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В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей

В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей (9 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 19:28
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   видео   дети   наезд на пешехода   полиция   студентка   травмы   
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Вина полностью лежит на водителе иномарки. Девушка даже не предприняла попытки притормозить.

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Метки: Москва   видео   дети   наезд на пешехода   полиция   студентка   травмы   
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Был бы я отцом пострадавших детей ( не дай бог) засудил бы суку, никаких компромисов, ни за какие деньги. Пусть зону топчет. Только на днях один такой предурок вылетел из за меня на переходе после того, как я встал пропуская человека, два шага и снес бы нахрен. Таких учит только тюрьма.
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3k
Александр 11 минут назад
Соболезную родителям детишек. И очень надеюсь, что эта тварь сядет. Именно сядет, на зону. Был бе родителем этих детей - нашел бы это животное и искалечил.
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146k
anthrax 18 минут назад
Вот как это животное поставить на путь истинный?
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19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Жаль не попыталась проскочить перед поездом на переезде, или хотяб перед камазом
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860
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Не хватает нынче ворошиловских стрелков.
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34k
Лесли 🥰 48 минут назад
Надеюсь она не дитя чиновников или просто тех кто может отмазать?! Ужас! Бедные дети..
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2k
Ivan 50 минут назад
Мне байк так пузо рулем пропорол, благо, кроме жира, да шкуры со шмотьем, ничего не пострадало, теперь никогда не лезу, сперва жало, поводить.
А вот под колеса мне выталкивали малыша на санках. Просто толкали вперед санки, из-за газели, во дворе. газель, нихера не видно, и тут движение в районе пассажирского угла. Санки, из-под капота не видно вообще, сумерки... Чудом заметил, смотрел туда, что-то до этого внимание привлекло, в сугроб ушел, успел выкрутить.
Но переехал бы-был бы виноват. А и переехал бы в 99 случаях из 100, тут просто чудо было.
Так что да, виноват водитель, однозначно, но нельзя, по-человечески, так беспечно переходить дорогу, особенно с детьми!
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17k
Dr.CrAzY 54 минуты назад
Т.П.!!!
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20
Genrih Час назад
Я бы ей дал все 25 лет - сволочь на колёсах!!!
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517
робт Час назад
ну если уж на то пошло
по чесноку, встретились две тупые 3.14зды, слепые и глухие
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4
Vincent Час назад
У таких [мат] права пожизненно нужно отбирать, на метро пусть катается, раз пдд не способна выучить.
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6k
sumrаknn Час назад
Давайте посмотрим аналогичные дтп - в 90% из них молодые сикухи и сыкуны 18-22 лет. Купили машинку, да или сам заработал и вперед. Т.к. ответственность не пугает - на третий день начинают гонять везде. Что значит везде - на магистрале, шоссе и тд - пожалуйста, а ночью, в местах с ограниченной видимостью и тд - только медленно и печально, шепотом надо ездить и зарабатывать опыт. а то гонит мимо трамвая - ребенок выходит, бац, и нет ребенка - а что? из трамвая ктото может выйти? а я и не знал! машины встали? так я этих лохов уделаю - бац и нет ребенка. А что грозит? в худшем случае условный срок? так проще не отдавать денег и получить условный и забыть. ИМХО для водителей первых 2-х лет стажа увеличить ВСЕ пункты ответственности в 3 раза. Тогда и опыт придет и не нарушать научится и дети живы. А потом уже аварии если и будут, то не от юношеского пожуизма и безответственности.
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8k
Valiko Час назад
Права может получить любой! Это про#б нашей гнилой системы.
Самый страшный косяк в том, что МАМА с выводком детей, идет по проезжей части не глядя по сторонам!!! Мама НЕ БЕСПОКОИТСЯ о безопасности детей!
Эта малолетняя ТП сядет - наездилась. Но она-то прибор положила на окружающих, а мамка - на своих детей. Вот и весь расклад.
ПДД нарушили все участники ДТП.
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26k
Rest Tremor Час назад
Тойота - трудяга, Хонда - стиляга. Ниссан - бревно, Мазда - говно.
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4k
livaneth Час назад
Перелом основания черепа - это в ЛУЧШЕМ случае могила. В худшем - полный паралич на всю жизнь при сохранении разума. А девица в двадцать лет уже выйдет на свободу с чистой совестью.
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14k
Hairy. Час назад
Закрыть к е. беням мерзкую шкуру.
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177
Nаnе First NameLаst Час назад
Но проскочить не удалось.
============
Автор, ты чисто под наркотой?? Она как раз успела проскочить. И людей как кегли разметала!!! Ты чисто Д.О.Л.Б.О.Ё.Б чтобы такое говорить?
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177
Nаnе First NameLаst Стоша Час назад
Обоснуй. Или чисто гавкнул?
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669
DESANT_MSK137 2 часа назад
Простите, а как можно не увидеть/\ с учетом того что надо при пешеходом притормозить? Это Видимо безнаказанность, или что?
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)...18-летняя студентка РАНХиГС Валерия Башкирова. Она только год назад получила права...(/С)

То есть права она получила в 17 лет... Каким это образом?
А теперь пускай продаёт свою тачку и оплачивает лечение детей, 3,14зда тупая!
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9k
kaboza 2 часа назад
если б мимо проходил, включил бы масочный режим на полную и пару раз по морде млядинской съездил..
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33k
Антон 2 часа назад
Очередная тупая п*зда на мазде.
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