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В Бруклине афроамериканец застрелил соседей из-за громкой музыки

В Бруклине афроамериканец застрелил соседей из-за громкой музыки

Автор:
02 ноября 2023 09:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бруклин   интересное   соседи   ссора   убийство   фото   
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Джейсон Пасс, 47-летний житель Бруклина, расстрелял соседей, которые на протяжении года громко слушали музыку.

47-летний Джейсон Пасс жил в квартире вместе с пожилой матерью. Над ним жили Бладими Матюрен, его жена Мари Делиль и двое ее детей, в том числе Чин Вай Моде. Соседи сверху часто включали громко музыку, и Джейсон с 2022 года звонил в службу 911, чтобы пожаловаться. Но никаких мер за полтора года принято не было, а весёлая семейка продолжала слушать музыку и веселиться. DailyMail сообщает, что соседи уже не раз ругались из-за этого.

29 октября Пасс снова пришёл к соседям пожаловаться на громкую музыку. Пока Джейсон спорил с женой Матюрена, Бладими взял ножницы и начал угрожать ими. Женщина пыталась оттащить разъярённого мужа, но тот не послушал. Тогда Джейсон вытащил из куртки пистолет и выстрелил сначала в мужчину, а потом в его пасынка.

Сестра подозреваемого рассказала DailyMail, что ее брат действовал в целях самообороны. Соседи ни один раз громко включали музыку и провоцировали Джейсона на скандал. К тому же, престарелая 73-летняя мать уже устала от постоянной музыки.

После убийства Джесон сбежал из дома. Обнаружили его только 1 ноября полицейские. Пасс увидел их, схватил нож и бросился бежать. Офицеры смогли загнать его в угол и говорили с ним около 15 минут, пока он не набросился на полицейских, сообщает NYPost. Полицейские ответили огнём. Джейсон скончался в больнице от четырёх попаданий в грудь.

Источник:

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Метки: США   бруклин   интересное   соседи   ссора   убийство   фото   
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29  комментариев
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3k
Nigilist Час назад
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5k
Alex 5 минут назад
Ой Земфиру накануне не слушал?
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14k
Artem 8 минут назад
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31
PavelFox 11 минут назад
Прям GTA San Andreas ))))))
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4k
OLDer 21 минуту назад
-2
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4k
brotherirk 22 минуты назад
хороший нигер - мертвый нигер?
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4k
brotherirk 22 минуты назад
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3
. 24 минуты назад
facking nigers ...
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253
Александр Шевченко Полчаса назад
Чем больше дебилов - тем меньше дебилов.
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391k
Алексей 49 минут назад
хорошая жена.дверь перед носом закрыла.куй на тебя муженек
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7k
yahaomsk 57 минут назад
нигеры уже достали даже нигеров ...вот бы все чорные , одна половина вальнула другую , а потом с ножом на полицейских
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15k
GROMOZEKA 57 минут назад
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2k
max 58 минут назад
какая самооборона , стрелял в спину и делал контрольный выстрел
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1k
Илья 59 минут назад
Отличная стрелковая подготовка
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24k
SolomonA Час назад
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3k
Едондер пуп Час назад
Дорого маме тишина обошлась... хотя, там ещё двое детей остались.
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16k
Patmaz Час назад
Минус два негра. Одобряю!
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5k
Григорий Час назад
жалко что его в конце тоже убили, а вот с соседями одобряю!
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52
Igor Час назад
Иногда ловлю себя на мысли, что такого рода вроде бы шокирующие новости-события в мире уже совершенно не удивляют и не шокируют.
Мы привыкаем к тому что живем в "этом безумном, безумном, безумном мире"
А когда люди привыкают жить в свинарнике - они становятся... ну сами понимаете. Это печалит.
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123k
parallax Час назад
Обычный негритянский междусобойчик, всё тихо и мирно. Если бы стрелявший был белым, вони было бы на полмира.
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61k
pynh Час назад
Все правильно сделал.
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