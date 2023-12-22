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В Омской области ревнивый муж поджёг жену за то, что она вернулась домой под утро

В Омской области ревнивый муж поджёг жену за то, что она вернулась домой под утро

Автор:
22 декабря 2023 19:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   интересное   канистра   муж и жена   нападение   убийство   фото   
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Сначала мужчина облил супругу бензином, потом поджёг, а потом попытался утопить. Женщина выжила и убежала от него.

В селе Цветнополье Омской области рано утром 30 июня 2023 года развязалась настоящая драма. Женщина пришла домой под утро, и её пьяному мужу это очень не понравилась. Пара сильно поссорилась. Ругань перешла кочегарку, где 51-летний мужчина облил свою жену бензином и поджёг её. Женщина выскочила из кочегарки, объятая пламенем, и бросилась к воде. Когда женщина легла в емкость с водой, чтобы потушить огонь, мужчина подошёл сзади и начал её топить. Женщина вырвалась, прибежала в магазин и попросила вызвать скорую.

Потерпевшую отвезли в больницу с ожогами третьей степени. Проведя в больнице неделю женщина скончалась.

Во время следствия мужчина отказался признать свою вину. По его мнению, возгорание произошло случайно, канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену, он курил сигарету, и вдруг неожиданно произошло воспламенение. Однако, следователи доказали его вину и злой умысел, сообщает СУ СК России по Омской области.

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Метки: Омск   интересное   канистра   муж и жена   нападение   убийство   фото   
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12  комментариев
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1k
Gamak Час назад
Просто сайт хорошего настроения
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207
ApolloOne Минуту назад
Высокоинтеллектуальные люди, что еще сказать.
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20k
Robin Hood 14 минут назад
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−9
вован пупкин Полчаса назад
живут же люди, интересно с огоньком)))
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13k
Владимир Час назад
Не смешно конечно, но в голову почему то пришло:
Ты горишь как огонь, я, у меня агония
Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля (Ля-ля-ля)
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17k
Марина Час назад
К такому выродку лучше бы вообще не возвращалась.
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6k
livaneth Час назад
Пол года на Украинском фронте и на свободу с чистой совестью.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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