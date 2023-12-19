Pornhub опубликовал свою статистику за 2023 год

Сайт для взрослых Pornhub поделился своим ежегодным обзором, обнародовав самые популярные поисковые запросы и «грязные желания» пользователей. Что ж, ознакомимся.
Канадский сайт Pornhub — крупнейшая порнографическая интернет-площадка в мире, а также один из самых посещаемых сайтов. Каждый год он подводит итоги и раскрывает статистику просмотров, популярных запросов и предпочтений пользователей.
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Каждый год команда Pornhub просматривает данные о миллиардах посещений, чтобы выяснить, какой контент определил последние 12 месяцев в порноиндустрии.
Если бы 2023 год можно было выразить тремя словами, то это было бы «большой, больше и самый большой».
Похоже, что размер действительно имеет значение, поскольку число поисковых запросов, включающих эти термины, в этом году выросло на 177%. А поисковые запросы "BBW" («толстушка»), "big ass" («большая задница») и "big dick" («большой член») попали в топ-20 сайта.
«Человеку свойственно любопытство к необычному. Когда речь идет о сексе, это ничем не отличается. Все мы в той или иной степени вуайеристы и хотим видеть крайности — то, что нам недоступно в реальной жизни». — Доктор Лори Бетито, Центр сексуального здоровья.
Среди других определяющих тем года — «зрелость» (рост на 77 % по сравнению с прошлым годом), «униформа» (рост на 243%) и «сексуальное исцеление», причем число запросов на «терапию» выросло на 344%.
Но данные также показывают растущее увлечение пользователей темой искусственного интеллекта. Сайт зафиксировал рост интереса к «секс-машинам».
Поиски по запросу «андроид», включая такие термины, как «косплей андроида» или «ролевая игра андроида», выросли на 1689% (да, тут нет ошибки). Запросы по словам «Секс-робот» и «3D-робот» выросли на 304%, а интерес к новому термину NPC («неигровой/неиграбельный персонаж»), очень популярному на TikTok, вырос на 1541%. Странновато, но ладно.
Но в целом наиболее просматриваемые категории были самыми традиционными и привычными: в топ-10 вошли запросы от любителей лесбиянок, японок, чернокожих, анала, милф, трансгендеров, зрелых женщин, секса втроем, хентая и «больших сисек».
Рейтинг популярных порнозвезд также остался относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом.
Как и в 2022 году, первое место в нем заняла Абелла Дейнджер, которую посмотрели более 1,8 миллиарда раз. Также в пятерку лидеров входят Анджела Уайт, Ева Элфи, Лана Роадс и Вайолет Майерс.
А теперь — хорошие новости! В этом году люди стали дольше задерживаться на сайте: в 2023 году среднее время, проведенное на Pornhub, увеличилось на целых 15 секунд, а средняя продолжительность посещения составила 10 минут и 9 секунд. Отлично потрудились.
И снова Соединенные Штаты оказались самой сексуальной страной в мире, обеспечив Pornhub самый высокий ежедневный трафик, за ними следуют Филиппины, Франция, Мексика и Великобритания.
Великобритания, несмотря на свои небольшие размеры и население, сумела занять пятое место в мире по просмотрам. Самые популярные разделы у британцев — «милфы» и «лесбиянки». Также в популярных запросах числятся «зрелые британки» и «британский доггинг».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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там где сложнее всего найти себе пару ...
Что, остальное смотрят 2 минуты??? Правда??? ТикТок в возмущении....