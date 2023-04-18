20+ фото подводных статуй, от которых веет загадочностью

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Искусство нас возвышает, расширяет картину мира, даёт пищу для размышления и новый взгляд на мир. Даже если мы просто проходим по галерее, то сразу окунаемся в особую атмосферу. Искусство можно найти везде.. Даже на океанском дне! Взглянем на некоторые подводные скульптуры, которые находятся в парках и искусственных рифах. У этих статуй — особое значение и атмосфера.
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14. Памятник в память детей, погибших во время африканской работорговли. Подводный музей Тарханкута
16. Статуя "Христос из Бездны". Находится в Морском парке на Мальте, на глубине 40 метров. В мире есть ещё три подобных статуи Иисуса Христа под водой
17. Ворота в подводное "кладбище" Neptune Memorial Reef во Флориде, США. Это крупнейший в мире искусственный риф на глубине 12 метров
Источник: — переведено специально для fishki.net
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