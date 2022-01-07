Как выглядят японские заброшки

Автор:
07 января 2022 12:08
Исследовать и фотографировать заброшенные здания становится все более популярным хобби. В сети можно найти немало снимков заброшенных европейских вилл, российских изб, американских шахтерских городков. Но Япония - совсем иной мир, и тамошние заброшки совсем не похожи на те, что можно встретить в других частях планеты.
Давно заброшенный отель захвачен силами природы
Покинутый отель для интимных встреч
Заброшенная минеральная ванна - онсэн - в закрытом отеле
Покинутый дом священника-каннуси, хозяина синтоистского храма
Заброшенный парк развлечений
Вы не поверите, но эта лаборатория, где ученые изучали змей, тоже оказалась покинутой
Брошенный винтажный отель в стиле 1960-х
Заброшенный парк развлечений
В заброшенном святилище в горах хранятся тысячи погребальных табличек
Покинутый парк развлечений "Деревня в стиле вестерн" с миниатюрной копией горы Рашмор
Парк развлечений, построенный в стиле ковбоев и индейцев, давно зарос травой
Тир в заброшенном парке развлечений в стиле "вестерн"
Холл заброшенной гостиницы
Закрытый и забытый зал игровых автоматов
Руины фабрики по производству охры
Все, что осталось от старого медицинского кабинета
Склад заброшенного отеля постепенно зарастает травой
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Есть хороший рассказ Вадима Смоленского "Экспонат" https://www.susi.ru/gaijin/exponat.htmlhttps://www.susi.ru/gaijin/exponat.html.
Это место теперь заброшка. На Фишках был пост о нём (без упоминания Вадима).