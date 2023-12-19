Pornhub опубликовал свою статистику за 2023 год

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Если бы 2023 год можно было выразить тремя словами, то это было бы «большой, больше и самый большой».

Похоже, что размер действительно имеет значение, поскольку число поисковых запросов, включающих эти термины, в этом году выросло на 177%. А поисковые запросы "BBW" («толстушка»), "big ass" («большая задница») и "big dick" («большой член») попали в топ-20 сайта.