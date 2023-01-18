Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины

Француз Дэвид Месгиш назвал эту необычную скульптуру "Pressure 1.2" - она изображает женщину, и ее высота составляет около 4 метров. Художник несколько месяцев создавал скульптуру в своей студии, а затем перенёс её в город Нант, расположив рядом с железнодорожными путями. К сожалению, позже скульптура повредилась во время дождя - неизвестно, где она находится сейчас.