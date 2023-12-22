Парк подводных скульптур на Гренаде пополнился новыми объектами

По словам Джейсона де Кайрес Тейлора, в работе он придерживается экологичных подходов. Все его скульптуры выполнены из высококачественной нержавеющей стали и pH-нейтрального цемента — это значит, что они безопасны для морских обитателей. Основания скульптур выполнены в виде реалистичных скальных образований с отверстиями, в которых могут прятаться морские жители — например, осьминоги и омары. А краски, которые использовали на некоторых скульптурах, изготовлены на основе натуральных пигментов.