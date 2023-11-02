В Бруклине афроамериканец застрелил соседей из-за громкой музыки

47-летний Джейсон Пасс жил в квартире вместе с пожилой матерью. Над ним жили Бладими Матюрен, его жена Мари Делиль и двое ее детей, в том числе Чин Вай Моде. Соседи сверху часто включали громко музыку, и Джейсон с 2022 года звонил в службу 911, чтобы пожаловаться. Но никаких мер за полтора года принято не было, а весёлая семейка продолжала слушать музыку и веселиться. DailyMail сообщает, что соседи уже не раз ругались из-за этого.

29 октября Пасс снова пришёл к соседям пожаловаться на громкую музыку. Пока Джейсон спорил с женой Матюрена, Бладими взял ножницы и начал угрожать ими. Женщина пыталась оттащить разъярённого мужа, но тот не послушал. Тогда Джейсон вытащил из куртки пистолет и выстрелил сначала в мужчину, а потом в его пасынка.