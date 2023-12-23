Четверо детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

Четверо детей с серьёзными травмами госпитализированы после обрушения горки на рыночной площади в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Сообщается, что 10 детей упали с трёхметровой высоты, когда под ними рухнуло верхнее полотно недостроенной деревянной конструкции.





Всего за медицинской помощью обратились семеро ребят. СМИ пишут, две девочки получили переломы ног, мальчик — травму позвоночника. Ещё одну девочку госпитализировали с сильными ушибами.





