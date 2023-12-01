Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном

Суд отправил в СИЗО шестерых граждан Афганистана, которые пытались попасть в Европу. Правда, выбрали они очень странное место для этого. Они пересекли границу Казахстана и России в Омске. Надёжный план, как швейцарские часы, накрылся медным тазом. Иностранцев нашли и задержали.

Шестеро граждан Афганистана возрастом от 19 лет до 31 года пешком пересекли границу. В конечном итоге они пытались попасть в Евросоюз, сообщают "Аргументы и Факты".

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО Омска. Теперь вместо Европы они будут ждать приговора в следственном изоляторе.