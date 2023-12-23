Четверо детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

Горка была недостроенная, но рабочие её почему-то не огородили. Теперь будут объясняться с полицией и Следственным комитетом.
Четверо детей с серьёзными травмами госпитализированы после обрушения горки на рыночной площади в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Сообщается, что 10 детей упали с трёхметровой высоты, когда под ними рухнуло верхнее полотно недостроенной деревянной конструкции.
Всего за медицинской помощью обратились семеро ребят. СМИ пишут, две девочки получили переломы ног, мальчик — травму позвоночника. Ещё одну девочку госпитализировали с сильными ушибами.
"У нас гематомы по всему телу, ушибы, дышать больно, рентген сделали, слава богу, переломов нет. Я не знаю, сколько пострадало, но, пока мы были в травмпункте, приехало еще пять детишек. Дату, когда ее установили, я не знаю, но скорее всего в начале декабря. Я конструкцию саму не рассматривала, но кто-то говорил, что конструкция была хлипкая. Я честно говорю, что не рассматривала ее — обычная горка, как каждый год ставят", — рассказала одна мать одного из пострадавших детей.
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Региональный СК и прокуратура решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что горку установили 3 недели назад и, предположительно, она была плохо закреплена, поэтому не выдержала веса большого количества людей. По данным СК, горку не успели сдать в эксплуатацию, но и огораживать её не стали. Сообщается, что дети и раньше играли горке и она казалась прочной.
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