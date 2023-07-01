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В мексиканском парке развлечений мальчик упал с 12-метровой высоты, катаясь с братом на канатной дороге

В мексиканском парке развлечений мальчик упал с 12-метровой высоты, катаясь с братом на канатной дороге

Автор:
01 июля 2023 10:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Parque Fundidora   Видео   Мексика   аттракционы   дети   зиплайн   канатная дорога   парк развлечений   травмы   
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6-летний ребёнок, видимо, родился в рубашке - ему повезло выжить.

Семейный отдых в Парке приключений Parque Fundidora в городе Харпер (Мексика) закончился трагедией, после того как внезапно лопнул ремень безопасности зиплайна, и ребёнок упал в в искусственный бассейн, установленный под аттракционом на канатной дороге.


Мальчишку из бассейна спас турист, который прыгнул в водоём и вытащил Сезара на сушу. Ребёнок оказался жутко испуган. Его старший брат заявил, что травмы у Сезара довольно лёгкие, а вот психологическое состояние оставляет желать лучшего.


Сразу после инцидента аттракцион закрыли. Власти города пообещали провести проверку и наказать виновных.


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Метки: Parque Fundidora   Видео   Мексика   аттракционы   дети   зиплайн   канатная дорога   парк развлечений   травмы   
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