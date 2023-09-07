10 нетипичных инсталляций, которые доказывают, что искусство может быть разным

Дождевая комната - удивительная инсталляция с дождём, созданная художниками из арт-группы Random International и показанная на интерактивной выставке в Нью-Йорке. Она представляет собой комнату, в которой идёт дождь - и этот дождь реагирует на присутствие человека. Вода с потолка льётся таким образом, чтобы ни в коем случае не облить человека, который находится внутри комнаты и перемещается по ней. Всё дело в множестве датчиков, установленных по всему помещению и точно определяющих любое движение, подобно цифровой нервной системе.