В Хакасии после обрушения горки с детьми задержан чиновник

Недостроенная горка рухнула в субботу, серьёзные травмы получили несколько детей. Следствие считает, что во всём виноват заместитель главы поселкового совета.
В деле с обрушением деревянной горки, где серьёзно пострадали четверо детей, нашли подозреваемого. Это заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета Сергей Новосёлов. Сотрудники Следственного комитета считают, что чиновник организовал строительство горки двумя разнорабочими, но не контролировал ни ход, ни результаты возведения конструкции. Также подозреваемый не организовал проверку и регистрацию горки в гостехнадзоре.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Новосёлову грозит до 6 лет колонии.
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Инцидент произошёл 23 декабря около четырёх часов дня. На платформе деревянной горки столпились девять детей и одна взрослая женщина. Конструкция не выдержала их веса и обрушилась, вместе с ней с трёхметровой высоты вниз полетели люди. Известно, что серьёзно пострадали четверо детей — две школьницы 10 и 11 лет с переломами ног ноги и два мальчика с травмами позвоночников были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской. Остальные отделались ушибами.
Как рассказывают местные жители, несколькими днями ранее дети с удовольствием катались на недостроенной горке и конструкция горки не выглядела хлипкой.
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2018 FIFA World Cup - Group B - 20 June 2018 / Portugal - Peru
2018 FIFA World Cup - Group B - 20 June 2018 / Serbia - Tunisia
2018 FIFA World Cup - Group B - 25 June 2018 / Serbia - Portugal
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Автор: С уважением, ваш альтернативный социальный активист Пухов Александр Олегович из города Кронштадта. Подписывайтесь на мой подкаст или пишите ваши замечания в WhatsApp по номеру телефона: 9650880860. Большое спасибо.
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