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Что думают о русских в ОАЭ: 4 неожиданных факта

Что думают о русских в ОАЭ: 4 неожиданных факта

Автор:
13 июля 2022 09:41
Сообщество : Путешествия
Метки: ОАЭ   интересно   люди   мнение   путешествия   факты   фото   
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В Эмиратах развито терпимое отношение к приезжим — в стране около 90% населения составляют иностранные граждане. Из-за этого терпимость к иностранцам стала практически национальной этической ценностью. За оскорбление религиозной или национальной принадлежности можно легко схлопотать штраф.

Очень богатые

Жителям ОАЭ ничего не остается, кроме как делать выводы о русских на основе поведения наших соотечественников в этой стране. О русской душе здесь судят по тому, как ведут себя россияне. А те могут тратить деньги, даже не считая, в самых различных ситуациях, будь то покупка уличной еды или же приобретение какой-нибудь виллы. Столь безрассудное расточительство совершенно не свойственно арабам, потому у них и сложилось впечатление, что русские — очень богатые люди.

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Прямолинейные

Для населения Эмиратов русские выглядят как жители страны, где вечная зима. Неудивительно, ведь в их стране температура +30 — обычное дело. Местные склонны считать, что столь суровые климатические условия не могли не повлиять на формирование менталитета. Вот русские и представляются им холодными и прямолинейными людьми. Конечно, дело не только в климатическом предубеждении, ведь манеры россиян часто тоже подтверждают эту мысль.

Открытые

Несмотря на то что россиян принято считать прямолинейными, арабы ценят открытость русской души. Обычно приезжие из России не скрывают эмоций и ведут непринужденные беседы с другими людьми. В этом ключе прямота русских даже играет на руку.

Между индийцами и англичанами

Русские, приживающие в ОАЭ, отмечают, что в стране существует неписаная иерархия при распределении рабочих мест. Больше всего в стране ценятся работники из США и Великобритании — они занимают высокие посты и зарабатывают большие деньги. За ними следуют жители других стран Европы и соседних арабских государств, а уже после — русские. Так, россияне здесь заняты в основном в торговом секторе. Следом за русскими идут индийцы, которые наиболее часто заняты на стройках или в сфере услуг.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ОАЭ   интересно   люди   мнение   путешествия   факты   фото   
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