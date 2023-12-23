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В Абу-Даби построили огромную инсталляцию из 448 пирамид

В Абу-Даби построили огромную инсталляцию из 448 пирамид

Автор:
23 декабря 2023 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Абу-Даби   ОАЭ   Скульптуры   в мире   инсталляции   искусство   красиво   фото   художники   эмираты   
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Художник Джим Деневан (Jim Denevan) создал в Абу-Даби масштабную наземную художественную инсталляцию. Это необычное произведение искусства занимает площадь почти в один квадратный километр и достигает высоты в 27 метров. Инсталляция расположена на острове Фахид — там, где город встречается с пустыней.

Автор этой гигантской инсталляции ― американский художник Джим Деневан. Она стала центральной частью общегородской выставки светового искусства Manar Abu Dhabi, которая проходит в столице ОАЭ, Абу-Даби, и теперь считается одной из крупнейших наземных инсталляций в мире. Она состоит из 448 пирамид, которые расположены в 19 концентрических кругах в виде мандалы ― и символизирует быстротечность времени и связь с природой.

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В инсталляции есть две смотровых пирамиды, на которые посетители могут подняться, чтобы увидеть всю композицию и окружающий природный ландшафт. На закате инсталляция превращается в мерцающее световое шоу: более тысячи фонарей на солнечных батареях постепенно загораются тёплым светом, отбрасывая лёгкие тени и создавая невероятное зрелище. Вот как вся инсталляция выглядит вечером:

По задумке Джима Деневана, в его творение заложен и философский смысл. По его словам, инсталляция "приглашает" посетителей к физическому и психологическому исследованию: она побуждает задуматься о противопоставлении вечного и сиюминутного, одинаковости и радикального различия, понаблюдать за игрой масштабов. Взгляните на это величественное строение:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Абу-Даби   ОАЭ   Скульптуры   в мире   инсталляции   искусство   красиво   фото   художники   эмираты   
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