Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn»

Во время встречи со студентами вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко увидел парня в кофте с американской надписью и потребовал снять непатриотичную одежду.
На встрече со студентами СибАДИ Андрей Шпиленко должен был обсуждать развитие технологий и экономики Омской области. Но вместо этого чиновник пообщался с молодёжью, преподав им несколько уроков. Сначала он спросил, почему половина зала пустует. На что студенты ответили, что их "пригнали".
— Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Я бы даже постеснялся, чтобы кто-то мог меня пригнать, — заявил он. — Кого-то сюда пригнали, ребята? Пригласили? Боюсь, что, молодой человек, только вас пригнали. Поверьте мне, думаю, по вам просто плачут вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют, — завил Андрей Шпиленко.
Видео со встречи опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».
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Потом чиновник заметил парня в футболке с надписью «Brooklyn». Перед этим студенты не смогли ответить на вопрос Шпиленко, и он обратил внимние на иностранную надпись.
Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, одень хорошую футболку. Договорились?, - заявил чиновник.
Через несколько минут студенту дали другую футболку, без иностранных надписей. После того как молодой человек переоделся, чиновник пожал ему руку.
Интересно, что сам Шпиленко совсем не брезгует зарубежной одеждой. Его можно увидеть в толстовке Lacoste, в поло от Armani и футболку от Freddy.
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Чиновника может отчитать только чиновник рангом выше. А студент что? Бесправный и сильно зависимый. Решит какой-то самодур отчислить его и что он сможет противопоставить?
Я не понимаю подобного. Нравится студенту Бруклин или может просто майка, так в чем проблема? Ничего запрещенного на ней не изображено. Так и представил, что решив надеть кепку Кэпиталс (Овечкин) и кто-то решит мне сказать, что в подобном ходить нельзя?
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это называется лицемерие и двойные стандарты. не забывайте что на скотном дворе: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».
Командирские наверно.
У самого гугловская, или эпловская операционка в не русском смартфоне. Стоит на сцене около проектора, подключенного к нерусскому компу с нерусской операционкой. Да даже одет в нерусский костюм и приехал на нерусской машине.
Но футболка 'бруклин", конечно...печаль...непорядок...
О, боже мой, когда этот сраный идиотизм кончится....
Я потом плюнул перестал ездить вообще, потому что кто более-менее по рабочим вопросам шарил - поувольнялись оттуда все, а одни вот эти пиджаки с галстуками и остались. Толку от них по работе было, признаться, как от козла молока. Пожалуй, она бы лучше даже шла, если бы их вообще не было.