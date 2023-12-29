Засухи, наводнения, пожары и тайфуны: 20 самых дорогостоящих климатических катастроф 2023 года

Засухи, наводнения, лесные пожары и тропические штормы — в 2023 году ни один уголок земного шара не обошли стороной катастрофические климатические явления. В новом отчете представлены 20 самых дорогостоящих климатических катастроф этого года. В список попали все шесть населенных континентов мира.

На первом месте — шокирующие лесные пожары на Гавайях в августе, в результате которых погибло не менее 100 человек, а ущерб составил более 4 000 долларов на человека. Также в список вошли майские штормы на Гуаме, которые обошлись почти в 1 500 долларов на душу населения, наводнения в Новой Зеландии, засуха в Испании и лесные пожары в Чили.

Эксперты называют 2023 год «годом климатического коллапса» и обвиняют в экстремальных явлениях «неспособность быстро отказаться от ископаемого топлива».