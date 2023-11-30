14 колоритных фото из Японии, которые рассказывают о стране больше, чем путеводители

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Япония - страна со своим особым колоритом. Многие, кто бывал там, говорят, будто слетали на другую планету. Сейчас покажем разные фото из городов Японии, которые показывают, что там интересненького.
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6. На самом деле в Японии так много развлечений на любой вкус, что посреди города можно наткнуться на магазин стрельбы из лука
7. Там любят традиции и подчёркивают особенности: например, в регионе Тюбу на Хонсю найдено почти 80% окаменелостей динозавров. Поэтому в этом местечке даже украшают свои скамейки динозаврами
9. Если у пассажиров возникают вопросы во время покупки билетов, то помощник выскакивают прямо из атвомата
12. Там постоянно проходят разные традиционные парады и праздники, они ценят свою культуру
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