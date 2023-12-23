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Четверо детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

Четверо детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

Автор:
23 декабря 2023 18:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хакасия   больница   горка   дети   следственный комитет   травмы   
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Горка была недостроенная, но рабочие её почему-то не огородили. Теперь будут объясняться с полицией и Следственным комитетом.

Четверо детей с серьёзными травмами госпитализированы после обрушения горки на рыночной площади в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Сообщается, что 10 детей упали с трёхметровой высоты, когда под ними рухнуло верхнее полотно недостроенной деревянной конструкции.


Всего за медицинской помощью обратились семеро ребят. СМИ пишут, две девочки получили переломы ног, мальчик — травму позвоночника. Ещё одну девочку госпитализировали с сильными ушибами.



"У нас гематомы по всему телу, ушибы, дышать больно, рентген сделали, слава богу, переломов нет. Я не знаю, сколько пострадало, но, пока мы были в травмпункте, приехало еще пять детишек. Дату, когда ее установили, я не знаю, но скорее всего в начале декабря. Я конструкцию саму не рассматривала, но кто-то говорил, что конструкция была хлипкая. Я честно говорю, что не рассматривала ее — обычная горка, как каждый год ставят", — рассказала одна мать одного из пострадавших детей.

Региональный СК и прокуратура решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что горку установили 3 недели назад и, предположительно, она была плохо закреплена, поэтому не выдержала веса большого количества людей. По данным СК, горку не успели сдать в эксплуатацию, но и огораживать её не стали. Сообщается, что дети и раньше играли горке и она казалась прочной.

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Метки: Видео   Хакасия   больница   горка   дети   следственный комитет   травмы   
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Тварь Полчаса назад
Лестница закрыта скотчем. Вопрос - куда смотрели родители?
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Борис Карабанов 20 минут назад
Классика жанра. Таки я был прав, когда говорил, что рисковый тот бескорыстный мужик, который строит из снега детские горки.
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