В Бруклине афроамериканец застрелил соседей из-за громкой музыки

Джейсон Пасс, 47-летний житель Бруклина, расстрелял соседей, которые на протяжении года громко слушали музыку.
47-летний Джейсон Пасс жил в квартире вместе с пожилой матерью. Над ним жили Бладими Матюрен, его жена Мари Делиль и двое ее детей, в том числе Чин Вай Моде. Соседи сверху часто включали громко музыку, и Джейсон с 2022 года звонил в службу 911, чтобы пожаловаться. Но никаких мер за полтора года принято не было, а весёлая семейка продолжала слушать музыку и веселиться. DailyMail сообщает, что соседи уже не раз ругались из-за этого.
29 октября Пасс снова пришёл к соседям пожаловаться на громкую музыку. Пока Джейсон спорил с женой Матюрена, Бладими взял ножницы и начал угрожать ими. Женщина пыталась оттащить разъярённого мужа, но тот не послушал. Тогда Джейсон вытащил из куртки пистолет и выстрелил сначала в мужчину, а потом в его пасынка.
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Сестра подозреваемого рассказала DailyMail, что ее брат действовал в целях самообороны. Соседи ни один раз громко включали музыку и провоцировали Джейсона на скандал. К тому же, престарелая 73-летняя мать уже устала от постоянной музыки.
После убийства Джесон сбежал из дома. Обнаружили его только 1 ноября полицейские. Пасс увидел их, схватил нож и бросился бежать. Офицеры смогли загнать его в угол и говорили с ним около 15 минут, пока он не набросился на полицейских, сообщает NYPost. Полицейские ответили огнём. Джейсон скончался в больнице от четырёх попаданий в грудь.
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Мы привыкаем к тому что живем в "этом безумном, безумном, безумном мире"
А когда люди привыкают жить в свинарнике - они становятся... ну сами понимаете. Это печалит.