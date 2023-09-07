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10 нетипичных инсталляций, которые доказывают, что искусство может быть разным

10 нетипичных инсталляций, которые доказывают, что искусство может быть разным

Автор:
07 сентября 2023 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Разное   в мире   инсталляции   искусство   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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Искусство всегда поражает разнообразием форм и способов самовыражения. А некоторые современные инсталляции раздвигают границы нашего восприятия, зажигая воображения, вызывая дискуссии и противоречивые реакции у зрителей. Но главное — эти реакции есть, а значит, всё имеет смысл. Все мы воспринимаем искусство по-разному, и это всегда субъективный опыт. Взглянем на десятку одних из самых нетипичных инсталляций из мира современного искусства.

Гигантская надувная утка на воде - творение голландского художника Флорентина Хофмана. Инсталляция высотой 15,2 метра даже отправилась в мировое турне, побывав в некоторых из самых знаковых городов мира - от Сиднейской гавани в Австралии до Лос-Анджелеса и берегов Гонконга. Хофман известен своими креативными шедеврами - они напоминают зрителям о том, что чудеса можно обнаружить в самых неожиданных местах.


Кархендж - "копия" Стоунхенджа, которая находится в американском штате Небраска и расширяет границы воображения. Инсталляцию сделал художник Джим Рейндерс - но не из камней, в отличие от оригинала, а из 38 старых автомобилей, выкрашенных баллончиком в серый цвет.


Японская художница Тошико Хориучи Макадам, которая живёт в Канаде, вывела детские площадки на новый уровень. Она полностью связала игровую площадку - с туннелями и различными цветными объектами, на которых дети с радостью резвятся, исследуя каждый уголок. На видео ниже - искусный процесс создания вязаной площадки.



Американские художники Дэн Гавел и Дин Рак объединили архитектуру и искусство, чтобы создать захватывающую инсталляцию "Инверсия". Она представляет собой подобие туннеля, соединяющего два заброшенных дома. Так художники показали, что даже заброшенным зданиям можно дать вторую жизнь.


Дождевая комната - удивительная инсталляция с дождём, созданная художниками из арт-группы Random International и показанная на интерактивной выставке в Нью-Йорке. Она представляет собой комнату, в которой идёт дождь - и этот дождь реагирует на присутствие человека. Вода с потолка льётся таким образом, чтобы ни в коем случае не облить человека, который находится внутри комнаты и перемещается по ней. Всё дело в множестве датчиков, установленных по всему помещению и точно определяющих любое движение, подобно цифровой нервной системе.

Новозеландский художник Константин Димопулос покрасил несколько деревьев синей краской, повествуя таким образом о сложных отношениях человечества и мира природы. Эта инсталляция - призыв обратить внимание на насущную мировую проблему вырубки лесов. Константин Димопулос также активно выступает в защиту окружающей среды: для создания инсталляции художник использовал экологически чистые синие пигменты.


Зона 15 (Area15) — экспериментальный торгово-развлекательный комплекс в Лас-Вегасе, полный различных художественных инсталляций, цифровых проекций, интерактивных зон с виртуальной реальностью и новейшими технологиям. Это целое царство технологий и развлечений, где переплетаются реальность и воображение. Как описывают сами создатели, во время пребывания в Зоне 15 вы поймёте, что "практически всё, что вы можете себе представить, реально". При этом требуется только одно: желание удивляться. Небольшой видео-тур:


Эту необычную инсталляцию на берегу Дуная создали художники Кан Тогай и Дьюла Пауэр из Будапешта, Венгрия. Эти 60 пар железных туфлей - мемориал, рассказывающий об ужасах Холокоста и страданиях евреев. Каждая пара обуви олицетворяет личность, у которой несправедливо отняли жизнь, наследие и историю. Железо выбрали в качестве материала не просто так - оно отображает несгибаемую силу коллективной памяти.

Даже мусор можно превратить в красноречивое искусство. Камерунский художник Паскаль Мартин Таю превратил тысячи выброшенных пластиковых пакетов в инсталляцию, которая заставляет зрителей задуматься. Его цель - привлечь внимание людей к проблеме загрязнения пластиком, и дать понять, что каждый из нас может сыграть свою важную роль в её решении.

Китайский художник Сун Дун создал инсталляцию, которая раздвигает границы художественного самовыражения. Используя самые простые бытовые предметы, он объединил в своей выставке одновременно хаос и порядок. Он выставил 15 тысяч вещей своей покойной матери (это и одежда, и обувь, пластиковые бутылки и так далее), которая никогда за всю свою жизнь ничего не выбрасывала. Выставка занимала 279 кв. метров и состояла из предметов, разложенных вокруг типичного китайского домика. Таким образом художник хотел показать современным западным потребителям "внутреннее содержание" китайского дома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   инсталляции   искусство   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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16k
Совранский 2 часа назад
8. Туфли на берегу Дуная, Кан Тогай и Дьюла Пауэр/ Железо выбрали в качестве материала не просто так - оно отображает несгибаемую силу коллективной памяти.© взять бы их на время и освежить по голове некоторым эту память !!! А то, только на словах всё(((
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Искусство....
Ну-ну...
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547
ruslan d 2 часа назад
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