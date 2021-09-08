Что на Сахалине осталось японского?

В жд/музей я не попала, но посмотрела на экспонаты через забор. Это японский снегоочиститель 1939 года. Он очищал жд/пути от снега. Фото, конечно, не передаёт размер, но колея гораздо уже, чем у нас. Японская колея 1067 мм, а наша 1520 мм. До 2003 года на Сахалине оставалась японская узкоколейка, затем всё переделали.

Знаю, что есть ещё развалины японского храма и несколько других маяков. Но в этот раз я туда не доехала.

Как вы думаете, надо ли сохранять японское наследие на Сахалине? Или наоборот лучше избавиться?