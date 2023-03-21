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Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях

Особенности жизни в Германии, о которых не расскажут в путеводителях

Автор:
21 марта 2023 11:31
Метки: Германия   в другой стране   интересно   особенности жизни в германии   путешествия   страноведение   фото   
9806
16

Лучше всего узнать о ситуации в стране помогают не школьные учебники и даже не путеводители, а местные. Благодаря фото от пользователей соцсетей, которые живут в Германии, можно узнать много интересного о стране.

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Они привезли свои велосипеды в город, поставили их на максимально возможное количество парковочных мест, лишив автомобилистов возможности припарковаться, и заплатили за парковку.

Дождь, льющийся по водосточным трубам разной длины и диаметра, исполняет на трубах своеобразную мелодию.

Кстати, всего в Художественном пассаже пять дворов: двор сказочных существ, двор метаморфоз, двор животных, двор элементов и двор света. В каждом дворе дома тематически украшены.


А что вам показалось наиболее удивительным и применимым к жизни в вашей стране?

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Метки: Германия   в другой стране   интересно   особенности жизни в германии   путешествия   страноведение   фото   
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69  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk 8 часов назад
Ещё бы за столом не пердели - были бы похожи на обычных людей...
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33k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
(с) В. Маяковский
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6k
qap 3 часа назад
В прошлом году был. Удивили пустые автобаны и закрытые забегаловки, в которых раньше в любое время суток можно было поесть горячего. Машину покупал, заехал на заправку на автобане, залил полный бак дизеля за 150 евро. Срочно поехал в сторону родной, злобной орды.
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3k
веселый просто 4 часа назад
Сиги за 1649, 47 рублей. Офигеть
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23k
SolomonA 4 часа назад
"В автобусе есть возможность следить за своим багажом..."
То есть если не следить - с.п.и.з.д.я.т??? И это культурный запад?
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101k
parallax 4 часа назад
" А это на 100 евро."

Всё относительно и зависит от магазина. Цены на товары в разных магазинах могут отличаться в 2-3 раза.
Но подорожало всё очень заметно. " Спасибо" санкциям.
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1k
Mil-ast 4 часа назад
Именно всё это по тв называют "загнивающим западом"? По мне так именно такой должна быть норма жизни и уровень комфорта проживания в своей стране.
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453
Вася Васильев Mil-ast 4 часа назад
Норма? Как-то у вас очень сильно требования к норме занижены...
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15k
Голос Вселенной 5 часов назад
Комментарий к фото
Блть... Мы в Мск на 100 евро недели две будем есть... А что на этой картинке??? Новогодние подарки??? Да здесь мне одному еды дня на три, не более....
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
магазины бывают разными, у нас допустим (сам видел ценники) помидорчики 120 рэ за кг а на рынке не хуже 60. так что некоторые овощи-фрукты дешевле чем в магазинах, и всё зависит от сезона. а цепочку "хлеб-масло-молоко-сыр-яйца-макорошки-мясо-рыба" цены зависят от магазина к магазину как и качество.
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−12
zhevasich 5 часов назад
И что такого, пердеть и рыгать за столом. Вполне себе обычные вещи. Это особенности организма, держать в себе, вредить организму
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34k
russger 6 часов назад
Про чай херня какая-то, ниразу такого не встречал
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388k
Алексей 7 часов назад
Комментарий к фото
у нас бы тут уже 4 полосы было забито
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101k
parallax 7 часов назад
8. Так выглядит мост в стиле Лего в одном из городов Германии.

Этот город называется Вупперталь.
Там ещё есть старейшая в мире подвесная дорога.
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45k
Соломей 7 часов назад
опять сравнение туризма и эмиграции отдельными картинками.
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15k
Patmaz 7 часов назад
Комментарий к фото
... А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?
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2k
Lena 7 часов назад
Ну прям рай земной!
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17k
Alex ASK 7 часов назад
А в вендинговом аппарате яйца с третий полки падают вниз, да?

И там волк их ловит корзинкой?
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29k
Владимир 7 часов назад
А ещё у них есть президент, который нахрен не пойми зачем нужен и что делает, а канцлер обиженая ливерная колбаса, полностью никчёмная и не просто позволяющая, а поддерживающая терракты против своей страны.
Вот это вот главные факты я думаю.
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17k
Bill 7 часов назад
Сауны там общие. И в трусах заходить строго воспрещается.
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7k
tamin 8 часов назад
Немцы странные. Про нудизм бабушек в 80 лет я молчу. Психологический тест в вождении, который невозможно просто так сдать-огонь. Донеры вместо пивных в центре мюнхена-вот она новая реальность. А так отличная оккупированная страна. Правда бмв, ауди, мерс, базф, уже потеряны немцами. Теперь это американские компании в Америке.
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2k
ChePaev 8 часов назад
Блд, в корзине за 100 евро пожрать толком нечего. А где их рульки, баварские и нюрнбергские колбаски, ветчинные и кровяные колбасы, шварцвальдская ветчина????
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Спелая кукурузинка

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