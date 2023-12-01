В Нефтекамске муж забил жену до смерти, отучая от пьянства

40-летний мужчина 18 ноября застал свою жену пьяной. 43-летняя воспитательница часто прикладывалась к бутылке, и на этот раз пришла домой в невменяемом состоянии. Муж пришёл в ярость и жестоко избил её. После этого мужчина собрал вещи и уехал в Белорецк. Вернувшись, мужчина обнаружил женщину мёртвой. Полицию он вызвал сам и полностью признал свою вину, сообщает ReBash.