8 причин, почему Япония лучше любого города Европы

4. Чистота

Несмотря на миллиард людей в одном городе и практически полное отсутствие общественных урн, в Японии везде чисто на улицах. Я серьёзно, практически даже окурков не лежит. У нас же в Германии или Франции наоборот под каждым деревом и на обочине тротуаров сплошной срач из бутылок, салфеток, прокладок, пачек сигарет, что аж из дома выходить брезгливо и не хочется гулять

Почему в Японии научились в чистоту на культурном уровне? Там воспринимаешь чистоту как норму, и не обращаешь даже на неё внимание.

5. Закон и порядок

В Японии почти все строго соблюдают законы и понимают, для чего они созданы. У вас там никогда не украдут телефон (местные), а если забудете сумку на лавочке, она будет лежать ждать вас там до следующего утра, пока её не заметит полицейский патруль. Границы, о боже, оказывается, тоже можно охранять согласно закону!

Поэтому дикарей с ближнего востока или ближайших мирнорелигиозных стран в стране просто нет. В итоге люди живут безопасно и долго. Насчёт порядка: как же я кайфовал, когда при входе в общественный транспорт или вообще куда-либо, люди организуются просто молча без лишних слов в очередь. В Европе же все ломятся хаотично вперёд, при этом предельно балансируя на границе между успеть залезть и в то же время не подраться случайно.



6. Кстати, общественный транспорт

Он в Японии относительно дешёвый, супер чистый и мега пунктуальный! Хоть пунктуальность транспорта секунду в секунду и является нормой, которой здоровому человеку не нужно восхищаться, но я после жизни в Европе (и особенно Германии) не могу не восхищаться, как чётко ездит общественный транспорт в Японии. За почти 10 поездок мы застали, как наш поезд опоздал лишь 1 раз на 3 минуты, после чего работники несколько раз прошли по вагонам и извинились с поклонами перед пассажирами!