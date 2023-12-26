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В Хакасии после обрушения горки с детьми задержан чиновник

В Хакасии после обрушения горки с детьми задержан чиновник

Автор:
26 декабря 2023 14:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хакасия   горка   дети   задержание   травмы   халатность   
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Недостроенная горка рухнула в субботу, серьёзные травмы получили несколько детей. Следствие считает, что во всём виноват заместитель главы поселкового совета.

В деле с обрушением деревянной горки, где серьёзно пострадали четверо детей, нашли подозреваемого. Это заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета Сергей Новосёлов. Сотрудники Следственного комитета считают, что чиновник организовал строительство горки двумя разнорабочими, но не контролировал ни ход, ни результаты возведения конструкции. Также подозреваемый не организовал проверку и регистрацию горки в гостехнадзоре.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Новосёлову грозит до 6 лет колонии.

Инцидент произошёл 23 декабря около четырёх часов дня. На платформе деревянной горки столпились девять детей и одна взрослая женщина. Конструкция не выдержала их веса и обрушилась, вместе с ней с трёхметровой высоты вниз полетели люди. Известно, что серьёзно пострадали четверо детей — две школьницы 10 и 11 лет с переломами ног ноги и два мальчика с травмами позвоночников были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской. Остальные отделались ушибами.


Как рассказывают местные жители, несколькими днями ранее дети с удовольствием катались на недостроенной горке и конструкция горки не выглядела хлипкой.

Источник:

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Метки: Видео   Хакасия   горка   дети   задержание   травмы   халатность   
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13  комментариев
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4k
Dmitry_61rus Час назад
Так она же недосторенная была!? Какого хрена лезли? Там даже досками вход с выходом заколочен был, видимо доски сорвали. Ладно дети, а корова великовозрастная чего полезла!
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2k
Сергей Викторович 6 минут назад
Пару раз сводил первого ребенка на городскую елку - с тех пор детей своих больше не водил туда никогда. Туда же всех дебилов всех возрастов тянет как магнитом. Что дети лезут кучей, катятся когда еще предыдущие не ушли в безопасное место, что подростки лезут, да и родители этих дебилов такие же (в конце концов это же их дети). ООООООООчень редко когда родители следят чтобы дети пользовались безопасно горкой. тем более очень редко чтобы родители следили за общим порядком и безопасностью. И сколько людей на самом деле на этих горках травм получают - ужас просто. Так что, если честно, если тут кого и жалко, так это мужика арестованного - далеко не он виноват в ситуации.... но надо же кого-то сделать виноватыми... Не дебилов и их детей, в конце концов.
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−1
Александр 10 минут назад
Мне нравится мой сегодняшний внешний вид. Столько событий, настоящий жизненный котел. На столе - сок от съеденной ливанской курицы. Мои воспоминания о развертывания счастья и многое-многое другое, и это в день (в моих воспоминаниях) военно-морского флота. На фоне щелей в полу. Этот странный на первый взгляд пост представляет собой отредактированную стенограмму моего общения по WhatsApp. Огромное спасибо вам. Три небольших формальных слова, которые могут привнести определенную толику тепла и искренней человечности практически в любое сообщение: мы говорим спасибо и выражаем благодарность множеству людей каждый день лично, а также в социальных сетях, по электронной почте, в текстовых сообщениях или вербально по телефону. Сегодня обнаружил локальную сосредоточенность на том, что важно именно сейчас (за несколько дней до окончания этой эры). Я принял окончательное решение. Я уверен, что большинство людей хотят жить в гармонии с самим собой, наконец, с внешним миром. Мне просто очень нужно и крайне важно, чтобы это появилось в сети Интернет. Не знаю, правильно ли некоторые поймут данную информацию. Я прощаюсь со своими "гомосексуальными" фантазиями и прочими навязчивыми иллюзиями применительно к прошлому, настоящему и будущему всего этого внешнего мира. Всё прошло. В конце я хотел бы искренне выразить свое почтение всем вам и поблагодарить вас за стойкое терпение и олимпийскую настойчивость. Всё закончится! И точка.

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2018 FIFA World Cup - Group B - 20 June 2018 / Serbia - Tunisia
2018 FIFA World Cup - Group B - 25 June 2018 / Serbia - Portugal
2018 FIFA World Cup - Group B - 25 June 2018 / Tunisia - Peru

Автор: С уважением, ваш альтернативный социальный активист Пухов Александр Олегович из города Кронштадта. Подписывайтесь на мой подкаст или пишите ваши замечания в WhatsApp по номеру телефона: 9650880860. Большое спасибо.
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56k
Опиум для народа 24 минуты назад
То есть он должен был там лично дежурить, чтобы долбо"бов не пускать? А х"ли замглавы-то? На Путина еще дело заведите...
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17k
Женя Полчаса назад
Теперь любые горки и спуски выше 40 см приравниваются к аттракционам и должны быть сертифицированы. Оформление конструкций стоит около 600 тыс. рублей и не по карману большинству муниципалитетов.
Их не запретят.
Их строить не будут.
Слов цензурных нету.
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5k
Lexx Час назад
Разнорабочими руководит не зам главы поссовета. Над ними своего руководства полно.
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2k
Илья Час назад
Горка заколочена была но взрослые оторвали доски, что бы их детки катались на недостроенной горочке. А теперь взрослые которые оторвали и запустили своих мелких дебилов доски не виноваты а виноват мужик который строил горку.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Не, лучше без горки и с выговором за неосвоенные средства, но на свободе. Сейчас для того, чтобы взяться за устройство или эксплуатацию каких-либо аттракционов, зоопарков нужно быть или очень отважным человеком или полным дураком. Ещё и вывеска не снята "Мы открылись", а статья уже висит над головой.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
Блин, у нас новогоднее чудо случилось мэра города СК задержал. Жаль только по одному из её достижений. Так то по совокупности деяний направленных на ухудшение жизни горожан её лет на 20 посадить надо.
г.Курган
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260
JagaJaga Василий Афиногенов 47 минут назад
Ну просто не поделилась или мало откатила, у нас только за это их сажают! Если откат нормальный, то и претензий не будет!
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5k
Lexx Час назад
А может там кто то, что то подпилил... Мало ли на свете пакостников.
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