результаты возведения конструкции. Также подозреваемый не организовал проверку и регистрацию горки в гостехнадзоре.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Новосёлову грозит до 6 лет колонии.