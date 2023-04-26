Итальянец делает гигантские фигуры из деревянных блоков

Для создания своих фигур итальянский художник Раффаэле Сальвольди использует деревянные блоки голландской компании KAPLA, которая занимается их изготовлением с 1960-х годов. Он начал заниматься сборкой башен ещё во время пандемии, а затем его хобби переросло в масштабный проект под названием Wood Arc. Его впечатляющие работы набирают известность по всему миру. Создание таких деревянных строений - результат тщательного и кропотливого труда, чуткого внимания к деталям и любви к своему делу. На создание каждой из этих скульптур требуется не менее трёх недель. Иногда срок растягивается до четырёх месяцев, в зависимости от сложности дизайна.