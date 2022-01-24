В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться

В следкоме рассказали, как всё происходило на самом деле. 14-летняя девочка жила с отчимом, сестрой-инвалидом и 6-летним братом. Она встречалась с 17-летним парнем, но взрослые были против их отношений. Пара решила расправиться с родителями. Парень одолжил штык-нож для забоя скота и пришел среди ночи в дом к возлюбленной. Она впустила его, а сама с младшим братом убежала. По данным следствия, от сестры-инвалида пара избавилась, потому что школьница не хотела за ней ухаживать. Младшего пожалели.