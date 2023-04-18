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20+ фото подводных статуй, от которых веет загадочностью

20+ фото подводных статуй, от которых веет загадочностью

Автор:
18 апреля 2023 21:19
Сообщество : Искусство
Метки: Подводное   в мире   искусство   красиво   океан   памятники   под водой   статуи   статуя   фото   
1178
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Искусство нас возвышает, расширяет картину мира, даёт пищу для размышления и новый взгляд на мир. Даже если мы просто проходим по галерее, то сразу окунаемся в особую атмосферу. Искусство можно найти везде.. Даже на океанском дне! Взглянем на некоторые подводные скульптуры, которые находятся в парках и искусственных рифах. У этих статуй — особое значение и атмосфера.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Подводное   в мире   искусство   красиво   океан   памятники   под водой   статуи   статуя   фото   
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1  комментарий
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Александр Маслов 2 часа назад
Впечатляет, ...спасибо
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