Парк подводных скульптур на Гренаде пополнился новыми объектами

Ещё в 2006 году британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор открыл уникальную экспозицию — парк подводных скульптур "Молинер" на карибском острове Гренада. С тех пор подводные скульптуры восхищают зрителей со всего мира. Недавно в парке появилось 27 новых скульптур, созданных Тейлором и четырьмя местными художниками. Посмотрим, как обновлённая красота выглядит сейчас!
Парк подводных скульптур "Молинер" на карибском острове Гренада — уникальная экспозиция британского художника-скульптора Джейсона де Кайрес Тейлора. Недавно парк пополнился 27 новыми скульптурами, созданными Тейлором и четырьмя местными художниками. Все скульптуры вдохновлены ежегодным карнавалом Spicemas на Гренаде, который уходит в древние истоки местного населения, и где демонстрируются традиционные наряды, проходят танцы и песни. Новая партия скульптур называется "Коралловый карнавал", и впервые включает цветные объекты.
По словам Джейсона де Кайрес Тейлора, в работе он придерживается экологичных подходов. Все его скульптуры выполнены из высококачественной нержавеющей стали и pH-нейтрального цемента — это значит, что они безопасны для морских обитателей. Основания скульптур выполнены в виде реалистичных скальных образований с отверстиями, в которых могут прятаться морские жители — например, осьминоги и омары. А краски, которые использовали на некоторых скульптурах, изготовлены на основе натуральных пигментов.
Среди новых скульптур — маскарадные персонажи, характерные для Гренады, в традиционных одеяниях. Все они расположены вдоль морского дна на глубине около трёх метров: их легко могут рассматривать любители плавания под водой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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