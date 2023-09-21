Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции

Ребёнка осмотрели в санчасти школы. К счастью, девочка почти не пострадала физически, отделавшись лишь кровоподтёком на шее и царапинами, которые получила, когда извращенец тащил её через кусты. О моральном состоянии третьеклассницы говорить излишне. От шока ребёнок не мог говорить. К тому же, как позже выяснилось, маньяк душил её, пока тащил через кусты. Малышка сейчас очень напугана и нуждается в психологической помощи.





А насильник, как оказалось, имеет богатое прошлое: он был трижды судим за кражу, дважды - за грабёж, за побои и насильственные действия сексуального характера. Задержанный взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «в,д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).





Дело взято под личный контроль главой СК РФ Бастрыкиным. Его также интересует, как осуществлялся административный контроль за бывшим уголовником. В ходе расследования дела планируется дать правовую оценку действиям ( или, что точнее, бездействию) должностных лиц,



