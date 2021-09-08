Что на Сахалине осталось японского?

Южная часть Сахалина принадлежала Японии всего 40 лет (1905-1945), но с тех пор осталось множество построек и вещей.
Показываю то, что видела я. На самом деле их гораздо больше. Какие-то предметы стали экспонатами музея, но это и отлично! Значит история сохранится.
Японцы его строили на пожертвования, и там тоже был музей. Мне это здание напоминает японский замок.
Внутри музея сохранился японский колорит. Посмотрите на стекло и двери! Я рассмотривала всё - от плитки до потолка. Здание небольшое 3 этажа плюс цокольный этаж.
Его построили японцы в 1937 году. Хотя, если верить Википедии, то в 1939 году. После Второй Мировой маяк вместе с южной половиной Сахалина стал советским. Мы эксплуатировали маяк Анива вплоть до 1995 года. Сейчас он заброшен, но ходят слухи о восстановлении.
По пути на маяк Анива вдоль берега мы увидели серые бетонные полоски. Это японская дорога. На побережье есть несколько ручьёв и даже водопадики. Там селились японцы и занимались рыболовством. Чтобы хоть как-то добраться до их небольших селений, построили дорогу. Сейчас она разбита, но можно проехать рядом по песку.
В селе Новиково есть волнорез, который построили японцы. До 2005 года за них следили военные, но потом забросили. Сейчас камни раскидало штормами. Волнорез почти развалился, а жаль.
На территории японской школы в нынешнем посёлке Пригородное стоял школьный павильон. Внутри хранился портрет императора и указ об образовании. Таким образом поддерживали веру в божественное происхождение императора. От этой веры пришлось отказаться по итогам Второй Мировой войны. А павильон остался. Сейчас он стоит на территории Краеведческого музея.
В жд/музей я не попала, но посмотрела на экспонаты через забор. Это японский снегоочиститель 1939 года. Он очищал жд/пути от снега. Фото, конечно, не передаёт размер, но колея гораздо уже, чем у нас. Японская колея 1067 мм, а наша 1520 мм. До 2003 года на Сахалине оставалась японская узкоколейка, затем всё переделали.
Знаю, что есть ещё развалины японского храма и несколько других маяков. Но в этот раз я туда не доехала.
Как вы думаете, надо ли сохранять японское наследие на Сахалине? Или наоборот лучше избавиться?
Источник:
- Бастай - удивительное каменное чудо Германии
- Храм Бхарат Мата в Индии, в котором вместо божества ― карта
- Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
- Интересные факты о книгах
- Великая Китайская стена: интересные факты
Понравилось20