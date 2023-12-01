Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном

Теперь вместо Евросоюза их ждёт СИЗО.
Суд отправил в СИЗО шестерых граждан Афганистана, которые пытались попасть в Европу. Правда, выбрали они очень странное место для этого. Они пересекли границу Казахстана и России в Омске. Надёжный план, как швейцарские часы, накрылся медным тазом. Иностранцев нашли и задержали.
Шестеро граждан Афганистана возрастом от 19 лет до 31 года пешком пересекли границу. В конечном итоге они пытались попасть в Евросоюз, сообщают "Аргументы и Факты".
Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО Омска. Теперь вместо Европы они будут ждать приговора в следственном изоляторе.
На омской границе скучать не приходится. Месяц назад четверо индийцев пытались из Казахстана попасть в Россию, потом в Беларуссию, а уже оттуда в Европу. Конечным пунктом была Германия. Иностранцев приговорили к полугоду колонии общего режима.
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