Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины

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Недалеко от железнодорожных путей во французском городе Нант появилась необычная скульптура гигантской женщины. Креативная фигура в геометрическом стиле сразу привлекла внимание многих. Это - работа стрит-арт художника Дэвида Месгиша (David Mesguich), который занимается геометрическими рисунками и скульптурами. Посмотрим на гигантскую скульптуру и другие его работы!
Француз Дэвид Месгиш назвал эту необычную скульптуру "Pressure 1.2" - она изображает женщину, и ее высота составляет около 4 метров. Художник несколько месяцев создавал скульптуру в своей студии, а затем перенёс её в город Нант, расположив рядом с железнодорожными путями. К сожалению, позже скульптура повредилась во время дождя - неизвестно, где она находится сейчас.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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