20+ фото подводных статуй, от которых веет загадочностью

Искусство нас возвышает, расширяет картину мира, даёт пищу для размышления и новый взгляд на мир. Даже если мы просто проходим по галерее, то сразу окунаемся в особую атмосферу. Искусство можно найти везде.. Даже на океанском дне! Взглянем на некоторые подводные скульптуры, которые находятся в парках и искусственных рифах. У этих статуй — особое значение и атмосфера.