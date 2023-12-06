Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn»

Потом чиновник заметил парня в футболке с надписью «Brooklyn». Перед этим студенты не смогли ответить на вопрос Шпиленко, и он обратил внимние на иностранную надпись.

Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, одень хорошую футболку. Договорились?, - заявил чиновник.

Через несколько минут студенту дали другую футболку, без иностранных надписей. После того как молодой человек переоделся, чиновник пожал ему руку.