Что думают о русских в ОАЭ: 4 неожиданных факта

Очень богатые

Жителям ОАЭ ничего не остается, кроме как делать выводы о русских на основе поведения наших соотечественников в этой стране. О русской душе здесь судят по тому, как ведут себя россияне. А те могут тратить деньги, даже не считая, в самых различных ситуациях, будь то покупка уличной еды или же приобретение какой-нибудь виллы. Столь безрассудное расточительство совершенно не свойственно арабам, потому у них и сложилось впечатление, что русские — очень богатые люди.