"Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее

И мать и убийца отрицают свою вину. Мать девочки заявила, что девочка вышла замуж по своей воле.

"Она вышла за него по своей воле, как я могла заставить своего ребенка", – заявила мать Айтадж Шахмановой

Между тем, прокурор заявила, что именно мать девочки была инициатором этого "брака".

Мать была человеком, которой понравился взрослый мужчина и, соответственно, обеспеченный. Мать была организатором помолвки своей дочери с этим мужчиной, и после, когда уже похищенная девочка ей позвонила с просьбой о помощи и попросила ее вернуть, как раз мать была тем человеком, кто вернул сбежавшую дочь ее похитителю, — сказала прокурор по делу Хатия Гогричиани.

Мать скрывала пропажу дочери, обманывая учителей в школе. 1 сентября девочка не появилась в школе и педагоги заволновались.