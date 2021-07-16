В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей

На нерегулируемом перекрестке на улице Авиаторов в Москве неопытная девушка за рулем "Мазды" совершила наезд на троих детей. На опубликованной записи с камер наблюдения видно, что иномарка даже не предприняла попытки притормозить, хотя водитель прекрасно видел, что двигавшаяся на правой полосе машина остановилась перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. Возможно, девушка надеялась проскочить...