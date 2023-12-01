В Нефтекамске муж забил жену до смерти, отучая от пьянства

Избитую возлюбленную мужчина не видел несколько дней, даже не подозревая, что она умерла.
40-летний мужчина 18 ноября застал свою жену пьяной. 43-летняя воспитательница часто прикладывалась к бутылке, и на этот раз пришла домой в невменяемом состоянии. Муж пришёл в ярость и жестоко избил её. После этого мужчина собрал вещи и уехал в Белорецк. Вернувшись, мужчина обнаружил женщину мёртвой. Полицию он вызвал сам и полностью признал свою вину, сообщает ReBash.
Мужчина рассказал, что из-за алкоголизма жены страдала вся семья. Десятки раз он убеждал возлюбленную бросить пить, но все попытки были обречены на провал. Из-за алкоголизма квартира превратилась в свинарник, а отношения были на грани краха. У пары было двое детей, убитая женщина работала воспитательницей в детском саду.
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