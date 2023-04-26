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Итальянец делает гигантские фигуры из деревянных блоков

Итальянец делает гигантские фигуры из деревянных блоков

Автор:
26 апреля 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   Скульптуры   дерево   искусство   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   художники   
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В детстве все мы любили строить что-то — из кубиков, деталек конструктора, или других материалов, которые попадались под руку. Итальянский художник по имени Раффаэле Салволди (Raffaele Salvoldi) пошёл дальше. Он взял деревянные блоки у одной компании, которая производит их с 60-х годов, и начал возводить гигантские фигуры и башни. Его творчество поражает масштабами и вниманием к деталям!

Для создания своих фигур итальянский художник Раффаэле Сальвольди использует деревянные блоки голландской компании KAPLA, которая занимается их изготовлением с 1960-х годов. Он начал заниматься сборкой башен ещё во время пандемии, а затем его хобби переросло в масштабный проект под названием Wood Arc. Его впечатляющие работы набирают известность по всему миру. Создание таких деревянных строений - результат тщательного и кропотливого труда, чуткого внимания к деталям и любви к своему делу. На создание каждой из этих скульптур требуется не менее трёх недель. Иногда срок растягивается до четырёх месяцев, в зависимости от сложности дизайна.

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Ещё одна фишка - художник собирает и устанавливает свои творения в атмосферных местах, наполненных искусством и культурой. "В Европе много красивых мест: дворцов, выставочных залов и исторических зданий. Некоторые из них известны многим - а другие менее популярны, но иногда им можно дать вторую жизнь. Свои работы я устанавливаю как раз в таких почти забытых, очаровательных пространствах. Благодаря художественным инсталляциям, которые медленно возводятся и оживают здесь, место приобретает особую атмосферу," - пишет художник.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   Скульптуры   дерево   искусство   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   художники   
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1  комментарий
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Maikl 22 минуты назад
Не дай бог землетрясение приключится .... инфаркт художнику обеспечен
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