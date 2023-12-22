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Парк подводных скульптур на Гренаде пополнился новыми объектами

Парк подводных скульптур на Гренаде пополнился новыми объектами

Автор:
22 декабря 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Подводное   Разное   Скульптуры   в мире   искусство   красиво   проекты   творчество   фото   
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Ещё в 2006 году британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор открыл уникальную экспозицию — парк подводных скульптур "Молинер" на карибском острове Гренада. С тех пор подводные скульптуры восхищают зрителей со всего мира. Недавно в парке появилось 27 новых скульптур, созданных Тейлором и четырьмя местными художниками. Посмотрим, как обновлённая красота выглядит сейчас!

Парк подводных скульптур "Молинер" на карибском острове Гренада — уникальная экспозиция британского художника-скульптора Джейсона де Кайрес Тейлора. Недавно парк пополнился 27 новыми скульптурами, созданными Тейлором и четырьмя местными художниками. Все скульптуры вдохновлены ежегодным карнавалом Spicemas на Гренаде, который уходит в древние истоки местного населения, и где демонстрируются традиционные наряды, проходят танцы и песни. Новая партия скульптур называется "Коралловый карнавал", и впервые включает цветные объекты.

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По словам Джейсона де Кайрес Тейлора, в работе он придерживается экологичных подходов. Все его скульптуры выполнены из высококачественной нержавеющей стали и pH-нейтрального цемента — это значит, что они безопасны для морских обитателей. Основания скульптур выполнены в виде реалистичных скальных образований с отверстиями, в которых могут прятаться морские жители — например, осьминоги и омары. А краски, которые использовали на некоторых скульптурах, изготовлены на основе натуральных пигментов.

Среди новых скульптур — маскарадные персонажи, характерные для Гренады, в традиционных одеяниях. Все они расположены вдоль морского дна на глубине около трёх метров: их легко могут рассматривать любители плавания под водой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Подводное   Разное   Скульптуры   в мире   искусство   красиво   проекты   творчество   фото   
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