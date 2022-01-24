В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться

В селе Юрьевка Павлоградского района Омской области некто убил отца, мать и 10-летнюю дочь-инвалида. Старшая 14-летняя дочь и 6-летний сын смогли спастись. Позже выяснилось, что девочка причастна к убийству.
22 января в частном доме обнаружили тела 38-летнего хозяина, 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь-инвалида. 14-летняя девочка и 6-летний мальчик смогли спастись. Девочка рассказала, что в дом ворвался худощавый мужчина 45-50 лет с морщинистым лицом. Позже следователи поняли, что мужчину девочка выдумала, сообщает OmskGazeta.
В следкоме рассказали, как всё происходило на самом деле. 14-летняя девочка жила с отчимом, сестрой-инвалидом и 6-летним братом. Она встречалась с 17-летним парнем, но взрослые были против их отношений. Пара решила расправиться с родителями. Парень одолжил штык-нож для забоя скота и пришел среди ночи в дом к возлюбленной. Она впустила его, а сама с младшим братом убежала. По данным следствия, от сестры-инвалида пара избавилась, потому что школьница не хотела за ней ухаживать. Младшего пожалели.
Подростки придумали свою версию убийства. На допросе они путались в показаниях, а на полиграфе вовсе погорели.
– На допросах подростки сознались в содеянном, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. – 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства.
Источник:
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых. В силу возраста им грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
- "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна
- В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте
- В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов
- Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру
- Ни воды, ни отопления, ни электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке
Понравилось25