Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях

Лучше всего узнать о ситуации в стране помогают не школьные учебники и даже не путеводители, а местные. Благодаря фото от пользователей соцсетей, которые живут в Германии, можно узнать много интересного о стране.
2. "Заказал чай в Германии. Молоко добавляется в горячую воду. Чайный пакетик сбоку. Похоже на преступление"
5. Местный политик предложил, чтобы велосипедисты платили за парковку. Группа велоактивистов из Германии воспользовались этим предложением
Они привезли свои велосипеды в город, поставили их на максимально возможное количество парковочных мест, лишив автомобилистов возможности припарковаться, и заплатили за парковку.
6. Во время пробок в Германии водители прижимаются к краю дороги, чтобы оставлять место для проезда экстренных служб
Дождь, льющийся по водосточным трубам разной длины и диаметра, исполняет на трубах своеобразную мелодию.
Кстати, всего в Художественном пассаже пять дворов: двор сказочных существ, двор метаморфоз, двор животных, двор элементов и двор света. В каждом дворе дома тематически украшены.
А что вам показалось наиболее удивительным и применимым к жизни в вашей стране?
Источник:
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плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
(с) В. Маяковский
А на автобане заправляются разве что от безвыходности. Все равно что бутер в аэропорту покупать.
Первый съезд, 100 метров и совершено обычные заправки, дешевле на 20-30 центов. И обратно возвращаешься на автобан.
Сигареты стоят от 7 евро, в зависимости от размера пачки.
То есть если не следить - с.п.и.з.д.я.т??? И это культурный запад?
Всё относительно и зависит от магазина. Цены на товары в разных магазинах могут отличаться в 2-3 раза.
Но подорожало всё очень заметно. " Спасибо" санкциям.
Этот город называется Вупперталь.
Там ещё есть старейшая в мире подвесная дорога.
На флейте водосточных труб?
И там волк их ловит корзинкой?
Вот это вот главные факты я думаю.
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этот п*и*з*д*е*ц я наблюдал в Турции
немецкие дедушки упиваюЦЦа в смЭрть местным яблочным вином, а бабушки накуриваюЦЦа турецкой дешёвой анаши и стриптизят