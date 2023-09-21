FISHKINET
Сообщество Криминал 2163 поста • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции

Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции

Автор:
21 сентября 2023 10:50
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Владивосток   дети   задержание   извращенец   нападение на ребёнка   педофил   школа   
2081
2
1

Педофилом оказался ранее неоднократно судимый житель города Артёма. Похоже, тюрьма не перевоспитала.

Лишь чудом удалось избежать трагедии 9-летней девочке из Владивостока. 20 сентября третьеклассница возвращалась из школы, срезав путь через лесополосу. Там её заприметил и утащил в кусты 39-летний Анатолий Базарак. Ребёнок закричал, стал звать на помощь. Её крики услышала девочка, которая позвонила отцу (тот сразу же вызвал полицию) и побежала в школу за помощью. По пути встретила старшеклассников, у которых в тот момент проходил урок физкультуры, и ребята, не мешкая поспешили в лесополосу. Тем временем подоспели и педагоги. В кустах обнаружили исцарапанного ребёнка в порванной одежде. Педофил к тому времени сбежал, но извращенца догнали, избили палками и удерживали до приезда полиции.


Ребёнка осмотрели в санчасти школы. К счастью, девочка почти не пострадала физически, отделавшись лишь кровоподтёком на шее и царапинами, которые получила, когда извращенец тащил её через кусты. О моральном состоянии третьеклассницы говорить излишне. От шока ребёнок не мог говорить. К тому же, как позже выяснилось, маньяк душил её, пока тащил через кусты. Малышка сейчас очень напугана и нуждается в психологической помощи.


А насильник, как оказалось, имеет богатое прошлое: он был трижды судим за кражу, дважды - за грабёж, за побои и насильственные действия сексуального характера. Задержанный взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «в,д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).


Дело взято под личный контроль главой СК РФ Бастрыкиным. Его также интересует, как осуществлялся административный контроль за бывшим уголовником. В ходе расследования дела планируется дать правовую оценку действиям ( или, что точнее, бездействию) должностных лиц,


Что касается лесополосы, родители школьников и раньше просили как-то обустроить это место, а после случившегося направили властям очередную просьбу. «В этом массиве постоянно собираются бомжи, бичи, пьяницы и разные маргиналы. Там же проходят тропинки, по которым ходят дети. Освещения там нет, благоустройства тоже.  Просим рассмотреть возможность благоустройства этого леса, либо обнести его забором, чтобы туда не могли заходить дети и там не было скопища подозрительных личностей»,– говорится в обращении родителей учащихся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   Владивосток   дети   задержание   извращенец   нападение на ребёнка   педофил   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий Час назад
Вот не лечатся и не меняются рецидивисты, второй срок пора заменять на пожизненный или на расстрел сразу, особенно насильникам и убийцам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
DumDum 6 минут назад
Не так... 1. "но извращенца догнали и удерживали до приезда полиции, пока он избивал себя палками" 2. "В этом массиве постоянно собираются бомжи, бичи, пьяницы и разные маргиналы. Там же проходят тропинки, по которым ходят дети. Освещения там нет, благоустройства тоже. Это подвергает здоровье и жизнь детей опасности, что и доказал последний эпизод. Считаем вас в должной мере информированным об опасной для жизни и здоровья детей ситуации"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
748
Илья 12 минут назад
Третий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 16 минут назад
А потом окажется, что он пол года был на СВО... таких же сейчас десятки тысяч отпустил наш президент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer 21 минуту назад
Жаль, не добили извращенца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка 22 минуты назад
Забивать толпой таких надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С Полчаса назад
Кастрировать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−13
gregory 47 минут назад
Почему не подчёркиваете что русский?) Лицемерие?) Двойные стандарты?) Нацизм?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
51
ruslan d gregory 19 минут назад
Какая разница кто он ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
60k
16k
banzai7 Час назад
Таким нужна химическая кастрация. Для начала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Борис Карабанов Час назад
Не мигрант? Расходимся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187895



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Набирающие популярность в сообществах
Волки и Голод
Волки и Голод
В Англии нашли 2 римских кавалерийских меча, которым более 1800 лет
В Англии нашли 2 римских кавалерийских меча, которым более 1800 лет
Вконец оборзели
Вконец оборзели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#интересное#в мире#аварии#США#подборка#позитив#сарказм#здоровые
#автомир#интересно#животные#ДТП#авто аварии#шоу бизнес#история#факты#фильм#истории
#машина#Прикол#Юмор#люди#Автовсячина#Разное#кино#Жизнь#Еда#путешествия
Вконец оборзели Вконец оборзели Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись

На что жалуетесь?

Вернуться