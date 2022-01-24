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В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться

В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   интересное   омск   подростки   район   убийство   фото   
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В селе Юрьевка Павлоградского района Омской области некто убил отца, мать и 10-летнюю дочь-инвалида. Старшая 14-летняя дочь и 6-летний сын смогли спастись. Позже выяснилось, что девочка причастна к убийству.

22 января в частном доме обнаружили тела 38-летнего хозяина, 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь-инвалида. 14-летняя девочка и 6-летний мальчик смогли спастись. Девочка рассказала, что в дом ворвался худощавый мужчина 45-50 лет с морщинистым лицом. Позже следователи поняли, что мужчину девочка выдумала, сообщает OmskGazeta.

В следкоме рассказали, как всё происходило на самом деле. 14-летняя девочка жила с отчимом, сестрой-инвалидом и 6-летним братом. Она встречалась с 17-летним парнем, но взрослые были против их отношений. Пара решила расправиться с родителями. Парень одолжил штык-нож для забоя скота и пришел среди ночи в дом к возлюбленной. Она впустила его, а сама с младшим братом убежала. По данным следствия, от сестры-инвалида пара избавилась, потому что школьница не хотела за ней ухаживать. Младшего пожалели.

Подростки придумали свою версию убийства. На допросе они путались в показаниях, а на полиграфе вовсе погорели.

На допросах подростки сознались в содеянном, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. – 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых. В силу возраста им грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Россия   дети   интересное   омск   подростки   район   убийство   фото   
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор
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836
Sieras Dosk. 5 минут назад
Когда на тебя орут "ТыМнеНеОтец" бросайте это воспитание.
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6k
corell 11 минут назад
В силу возраста таких упырей надо в болоте топить, а не запирать на 10 лет на доращивание.
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5k
Станислав 13 минут назад
Тройное убийство, включая ребенка - до 10 лет???? ЧТО? Почему их не утилизируют?
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797
олег 15 минут назад
Надо умертвлять ,эти и после малолетки бед людям наделают.
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25k
КешаИванов 16 минут назад
Как такими уродами выростают?
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182
Marius 23 минуты назад
А она не погуглила, что ее в 14 лет детдом отправят? И там секас будет не с ее бойфрендом, а с директором и трудовиком?
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182
Marius Евгений 8 минут назад
Ну так она же не планировала в колонию, думала с корешем в крутой хате жить останется.
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924
Кактус Полчаса назад
Не зря запрещали встречаться. Это же отморозь конченная! Как только рука поднялась на инвалида? Я хочу чтобы они "пропали" на зоне. А когда "пропадали", долго мучились! Вот просто слов нет!
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1k
Max 43 минуты назад
Это лишний раз доказывает, что РСП - это зло. Чужие выпердыши тебя никогда не признают своим...и их невозможно будет правильно воспитать. Как на пороховой бочке будешь жить - либо убьют, либо обвинят в изнасиловании.
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307
КАКАнгел 50 минут назад
Ромео и Джульетта с учетом пролетарского быдло-дебилизма
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307
КАКАнгел 54 минуты назад
Баба дура. задумка идиотская, тут и сказать нечего , но тогда уж надо убивать и младшего брата- во первых свидетель , во вторых нафиг он нужен в плане что о нем надо заботиться и он в 6 лет достаточно понимает и осознает чтоб через лет 5-10 уже обидеться на горе-сестру уже вполне обдуманно . ну тут идиотизм зашкаливает .
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10k
Seledochnik Час назад
Что ни дегенератов показывают, то сибиряки на первых страницах всегда
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13k
* Час назад
Сайт хорошего настроения...
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1k
Павел 2 часа назад
Позитивно началась неделя
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Разве можно судить их за это? Ведь они это сделали ради любви!
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1k
Руслан 2 часа назад
Слишком гуманные у нас законы для таких мразей. До 10 лет
Выбл@дка на бутылку и швабру в жопу, пока не сдохнет. Мокрощелку малолетнюю - на органы пустить или яды на ней испытывать.
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1k
мангуст 2 часа назад
Штык-нож для забоя скота-это что еще за дичь?
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Пожизненное обоим.
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19
Странник 2 часа назад
интересно, кто же по нации эта девочка и ее ухажер? ставлю на черное!
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307
КАКАнгел Странник 52 минуты назад
не. это пролетарские дятлы .
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Хватит смаковать трагедии.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, и? Юлия Якубеня? Такие новости давно стали настолько обыденными, что проходят, как правило, совершенно незамеченными.
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