Итальянец делает гигантские фигуры из деревянных блоков

В детстве все мы любили строить что-то — из кубиков, деталек конструктора, или других материалов, которые попадались под руку. Итальянский художник по имени Раффаэле Салволди (Raffaele Salvoldi) пошёл дальше. Он взял деревянные блоки у одной компании, которая производит их с 60-х годов, и начал возводить гигантские фигуры и башни. Его творчество поражает масштабами и вниманием к деталям!
Для создания своих фигур итальянский художник Раффаэле Сальвольди использует деревянные блоки голландской компании KAPLA, которая занимается их изготовлением с 1960-х годов. Он начал заниматься сборкой башен ещё во время пандемии, а затем его хобби переросло в масштабный проект под названием Wood Arc. Его впечатляющие работы набирают известность по всему миру. Создание таких деревянных строений - результат тщательного и кропотливого труда, чуткого внимания к деталям и любви к своему делу. На создание каждой из этих скульптур требуется не менее трёх недель. Иногда срок растягивается до четырёх месяцев, в зависимости от сложности дизайна.
Ещё одна фишка - художник собирает и устанавливает свои творения в атмосферных местах, наполненных искусством и культурой. "В Европе много красивых мест: дворцов, выставочных залов и исторических зданий. Некоторые из них известны многим - а другие менее популярны, но иногда им можно дать вторую жизнь. Свои работы я устанавливаю как раз в таких почти забытых, очаровательных пространствах. Благодаря художественным инсталляциям, которые медленно возводятся и оживают здесь, место приобретает особую атмосферу," - пишет художник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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