14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран

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Япония - как отдельный мир. Там свои законы, обычаи и технологии. Мы собрали фото, которые как нельзя лучше показывают жизненный уклад местных.
Оползни в Японии - не редкость, с ними уже научились жить, воздвигая новые транспортные развязки
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Для стоматологов создали реалистичного робота-ребенка, которые дергается во время процедуры
Самый старый отель в мире под названием "Nishiyama Onsen Keiunkanin", ему 1317 лет, он непрерывно работает с 705 года нашей эры
В Киото есть 5 храмов с окрашенными кровью потолками. Потолки сделаны из половиц замка Фусими, где Тории Мототада и его оставшиеся 380 воинов-самураев покончили с собой в 1600 году после долгого сопротивления 40-тысячной армии в течение 11 дней
Генетически модифицированная клубника, у нее обычный сладкий вкус, но внешний вид отличается
Совершенно типичная прогулка с ребенком для японцев, чтобы обезопасить чадо от выбегания на дорогу
Источник:
АНТИФИШКИ
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