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В Нефтекамске муж забил жену до смерти, отучая от пьянства

В Нефтекамске муж забил жену до смерти, отучая от пьянства

Автор:
01 декабря 2023 16:32
Сообщество : Криминал
Метки: Нефтекамск   Пьянство   Россия   интересное   муж и жена   убийство   фото   
1798
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Избитую возлюбленную мужчина не видел несколько дней, даже не подозревая, что она умерла.

40-летний мужчина 18 ноября застал свою жену пьяной. 43-летняя воспитательница часто прикладывалась к бутылке, и на этот раз пришла домой в невменяемом состоянии. Муж пришёл в ярость и жестоко избил её. После этого мужчина собрал вещи и уехал в Белорецк. Вернувшись, мужчина обнаружил женщину мёртвой. Полицию он вызвал сам и полностью признал свою вину, сообщает ReBash.

Мужчина рассказал, что из-за алкоголизма жены страдала вся семья. Десятки раз он убеждал возлюбленную бросить пить, но все попытки были обречены на провал. Из-за алкоголизма квартира превратилась в свинарник, а отношения были на грани краха. У пары было двое детей, убитая женщина работала воспитательницей в детском саду.

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Метки: Нефтекамск   Пьянство   Россия   интересное   муж и жена   убийство   фото   
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14  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Если баба начала жрать запоями, то это 90% триндец! Необратимые изминения в башке, у них происходят в разы быстрее чем у мужиков+женская печень выделяет гораздо меньше фермента алкогольдегидрогеназы, который обеспечивает расщепление этанола, а без него алкоголь задерживается в крови гораздо дольше.
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14k
net 17 минут назад
Зачем себе жизнь разрушать? Развелся бы давно да и всё. Алкаш тот же нарик, нечего его терпеть.
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869
Ирина Ласовская Полчаса назад
Имела *счастье* 8 лет жить на одной площадке с такой семьей. Слава богу детей у них не было. Страшно было наблюдать их деградацию. Изначально и люди они было хорошие, но водка выжгла все: совесть, стыд, человеческое обличие. Итог: она на кладбище, он в тюрьму. Соседи жалели его, потому что зачинщицей всех пьянок была она...женский алкоголизм ужасен.
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127k
parallax 36 минут назад
Бьёт, значит любит.
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182
Виктория 38 минут назад
Муж пьет - полдома горит; жена пьет - весь дом горит.
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123
Фрол Час назад
Как то подозрительно всё в его расчётах с любовью, отъездах,приездах.Кажись он уже бывал в местах не столь отдалённых.В чём то он просчитался,что пришлось идти с повинной.
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1k
WithU Час назад
А разойтись не судьба была ? Или надо было дойти до убийства ?Думаю , это далеко не в первый раз любящий и заботливый муж поднял на жену руку . Не удивительно, что баба пила .
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52k
Андрей Час назад
А дети где были эти четыре дня?
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13k
ron 2 часа назад
но от пьянства-то отучил?
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пьяница мать - горе в семье
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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