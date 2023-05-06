FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 290 постов • 22 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Оренбурге рухнула карусель вместе с людьми

В Оренбурге рухнула карусель вместе с людьми

Автор:
06 мая 2023 16:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Оренпарк   видео   дети   карусель   оренбург   поломка   травмы   
1528
2
3

По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Примерно час назад в "Оренпарке" во время сеанса карусели "Цепочка" произошёл технический сбой, из-за которого катавшиеся дети и взрослые рухнули вместе с частью конструкции аттракциона.

Предварительно, в результате обрушения карусели пострадали 20 человек, большинство из них дети. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Как минимум двоих ребят отвезли в Центр детской хирургии. По неподтверждённой информации, погибла одна девочка. Об этом рассказывают находившиеся рядом люди. Надеемся, информация не подтвердится.


На карусели катались люди, потом верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз. Людей на карусели было немного. После падения люди были с травмами, ушибами, порезами, несколько детей зажало в досках аттракциона. Парк сам хороший, ничего не предвещало беды

Сообщается, что "Цепочка" совсем новая — карусель запустили в эксплуатацию 1 мая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Оренпарк   видео   дети   карусель   оренбург   поломка   травмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
426
сергей ремизов Полчаса назад
Жесть. Как хоть проверяли ? У нас в парке 40 лет карусели и ниодного чп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
10k
BarOb 2 минуты назад
Скорее всего экономят на металле и на всём остальном. Новое не всегда лучшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 2 минуты назад
Все карусели тянут б\у из гейропы и как обычно менять изношенные узлы новым бизнесменам - дорого, пусть прибыль приносит а потом и починим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм 24 минуты назад
детей жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Kostiantyn Полчаса назад
жуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Obrval Полчаса назад
Конструкция выглядит как-то ненадёжно. Китайский вариант. И нтересно кто и как принимал в эксплуатацию этот атракцион.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

150348



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 мая
Бросать пить в такое время подло, а начинать... глупо
Бросать пить в такое время подло, а начинать... глупо
Набирающие популярность в сообществах
Собачья радость
Собачья радость
Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 6×6 выставили на торги
Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 6×6 выставили на торги
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Беспроигрышный вариант

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#автомобили#Жизнь#авто аварии#познавательно#актеры#путешествия
#Юмор#история#в мире#подборка#СССР#аварии#дети#Москва#девушки#Реакция
#животные#Прикол#люди#машина#автомир#дтп#факты#фильм#позитив#красота
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Откуда мы беремся: шокирующая образовательная книжка для детей от 5 лет Откуда мы беремся: шокирующая образовательная книжка для детей от 5 лет

На что жалуетесь?

Вернуться