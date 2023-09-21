Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции

Педофилом оказался ранее неоднократно судимый житель города Артёма. Похоже, тюрьма не перевоспитала.
Лишь чудом удалось избежать трагедии 9-летней девочке из Владивостока. 20 сентября третьеклассница возвращалась из школы, срезав путь через лесополосу. Там её заприметил и утащил в кусты 39-летний Анатолий Базарак. Ребёнок закричал, стал звать на помощь. Её крики услышала девочка, которая позвонила отцу (тот сразу же вызвал полицию) и побежала в школу за помощью. По пути встретила старшеклассников, у которых в тот момент проходил урок физкультуры, и ребята, не мешкая поспешили в лесополосу. Тем временем подоспели и педагоги. В кустах обнаружили исцарапанного ребёнка в порванной одежде. Педофил к тому времени сбежал, но извращенца догнали, избили палками и удерживали до приезда полиции.
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Ребёнка осмотрели в санчасти школы. К счастью, девочка почти не пострадала физически, отделавшись лишь кровоподтёком на шее и царапинами, которые получила, когда извращенец тащил её через кусты. О моральном состоянии третьеклассницы говорить излишне. От шока ребёнок не мог говорить. К тому же, как позже выяснилось, маньяк душил её, пока тащил через кусты. Малышка сейчас очень напугана и нуждается в психологической помощи.
А насильник, как оказалось, имеет богатое прошлое: он был трижды судим за кражу, дважды - за грабёж, за побои и насильственные действия сексуального характера. Задержанный взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «в,д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Дело взято под личный контроль главой СК РФ Бастрыкиным. Его также интересует, как осуществлялся административный контроль за бывшим уголовником. В ходе расследования дела планируется дать правовую оценку действиям ( или, что точнее, бездействию) должностных лиц,
Что касается лесополосы, родители школьников и раньше просили как-то обустроить это место, а после случившегося направили властям очередную просьбу. «В этом массиве постоянно собираются бомжи, бичи, пьяницы и разные маргиналы. Там же проходят тропинки, по которым ходят дети. Освещения там нет, благоустройства тоже. Просим рассмотреть возможность благоустройства этого леса, либо обнести его забором, чтобы туда не могли заходить дети и там не было скопища подозрительных личностей»,– говорится в обращении родителей учащихся.
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