В Абу-Даби построили огромную инсталляцию из 448 пирамид

Художник Джим Деневан (Jim Denevan) создал в Абу-Даби масштабную наземную художественную инсталляцию. Это необычное произведение искусства занимает площадь почти в один квадратный километр и достигает высоты в 27 метров. Инсталляция расположена на острове Фахид — там, где город встречается с пустыней.
Автор этой гигантской инсталляции ― американский художник Джим Деневан. Она стала центральной частью общегородской выставки светового искусства Manar Abu Dhabi, которая проходит в столице ОАЭ, Абу-Даби, и теперь считается одной из крупнейших наземных инсталляций в мире. Она состоит из 448 пирамид, которые расположены в 19 концентрических кругах в виде мандалы ― и символизирует быстротечность времени и связь с природой.
В инсталляции есть две смотровых пирамиды, на которые посетители могут подняться, чтобы увидеть всю композицию и окружающий природный ландшафт. На закате инсталляция превращается в мерцающее световое шоу: более тысячи фонарей на солнечных батареях постепенно загораются тёплым светом, отбрасывая лёгкие тени и создавая невероятное зрелище. Вот как вся инсталляция выглядит вечером:
По задумке Джима Деневана, в его творение заложен и философский смысл. По его словам, инсталляция "приглашает" посетителей к физическому и психологическому исследованию: она побуждает задуматься о противопоставлении вечного и сиюминутного, одинаковости и радикального различия, понаблюдать за игрой масштабов. Взгляните на это величественное строение:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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