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Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины

Художник возвёл посреди города огромную скульптуру женщины

Автор:
18 января 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: art   Скульптуры   Фотографии   искусство   красиво   творчество   уличное искусство   фото   художник   художники   
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Недалеко от железнодорожных путей во французском городе Нант появилась необычная скульптура гигантской женщины. Креативная фигура в геометрическом стиле сразу привлекла внимание многих. Это - работа стрит-арт художника Дэвида Месгиша (David Mesguich), который занимается геометрическими рисунками и скульптурами. Посмотрим на гигантскую скульптуру и другие его работы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: art   Скульптуры   Фотографии   искусство   красиво   творчество   уличное искусство   фото   художник   художники   
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8  комментариев
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16k
sgb66 59 минут назад
В сети полно сообществ которые делают подобное из бумаги, правда никто там себя на величает гордо - "художник"...
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11k
Джон Уик 9 минут назад
Я не совсем понял. Почему скульптура повредилась? Из чего она была сделана?
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11k
Джон Уик 11 минут назад
Оригинально.
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51k
dima423 52 минуты назад
Ну прикольные скульптуры) получше чем у царителли всяко
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3k
vfrcbvec 55 минут назад
Мне лично нравится, я был бы не против видеть такую в своем городе
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32
Serjio Час назад
И что дальше? Новость из разряда: в центре города с бельевой веревки слетел носок, зелёный, заштопанный на пятке, нашедшему объявлено солидное вознаграждение)))
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95k
Бернгард Кёне Час назад
Очень красиво!
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1k
Иван Час назад
Не геометрический, а полигональный стиль. Что у художников, что в скульптуре. Из бумаги подобные дома делают, Pepakura называется
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