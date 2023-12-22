В Омской области ревнивый муж поджёг жену за то, что она вернулась домой под утро

Сначала мужчина облил супругу бензином, потом поджёг, а потом попытался утопить. Женщина выжила и убежала от него.
В селе Цветнополье Омской области рано утром 30 июня 2023 года развязалась настоящая драма. Женщина пришла домой под утро, и её пьяному мужу это очень не понравилась. Пара сильно поссорилась. Ругань перешла кочегарку, где 51-летний мужчина облил свою жену бензином и поджёг её. Женщина выскочила из кочегарки, объятая пламенем, и бросилась к воде. Когда женщина легла в емкость с водой, чтобы потушить огонь, мужчина подошёл сзади и начал её топить. Женщина вырвалась, прибежала в магазин и попросила вызвать скорую.
Потерпевшую отвезли в больницу с ожогами третьей степени. Проведя в больнице неделю женщина скончалась.
Во время следствия мужчина отказался признать свою вину. По его мнению, возгорание произошло случайно, канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену, он курил сигарету, и вдруг неожиданно произошло воспламенение. Однако, следователи доказали его вину и злой умысел, сообщает СУ СК России по Омской области.
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Ты горишь как огонь, я, у меня агония
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