В Оренбурге рухнула карусель вместе с людьми

Предварительно, в результате обрушения карусели пострадали 20 человек, большинство из них дети. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Как минимум двоих ребят отвезли в Центр детской хирургии. По неподтверждённой информации, погибла одна девочка. Об этом рассказывают находившиеся рядом люди. Надеемся, информация не подтвердится.



На карусели катались люди, потом верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз. Людей на карусели было немного. После падения люди были с травмами, ушибами, порезами, несколько детей зажало в досках аттракциона. Парк сам хороший, ничего не предвещало беды