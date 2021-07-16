В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей

Вина полностью лежит на водителе иномарки. Девушка даже не предприняла попытки притормозить.
На нерегулируемом перекрестке на улице Авиаторов в Москве неопытная девушка за рулем "Мазды" совершила наезд на троих детей. На опубликованной записи с камер наблюдения видно, что иномарка даже не предприняла попытки притормозить, хотя водитель прекрасно видел, что двигавшаяся на правой полосе машина остановилась перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. Возможно, девушка надеялась проскочить...
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Но проскочить не удалось. Пострадали дети четырех и пяти лет, а также 9-месячный младенец, находившийся в коляске. Матери пострадавших повезло больше - она находилась немного позади и ее автомобиль не задел.
Дети получили тяжелые травмы. У мальчика 5 лет диагностировали перелом основания черепа, и его вертолетом доставили в Центр экстренной медицинской помощи. 4-летнему ребенку и младенцу экстренная госпитализация не потребовалась - они получили закрытые черепно-мозговые травмы.
За рулем "Мазды" находилась 18-летняя студентка РАНХиГС Валерия Башкирова. Она только год назад получила права, но уже вовсю гоняет на маминой машине. На ее счету оказалось 8 нарушений ПДД.
По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Сейчас Башкирова проходит медицинскую экспертизу. И поскольку в резонансной аварии пострадали дети столичный СК собирается забрать это дело себе.
Девушке грозит до двух лет лишения свободы. Вполне возможно, что во время расследования статью переквалифицируют на более тяжелую. К тому же, пока не ясно, выживет ли 5-летний ребенок.
Из безответственности. Если бы вот за такие вещи давали бы лет 5, а в случае гибели - 25, то даже дуры были бы умнее..— Гролль Владимир (@GrollV) July 16, 2021
Это ужас. Вот из-за таких шизов я всегда стараюсь выглянуть из-за машины которая остановилась, не несется ли по второй полосе тупой ублюдок.— Александр Стебловски (@superfox0073) July 16, 2021
По видео есть ощущение, что водительница не смотрела на дорогу вообще, а отвлеклась на что-то и ехала "на автомате". Среагировала на звук удара.— AManFromNowhere (@AManFromNowher1) July 16, 2021
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А вот под колеса мне выталкивали малыша на санках. Просто толкали вперед санки, из-за газели, во дворе. газель, нихера не видно, и тут движение в районе пассажирского угла. Санки, из-под капота не видно вообще, сумерки... Чудом заметил, смотрел туда, что-то до этого внимание привлекло, в сугроб ушел, успел выкрутить.
Но переехал бы-был бы виноват. А и переехал бы в 99 случаях из 100, тут просто чудо было.
Так что да, виноват водитель, однозначно, но нельзя, по-человечески, так беспечно переходить дорогу, особенно с детьми!
Только конфискация авто и под пресс.
Бабки быстро кончатся каждый раз машины покупать.
А если служебная - вы бы как начальник,стали терпеть сотрудника(цу), которая раз в полгода отправляет служебное авто под пресс? Бабки хоть и бюджетные, но они тоже отчета требуют.
Самый страшный косяк в том, что МАМА с выводком детей, идет по проезжей части не глядя по сторонам!!! Мама НЕ БЕСПОКОИТСЯ о безопасности детей!
Эта малолетняя ТП сядет - наездилась. Но она-то прибор положила на окружающих, а мамка - на своих детей. Вот и весь расклад.
ПДД нарушили все участники ДТП.
ТП за рулем виновата 1000%, в этом нет сомнений!
Но родительница, ведущая перед собой коляску на дорогу и не смотрящая по сторонам - это сейчас тоже очень распространенное и абсолютно неадекватное явление.
Приоритет не дает гарантию безопасности - для вас это новость? Именно поэтому в ПДД есть пункт 4.5.
"На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
На "зебре" пешеходы теряют здоровье и жизни, только нарушая это правило.
Пусть теперь мама детям рассказывает, что водитель был не прав.
Специально для баранов, думающих что приоритет - это синоним неуязвимости, стали прикручивать такие таблички:
Там миллион правил которые нахер не нужны (типа сколько стоит холодильник если я не курю) а те буквально 3-5 правил которые реально нужны, среди всего этого шлака никто не помнит, потому что не учатся ездить, а тупо зубрят варианты ответов не читая даже вопросы. (Само собой столько всем не запомнить и экзамены тупо покупаются.)
Права НАОБОРОТ надо сделать доступным любому, просто обучение надо сделать не по нынешней системе, а по педагогической (Важное вдалбливать каждый день в течении месяца, в начале урока объяснил в конце урока попросил повторить, второстепенное через день а на второй день переспрашивать, итд) чтоб ездить ответственно и безопасно достаточно знать буквально пару правил (кому уступать, как и когда можно обгонять, ну и для тех у кого не бмв ещё можно рассказать зачем поворотники нужны, но это уже опционально)
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Автор, ты чисто под наркотой?? Она как раз успела проскочить. И людей как кегли разметала!!! Ты чисто Д.О.Л.Б.О.Ё.Б чтобы такое говорить?
То есть права она получила в 17 лет... Каким это образом?
А теперь пускай продаёт свою тачку и оплачивает лечение детей, 3,14зда тупая!