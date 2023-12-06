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Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn»

Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn»

Автор:
06 декабря 2023 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   интересное   надпись   студенты   фото   футболка   чиновник   
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Во время встречи со студентами вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко увидел парня в кофте с американской надписью и потребовал снять непатриотичную одежду.

На встрече со студентами СибАДИ Андрей Шпиленко должен был обсуждать развитие технологий и экономики Омской области. Но вместо этого чиновник пообщался с молодёжью, преподав им несколько уроков. Сначала он спросил, почему половина зала пустует. На что студенты ответили, что их "пригнали".

— Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Я бы даже постеснялся, чтобы кто-то мог меня пригнать, — заявил он. — Кого-то сюда пригнали, ребята? Пригласили? Боюсь, что, молодой человек, только вас пригнали. Поверьте мне, думаю, по вам просто плачут вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют, — завил Андрей Шпиленко.

Видео со встречи опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Потом чиновник заметил парня в футболке с надписью «Brooklyn». Перед этим студенты не смогли ответить на вопрос Шпиленко, и он обратил внимние на иностранную надпись.

Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, одень хорошую футболку. Договорились?, - заявил чиновник.

Через несколько минут студенту дали другую футболку, без иностранных надписей. После того как молодой человек переоделся, чиновник пожал ему руку.

Интересно, что сам Шпиленко совсем не брезгует зарубежной одеждой. Его можно увидеть в толстовке Lacoste, в поло от Armani и футболку от Freddy.

Источник:

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Метки: Омск   интересное   надпись   студенты   фото   футболка   чиновник   
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59  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (С)
Чиновника может отчитать только чиновник рангом выше. А студент что? Бесправный и сильно зависимый. Решит какой-то самодур отчислить его и что он сможет противопоставить?
Я не понимаю подобного. Нравится студенту Бруклин или может просто майка, так в чем проблема? Ничего запрещенного на ней не изображено. Так и представил, что решив надеть кепку Кэпиталс (Овечкин) и кто-то решит мне сказать, что в подобном ходить нельзя?
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49
Игорь Минуту назад
Зачем он так с ребятами общается? Это ему чести не делает. Неприятно...
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364
Eric Cartman 6 минут назад
Когда коту делать нечего, он яйца лижет. А когда губернатору нечего сказать по делу - он до"ебывается до надписи на футболке чела в зале. Это не говоря о том, что деятелям такого уровня положено знать, что футболку не одевают, а надевают.
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19k
Shtoppi 9 минут назад
<<Интересно, что сам Шпиленко совсем не брезгует зарубежной одеждой. Его можно увидеть в толстовке Lacoste, в поло от Armani и футболку от Freddy.>>
-----------
это называется лицемерие и двойные стандарты. не забывайте что на скотном дворе: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».
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396
Критерий Коши 13 минут назад
Докладчик быдло ещё то. Ему бы поучиться вежливому общению с аудиторией. Курсы может какие пройти. А потом только молодежь поучать.
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15k
Hairy 15 минут назад
У всех поганых чертей появилась иллюзия, что верно служа своему боссу, им выдали пожизненную индульгенцию и лицензию на беспредел.. Однако история Гитлера, Муссолини, Чаушеску, Саддама, Каддафи и пр. говорит от том, что упыри не вечны и каждая сволочь-шестёрка тоже получит по заслугам!
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25k
Стрелец 18 минут назад
Часы у него патриотичные.
Командирские наверно.
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641
Ринат Фамутдинов 21 минуту назад
"Да пошёл ты на уйх ...рас!!!" На мне были джинсы "Монтана" простая толстовка... Комитетчики ВЛКСМ задницу рвали наказывая меня!!! Я сделал просто, по репе толстому настучал... Правда был отчислен из института, но снова поступил...
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25k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Бруклин - это не только название города, а еще и женское имя (сокращенно - Брук). Так, держу в курсе.
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2k
Bobbus Полчаса назад
Когда униженый дорвался до власти
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13k
butata Полчаса назад
чорт
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2k
Владимир 37 минут назад
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9k
Oleg 39 минут назад
Чего позориться то? Шмотьё турецко-проче-забугорное, обувь ... ну что - то Российское еще можно было найти, но потом всё производство увели в кхетай - там тупо дешевле заказать и сюда привезти, чем здесь производить. На детей брал отличную верхнюю одежду gnk , но несколько лет они сошли с ума и стали ТАКОЙ ценник лепить, что просто тихо охреневаешь от их аппетитов. и тут чинушка одетый в иносраный костюм, в иносраную обувь начинает на белом глазу заливать, что надписи на иностранном языке его смущают... кули ты лепишь?
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17k
Сергей 39 минут назад
Из моего прошлого на военке- " Товарищ студент, почему вы в джинсах нашего наиболее вероятного противника"?!
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22k
Mike Miller 39 минут назад
Вот такие у нас у.е.б.а.н.ы в чинах сидят...
У самого гугловская, или эпловская операционка в не русском смартфоне. Стоит на сцене около проектора, подключенного к нерусскому компу с нерусской операционкой. Да даже одет в нерусский костюм и приехал на нерусской машине.
Но футболка 'бруклин", конечно...печаль...непорядок...
О, боже мой, когда этот сраный идиотизм кончится....
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383
Pasha Panfilov 40 минут назад
Хех, у меня был такой же начальник. Зарплату платили 14 тысяч рублей в месяц, дорога (разъездная работа) не оплачивалась, обедов бесплатных не было, но зато будь здоров прикапывались, если я не в костюмчике явился. Вызовут с области в Москву хрен пойми зачем, вот так же соберут и чет там втирают.
Я потом плюнул перестал ездить вообще, потому что кто более-менее по рабочим вопросам шарил - поувольнялись оттуда все, а одни вот эти пиджаки с галстуками и остались. Толку от них по работе было, признаться, как от козла молока. Пожалуй, она бы лучше даже шла, если бы их вообще не было.
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17k
Сергей 41 минуту назад
Пригнали?! Да у нас все митинги и фестивали из "пригнанных" бюджетников! Для него что, открытие?
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33
brodiaga 44 минуты назад
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3k
Алекс 46 минут назад
голос противный
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10k
Сол Гудман 47 минут назад
Чинуша спросил у студента за шмот? Ну это зашквар
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2k
Вадим Курбатов 53 минуты назад
Что это за дебил в пиджаке!? Интересно, свои часы, телефон, авто и пр. он тоже поменял на "хорошие"!? Самоутверждается за счет ребят, которые не могут ответить, мразь!
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