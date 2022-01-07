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Как выглядят японские заброшки

Как выглядят японские заброшки (22 фото)

Автор:
07 января 2022 12:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   заброшенные здания   заброшки   интересно   необычно   приключения   путешествия   фото   
668
22
Исследовать и фотографировать заброшенные здания становится все более популярным хобби. В сети можно найти немало снимков заброшенных европейских вилл, российских изб, американских шахтерских городков. Но Япония - совсем иной мир, и тамошние заброшки совсем не похожи на те, что можно встретить в других частях планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   заброшенные здания   заброшки   интересно   необычно   приключения   путешествия   фото   
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9k
Alex Djeff Час назад
Заброшенные или покинутые в районе Фукусимы?
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20k
Добрый Алабай 24 минуты назад
Рекомендую фильм про японскую заброшку. "Унесённые призраками".
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4k
alex Полчаса назад
а чё они заброшены? Они ж всё время жалуются на нехватку территорий?
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480
Bendix alex 11 минут назад
В эпоху развилия ЖД ветки тяеули куда ни попадя. Потом из-за экономической нецелесообразности отменили поезда по второстепенным линиям. Сразу пошли заброшки.
Есть хороший рассказ Вадима Смоленского "Экспонат" https://www.susi.ru/gaijin/exponat.htmlhttps://www.susi.ru/gaijin/exponat.html.
Это место теперь заброшка. На Фишках был пост о нём (без упоминания Вадима).
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