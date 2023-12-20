8 причин, почему Япония лучше любого города Европы

Многие в мире равняются на Европу. Мол, там цивилизация - и есть все плюшки для хорошей жизни. Однако пользователь Твиттера Вячеслав с этим не согласен. Он рассказал о своих ощущениях после недавней поездки в Японию - и выделил 8 критериев, которые его впечатлили сильнее всего.
1. Вежливость и взаимное уважение
Более вежливых людей я ещё не встречал нигде в мире. Даже незнакомые японцы при обращении к ним всегда улыбнутся, сделают несколько уважительных поклонов во время диалога, искренне попытаются помочь. Особенно это ценишь, когда видишь, что примерно 99% японцев не говорят по-английски и включают при тебе гугл-переводчик – это так мило!
В сервисе, например, априори считается, что максимальная обходительность с клиентом – это фундаментальная обязанность персонала, поэтому о ваших чаевых даже думать боятся. Несколько раз перед нами официанты при приёме заказа садились на корточки, чтобы находиться в пространстве ниже нас и не смотреть на нас сверху.
Несмотря на высокую плотность населения (6,5 тысяч/км2 в Токио против 4 тыщ в Берлине и 5 в Москве), люди относятся максимально уважительно друг к другу, и общество функционирует слаженно и гармонично, как единый целостный организм, где царит взаимное почтение. Главный принцип любого японца – помешай себе, но ни за что и никогда не помешай ближнему. Принцип европейца в обществе – пофиг мне на всех, я же не делаю ничего противозаконного!
2. Комфорт в мелочах
Тут можно такие вещи перечислять долго, лишь знаменитые вендинговые автоматы уже чего стоят. Например, парковки для аренды зонтиков на выходах из станций метро и в разных местах – берёшь после метро за 1,5 евро, проходишь под дождём, сдаёшь на другой локации. С этим же зонтиком идёшь в супермаркет, там на входе девайс по бесплатной упаковке твоего зонтика в целлофан, чтоб с него не текли реки дождя по всему магазину. Или вот, дико например, правильно задизайненные для удобного кусания упаковки пирожков, чтобы оторвать часть упаковки именно там, где нужно, не запачкать всё лицо и руки джемом с жиром, и не стать похожим на европейца.
3. Общественные туалеты
Западные европейцы в лютом шоке от необъяснимого экономического чуда Японцев, ведь у последних откуда-то находятся пара лишних йен из налогов, чтобы, поставить в городах и национальных парках каждые 100 метров общественный, чистый и бесплатный туалет! Некоторые из них очень красивые, с автоматическим затемнением стёкол.
В итоге, когда гуляешь по городу, тебе не приходится искать ближайшее кафе, чтобы просто пописать, никаких немецких школьников, которые ссут буквально на людей на остановке, так как в Германии на каждые 100 метров приходится примерно 0 общественных туалетов.
4. Чистота
Несмотря на миллиард людей в одном городе и практически полное отсутствие общественных урн, в Японии везде чисто на улицах. Я серьёзно, практически даже окурков не лежит. У нас же в Германии или Франции наоборот под каждым деревом и на обочине тротуаров сплошной срач из бутылок, салфеток, прокладок, пачек сигарет, что аж из дома выходить брезгливо и не хочется гулять
Почему в Японии научились в чистоту на культурном уровне? Там воспринимаешь чистоту как норму, и не обращаешь даже на неё внимание.
5. Закон и порядок
В Японии почти все строго соблюдают законы и понимают, для чего они созданы. У вас там никогда не украдут телефон (местные), а если забудете сумку на лавочке, она будет лежать ждать вас там до следующего утра, пока её не заметит полицейский патруль. Границы, о боже, оказывается, тоже можно охранять согласно закону!
Поэтому дикарей с ближнего востока или ближайших мирнорелигиозных стран в стране просто нет. В итоге люди живут безопасно и долго. Насчёт порядка: как же я кайфовал, когда при входе в общественный транспорт или вообще куда-либо, люди организуются просто молча без лишних слов в очередь. В Европе же все ломятся хаотично вперёд, при этом предельно балансируя на границе между успеть залезть и в то же время не подраться случайно.
6. Кстати, общественный транспорт
Он в Японии относительно дешёвый, супер чистый и мега пунктуальный! Хоть пунктуальность транспорта секунду в секунду и является нормой, которой здоровому человеку не нужно восхищаться, но я после жизни в Европе (и особенно Германии) не могу не восхищаться, как чётко ездит общественный транспорт в Японии. За почти 10 поездок мы застали, как наш поезд опоздал лишь 1 раз на 3 минуты, после чего работники несколько раз прошли по вагонам и извинились с поклонами перед пассажирами!
7. Тишина в общественных местах
Почти никто не болтает, находясь в толпе. Вот идёт на тебя поток из миллиарда людей и почти все молчат, либо говорят друг с другом почти шёпотом, никто не хочет другим мешать своей болтовнёй. Такое ценишь и становишься таким же, спасибо японцы, я вас люблю за это.
8. Цены
Вопреки ожиданиям, многое в Японии, особенно питание, стоит примерно на 30% дешевле, чем в странах Европы. При сравнимых по высоте "чистых" зарплатах. Понятно, что у них дефляция долгие годы была - и это тоже плохо, но я говорю про именно соотношение цен к зарплатам, про покупательскую способность японцев на такие вещи.
Источник:
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"В Японии почти все строго соблюдают законы", а якудза живет и процветает, и пользуется уважением.
В последний рабочий день недели тысячи бухих японцев валяются на улицах...
А так, да везде по разному. Не может быть все хорошо или плохо. Факт главный один, как они восстановились и поднялись за столь короткий промежуток времени.
Вы не увидите в Японии никаких расистских преступлений или действий на почве ненависти, но иностранец, даже женатый на гражданине Японии, свободно владеющий языком и проживающий здесь вечно, все равно останется иностранцем, и за спиной всегда будет звучать слово - Гайдзин