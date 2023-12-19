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Pornhub опубликовал свою статистику за 2023 год

Pornhub опубликовал свою статистику за 2023 год

Автор:
19 декабря 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2023 год   Ynews   pornhub   Итоги года   Просто статистика   итоги 2023 года   поисковые запросы   порнхаб   статистика   
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Сайт для взрослых Pornhub поделился своим ежегодным обзором, обнародовав самые популярные поисковые запросы и «грязные желания» пользователей. Что ж, ознакомимся.

Канадский сайт Pornhub — крупнейшая порнографическая интернет-площадка в мире, а также один из самых посещаемых сайтов. Каждый год он подводит итоги и раскрывает статистику просмотров, популярных запросов и предпочтений пользователей.


Каждый год команда Pornhub просматривает данные о миллиардах посещений, чтобы выяснить, какой контент определил последние 12 месяцев в порноиндустрии.


Если бы 2023 год можно было выразить тремя словами, то это было бы «большой, больше и самый большой».


Похоже, что размер действительно имеет значение, поскольку число поисковых запросов, включающих эти термины, в этом году выросло на 177%. А поисковые запросы "BBW" («толстушка»), "big ass" («большая задница») и "big dick" («большой член») попали в топ-20 сайта.


«Человеку свойственно любопытство к необычному. Когда речь идет о сексе, это ничем не отличается. Все мы в той или иной степени вуайеристы и хотим видеть крайности — то, что нам недоступно в реальной жизни». — Доктор Лори Бетито, Центр сексуального здоровья.


Среди других определяющих тем года — «зрелость» (рост на 77 % по сравнению с прошлым годом), «униформа» (рост на 243%) и «сексуальное исцеление», причем число запросов на «терапию» выросло на 344%.


Но данные также показывают растущее увлечение пользователей темой искусственного интеллекта. Сайт зафиксировал рост интереса к «секс-машинам».


Поиски по запросу «андроид», включая такие термины, как «косплей андроида» или «ролевая игра андроида», выросли на 1689% (да, тут нет ошибки). Запросы по словам «Секс-робот» и «3D-робот» выросли на 304%, а интерес к новому термину NPC («неигровой/неиграбельный персонаж»), очень популярному на TikTok, вырос на 1541%. Странновато, но ладно.


Но в целом наиболее просматриваемые категории были самыми традиционными и привычными: в топ-10 вошли запросы от любителей лесбиянок, японок, чернокожих, анала, милф, трансгендеров, зрелых женщин, секса втроем, хентая и «больших сисек».


Рейтинг популярных порнозвезд также остался относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом.


Как и в 2022 году, первое место в нем заняла Абелла Дейнджер, которую посмотрели более 1,8 миллиарда раз. Также в пятерку лидеров входят Анджела Уайт, Ева Элфи, Лана Роадс и Вайолет Майерс.


А теперь — хорошие новости! В этом году люди стали дольше задерживаться на сайте: в 2023 году среднее время, проведенное на Pornhub, увеличилось на целых 15 секунд, а средняя продолжительность посещения составила 10 минут и 9 секунд. Отлично потрудились.


И снова Соединенные Штаты оказались самой сексуальной страной в мире, обеспечив Pornhub самый высокий ежедневный трафик, за ними следуют Филиппины, Франция, Мексика и Великобритания.


Великобритания, несмотря на свои небольшие размеры и население, сумела занять пятое место в мире по просмотрам. Самые популярные разделы у британцев — «милфы» и «лесбиянки». Также в популярных запросах числятся «зрелые британки» и «британский доггинг».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2023 год   Ynews   pornhub   Итоги года   Просто статистика   итоги 2023 года   поисковые запросы   порнхаб   статистика   
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11  комментариев
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24k
Анатолий Соколов 2 часа назад
где больше всего смотрят порно?
там где сложнее всего найти себе пару ...
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779
ZeroCross.ru 11 минут назад
а мультики в каком месте ?
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7k
Vladimir Полчаса назад
Пока у людей руки заняты, они не воюют.
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391k
Алексей Полчаса назад
первое место должны были отдать хохлам. це неправильный рейтинг
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 36 минут назад
В порнхабе на совещании: -А теперь докладывает управление дрочстата
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5
Чёрный Властелин 47 минут назад
А они учитывают траффик через VPN? Я вот типа как из Нидерландов смотрю, это получается я голландцам статистику накручиваю?
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66k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
никогда бы не подумал что столько в мире желающих посмотреть на заблюренную письку и послушать визги японок
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25k
sssss3 58 минут назад
Больше половины не понял, но очень интересно.
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7k
Marlboro 58 минут назад
Друг одобряет :) говорит что поддерживает сайт просмотрами и лайками
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36k
АнтонПолднев Час назад
Ну то, что около 80% всего трафика в сети, порнуха, это давно не секрет. То что вычленили Россию, это в свете последних событий, тоже понятно. Хоть и не понятно каким образом порнуха соседствует с политикой. Хотя...
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