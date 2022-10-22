FISHKINET
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Субботние приколы и комменты из сети Субботние приколы и комменты из сети Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты Свадебные фото, на которых были пойманы забавные моменты 14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран 14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из... Исторические снимки, которые пахнут смертью Исторические снимки, которые пахнут смертью От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей От корней до факториала: тонкий математический юмор для... 30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов 30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с... Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро закончится и тебе будет одиноко зимой Если тебе одиноко этой осенью — не печалься. Осень скоро... 30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками 30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками Наглая ящерица прервала обед девушки Наглая ящерица прервала обед девушки Смешные кадры с животными с конкурса Comedy Wildlife Смешные кадры с животными с конкурса Comedy Wildlife Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные действия превращаются в настоящее испытание Помыть голову и сделать бутерброд: как в невесомости привычные...
14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран

14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран

Автор:
22 октября 2022 10:07
Метки: Япония   азиаты   азия   из японии   интересно   путешествия   страноведение   фото   
1898
15

Япония - как отдельный мир. Там свои законы, обычаи и технологии. Мы собрали фото, которые как нельзя лучше показывают жизненный уклад местных.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Япония   азиаты   азия   из японии   интересно   путешествия   страноведение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Matrosskin 43 минуты назад
Выход из метро-то чем удивил ? Аффтор не видел метро ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
на 3900 рублей можно купить то же самое а может и больше продуктов . что тут удивило автора ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Денис Веселов bum-bum 17 секунд назад
Я 4000 месяц прожить могу,)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36765



Другие посты автора
Популярное
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы
Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы
Набирающие популярность
Очередные копыта мира моды: кроссовки для лошадей за 1200 долларов
Очередные копыта мира моды: кроссовки для лошадей за 1200 долларов
17 ресторанов, которые слишком сильно включили воображение
17 ресторанов, которые слишком сильно включили воображение
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#дтп#интересное#кино#голливуд#познавательно#дети#Мемы
#Юмор#Прикол#история#авто аварии#люди#СССР#комментарии#Россия#истории#милота
#интересно#подборка#аварии#забавно#автомобили#автомир#удивительно#в мире#космос#путешествия
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Заброшенный атомный маяк на краю российской земли Заброшенный атомный маяк на краю российской земли 13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают 13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают 14 примечательных фото из Новой Зеландии, которые наглядно рассказывают о "стране хоббитов" 14 примечательных фото из Новой Зеландии, которые наглядно рассказывают о "стране хоббитов" 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании 11 необычных вещей в Южной Корее 11 необычных вещей в Южной Корее

На что жалуетесь?

Вернуться