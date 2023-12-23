В Абу-Даби построили огромную инсталляцию из 448 пирамид

Автор этой гигантской инсталляции ― американский художник Джим Деневан. Она стала центральной частью общегородской выставки светового искусства Manar Abu Dhabi, которая проходит в столице ОАЭ, Абу-Даби, и теперь считается одной из крупнейших наземных инсталляций в мире. Она состоит из 448 пирамид, которые расположены в 19 концентрических кругах в виде мандалы ― и символизирует быстротечность времени и связь с природой.