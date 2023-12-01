FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7939 постов • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном

Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном

Автор:
01 декабря 2023 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Европа   Казахстан   Омск   Сибирь   афганцы   граница   интересное   фото   
838
2

Теперь вместо Евросоюза их ждёт СИЗО.

Суд отправил в СИЗО шестерых граждан Афганистана, которые пытались попасть в Европу. Правда, выбрали они очень странное место для этого. Они пересекли границу Казахстана и России в Омске. Надёжный план, как швейцарские часы, накрылся медным тазом. Иностранцев нашли и задержали.

Шестеро граждан Афганистана возрастом от 19 лет до 31 года пешком пересекли границу. В конечном итоге они пытались попасть в Евросоюз, сообщают "Аргументы и Факты".

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО Омска. Теперь вместо Европы они будут ждать приговора в следственном изоляторе.

На омской границе скучать не приходится. Месяц назад четверо индийцев пытались из Казахстана попасть в Россию, потом в Беларуссию, а уже оттуда в Европу. Конечным пунктом была Германия. Иностранцев приговорили к полугоду колонии общего режима.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Европа   Казахстан   Омск   Сибирь   афганцы   граница   интересное   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Alex_Ato 18 минут назад
чет какой-то сепаратистский заголовок у статьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и...
Светлана Письмиченко: сломала ребро на съёмках «Брата» и озвучила Нюшу из «Смешариков»
Светлана Письмиченко: сломала ребро на съёмках «Брата» и озвучила Нюшу из «Смешариков»
Набирающие популярность в сообществах
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
Как моя 4G-камера совершила мобильный платёж
Берегите себя
Берегите себя
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#факты#позитив#полиция#люди#история#инцидент
#в мире#автомир#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#Еда#улыбнуло#Ynews#дети
#Юмор#машина#интересно#забавно#ДТП#природа#Китай#подборка#Россия#кино
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

На что жалуетесь?

Вернуться