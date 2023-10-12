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"Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее

"Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее

Автор:
12 октября 2023 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Грузия   дети   замужество   интересное   кража   криминал   убийство   фото   
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Следствие выяснило, что мать участвовала в устройстве брака для своей 14-летней дочери.

27-летний Али Асланов "украл" 14-летнюю Айтадж Шахманова, чтобы жениться на ней. Мужчина отвёз девочку в село Ламбало и не отпускал её к родителям. Однажды девочка сбежала и смогла позвонить родителям по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении. Однако мать и дядя девочки не обратили на это внимание, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Ни родители, ни родственники не сообщили в полицию о происходящем. Во время очередного побега мужчина застрелил девочку, перед этим избив её. Отмечается, что полиция конфисковала оружие, использованное при совершении преступления.

И мать и убийца отрицают свою вину. Мать девочки заявила, что девочка вышла замуж по своей воле.

"Она вышла за него по своей воле, как я могла заставить своего ребенка", – заявила мать Айтадж Шахмановой

Между тем, прокурор заявила, что именно мать девочки была инициатором этого "брака".

Мать была человеком, которой понравился взрослый мужчина и, соответственно, обеспеченный. Мать была организатором помолвки своей дочери с этим мужчиной, и после, когда уже похищенная девочка ей позвонила с просьбой о помощи и попросила ее вернуть, как раз мать была тем человеком, кто вернул сбежавшую дочь ее похитителю, — сказала прокурор по делу Хатия Гогричиани.

Мать скрывала пропажу дочери, обманывая учителей в школе. 1 сентября девочка не появилась в школе и педагоги заволновались.

Убийца Али Асланов тоже отрицает свою вину. Она уверяет, что у него травма головы от падения с лошади, и он не понимал, что творит.

Я не признаю вину в умышленном убийстве. Я сожалею, но это не было специально. Я никогда не имел дела с оружием. Думал только раню ее, и когда увидел кровь, испугался и убежал. Я во время задержания узнал от отца, что убил ее. Я не был женат на несовершеннолетней, ее мать сказала, что ей 18, - заявил Асланов.

Согласно материалам следствия, на теле девочки пять огнестрельных ранений, сообщает Sputnik.


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Метки: Грузия   дети   замужество   интересное   кража   криминал   убийство   фото   
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ruslan d Час назад
Дикари долбанные ...
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1k
Звёздный князь 6 минут назад
Взрослые люди с интеллектом дошкольников. Ну что за дикое средневековье?!!
"...мать и дядя девочки сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора...", но "Мать девочки заявила, что девочка вышла замуж по своей воле."
"...мать была тем человеком, кто вернул сбежавшую дочь ее похитителю...", "Мать скрывала пропажу дочери...", но заявляет: "Как я могла заставить своего ребенка?"
А этот великовозрастный дебил: "Думал только раню ее, и когда увидел кровь, испугался и убежал", однако "...на теле девочки пять огнестрельных ранений." Пять раз убегал и возвращался что ли? Типа БАХ! "Ой, кровь! Боюсь!" Убежал, но пока бежал подумал: "Вот блин, попал, а не ранил! Надо бы вернуться и постараться ранить." БАХ! "Ой, Кровь!" Побежал, подумал: "ОПЯТЬ ПОПАЛ! Да что ж такое?! Надо бы вернуться, ранить!" И так пять раз. Его оправдание прям неоспоримо веское! Точно головой с лошади упал.
"Я не был женат на несовершеннолетней, ее мать сказала, что ей 18", а паспорт в ЗАГСе ты для 14-летней, видимо, сам нарисовал, да? Или никакого ЗАГСа и женились вы у тебя в отдельной комнате по твоему собственному обряду?
=-=-=
Короче, детский сад и с боку бантик.
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3k
SmartCat101 7 минут назад
типичные овцеёбы !!!
нечего этим недоразвитым обезьянам делать в городах !!!!
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10k
Борис Карабанов 9 минут назад
Особенно интересно читать комментарии на фоне позавчерашнего зверского убийства четырнадцатилетней девочки в России, в Уфе. Всё-таки, наверное, жертве приятно сознавать, что её убивает не "чурка" и не "дикарь" какой-нибудь. Это же совсем другое!
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390k
Алексей 9 минут назад
я ее хотел просто ранить.поэтому стрелял пять раз
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82k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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296
danieldewitte Херанука Паибалу Полчаса назад
Это чурка, азерская обезьяна. Они и в России такие-же. Хорошая обезьяна - дохлая обезьяна.
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