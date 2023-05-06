В Оренбурге рухнула карусель вместе с людьми

По предварительным данным, пострадали 20 человек.
Примерно час назад в "Оренпарке" во время сеанса карусели "Цепочка" произошёл технический сбой, из-за которого катавшиеся дети и взрослые рухнули вместе с частью конструкции аттракциона.
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Предварительно, в результате обрушения карусели пострадали 20 человек, большинство из них дети. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Как минимум двоих ребят отвезли в Центр детской хирургии. По неподтверждённой информации, погибла одна девочка. Об этом рассказывают находившиеся рядом люди. Надеемся, информация не подтвердится.
На карусели катались люди, потом верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз. Людей на карусели было немного. После падения люди были с травмами, ушибами, порезами, несколько детей зажало в досках аттракциона. Парк сам хороший, ничего не предвещало беды
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Сообщается, что "Цепочка" совсем новая — карусель запустили в эксплуатацию 1 мая.
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