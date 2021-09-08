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Что на Сахалине осталось японского?

Что на Сахалине осталось японского? (8 фото)

Автор:
08 сентября 2021 10:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   интересно   путешествия   сахалин   факты   фото   
267
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Южная часть Сахалина принадлежала Японии всего 40 лет (1905-1945), но с тех пор осталось множество построек и вещей.

Показываю то, что видела я. На самом деле их гораздо больше. Какие-то предметы стали экспонатами музея, но это и отлично! Значит история сохранится.

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Японцы его строили на пожертвования, и там тоже был музей. Мне это здание напоминает японский замок.

Внутри музея сохранился японский колорит. Посмотрите на стекло и двери! Я рассмотривала всё - от плитки до потолка. Здание небольшое 3 этажа плюс цокольный этаж.


Его построили японцы в 1937 году. Хотя, если верить Википедии, то в 1939 году. После Второй Мировой маяк вместе с южной половиной Сахалина стал советским. Мы эксплуатировали маяк Анива вплоть до 1995 года. Сейчас он заброшен, но ходят слухи о восстановлении.


По пути на маяк Анива вдоль берега мы увидели серые бетонные полоски. Это японская дорога. На побережье есть несколько ручьёв и даже водопадики. Там селились японцы и занимались рыболовством. Чтобы хоть как-то добраться до их небольших селений, построили дорогу. Сейчас она разбита, но можно проехать рядом по песку.


В селе Новиково есть волнорез, который построили японцы. До 2005 года за них следили военные, но потом забросили. Сейчас камни раскидало штормами. Волнорез почти развалился, а жаль.


На территории японской школы в нынешнем посёлке Пригородное стоял школьный павильон. Внутри хранился портрет императора и указ об образовании. Таким образом поддерживали веру в божественное происхождение императора. От этой веры пришлось отказаться по итогам Второй Мировой войны. А павильон остался. Сейчас он стоит на территории Краеведческого музея.


В жд/музей я не попала, но посмотрела на экспонаты через забор. Это японский снегоочиститель 1939 года. Он очищал жд/пути от снега. Фото, конечно, не передаёт размер, но колея гораздо уже, чем у нас. Японская колея 1067 мм, а наша 1520 мм. До 2003 года на Сахалине оставалась японская узкоколейка, затем всё переделали.

Знаю, что есть ещё развалины японского храма и несколько других маяков. Но в этот раз я туда не доехала.

Как вы думаете, надо ли сохранять японское наследие на Сахалине? Или наоборот лучше избавиться?


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Метки: Япония   интересно   путешествия   сахалин   факты   фото   
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Сергей Сергеев Полчаса назад
Это история. Оставить и реставрировать.
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Борис Карабанов 42 минуты назад
Если сказать короче, то практически всё японское наследие засрали, просрали и раздолбали, впрочем, как и собственное советское наследие, а перед этим также методично и целеустремлённо наследие царской России. Неприятно, больно, но это неоспоримый факт.
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