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Засухи, наводнения, пожары и тайфуны: 20 самых дорогостоящих климатических катастроф 2023 года

Засухи, наводнения, пожары и тайфуны: 20 самых дорогостоящих климатических катастроф 2023 года

Автор:
29 декабря 2023 15:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Итоги года   изменение климата   итоги 2023 года   лесной пожар   наводнение   стихийные бедствия   тропический шторм   ущерб   экономический ущерб   
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Международная благотворительная организация Christian Aid составила список 20 самых дорогостоящих климатических катастроф года. В новом докладе организации общий ущерб от каждого стихийного бедствия делится на численность населения пострадавшей территории, что позволяет оценить экономический ущерб на одного человека.


Засухи, наводнения, лесные пожары и тропические штормы — в 2023 году ни один уголок земного шара не обошли стороной катастрофические климатические явления. В новом отчете представлены 20 самых дорогостоящих климатических катастроф этого года. В список попали все шесть населенных континентов мира.


На первом месте — шокирующие лесные пожары на Гавайях в августе, в результате которых погибло не менее 100 человек, а ущерб составил более 4 000 долларов на человека. Также в список вошли майские штормы на Гуаме, которые обошлись почти в 1 500 долларов на душу населения, наводнения в Новой Зеландии, засуха в Испании и лесные пожары в Чили.


Эксперты называют 2023 год «годом климатического коллапса» и обвиняют в экстремальных явлениях «неспособность быстро отказаться от ископаемого топлива».



Ученые все чаще связывают экстремальные погодные явления с потеплением на планете, которое в значительной степени вызвано выбросами углекислого газа из ископаемых видов топлива.

Например, более теплый воздух может удерживать больше влаги, что означает более интенсивные дожди и наводнения. Штормы также становятся более интенсивными, поскольку более теплая температура поверхности моря увеличивает скорость ветра. Более теплые условия повышают риск и тяжесть лесных пожаров.



Для составления отчета общий ущерб от каждого стихийного бедствия был поделен на численность населения пострадавшей территории, что позволило оценить экономическое бремя на одного человека. Этот метод позволяет более индивидуально взглянуть на последствия стихийного бедствия, подчеркивая финансовую нагрузку на рядовых граждан, а не только совокупный экономический ущерб.


По данным благотворительной организации, наибольшую стоимость стихийных бедствий в расчете на одного человека принесли лесные пожары, охватившие Гавайи в августе. Стоимость этих лесных пожаров в среднем составляет 4 161 доллар на человека — больше, чем любое другое климатическое погодное явление года. Это также почти в три раза превышает общую стоимость следующего события в списке — тропического шторма на Гуаме в мае (1 455 долларов на человека). В течение 15 часов супертайфун «Мавар» обрушился на остров Гуам в Тихом океане. Свирепый ураган унес жизни двух человек, разрушил здания, вывел из строя инженерные сети и выкорчевал деревья.


Организация Christian Aid отметила высокую распространенность штормов в этом списке, которая «вероятно, увеличится в связи с изменением климата». В пятерку лидеров также вошли шторм в Вануату в марте (947 долларов на человека) и февральский шторм в Новой Зеландии (468 долларов на человека).


На 18-м месте в списке находится циклон «Фредди», который в феврале-марте пронесся по южной части Индийского океана и вызвал хаос. Хотя он затронул несколько стран, таких как Мозамбик и Мадагаскар, больше всего пострадал Малави, где непрекращающиеся дожди вызвали катастрофические наводнения.

По данным организации Christian Aid, жители более богатых стран, таких как США, могут лучше подготовиться к возможным будущим экстремальным погодным явлениям, поскольку у них больше возможностей инвестировать в более качественное жилье или оформить страховку.


Но в более бедных странах, таких как Малави, устойчивые здания встречаются реже, и меньше домохозяйств имеют финансовые резервы, позволяющие людям восстановиться после такого бедствия.


В отчете приводятся слова Мофоло Чикаонда, 69-летней вдовы из южной части Малави: «Самое страшное негативное воздействие циклона "Фредди", которое я никогда не забуду за всю свою жизнь, — это разрушение единственного дома, который мы с таким трудом построили».


По мнению экспертов, из-за климатических явлений в беднейших странах погибает больше людей.

Это также означает, что восстановление происходит медленнее и более неравномерно, а многие люди еще больше погружаются в нищету, поскольку их имущество уничтожено или повреждено.



Все 20 событий, вошедших в этот список, связаны с изменением климата с точки зрения причинно-следственных связей. Поэтому разрушительные землетрясения в Турции и Сирии в феврале, а также землетрясение в Марокко в сентябре в него не вошли.


«В климатологии нет однозначного мнения о том, влияет ли изменение климата на частоту и интенсивность землетрясений, — говорится в докладе. — Конкретное событие может быть примером долгосрочной исторической закономерности, а не результатом изменением климата».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Итоги года   изменение климата   итоги 2023 года   лесной пожар   наводнение   стихийные бедствия   тропический шторм   ущерб   экономический ущерб   
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3  комментария
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Leo Sun 3 часа назад
Да-да, во всём виноват именно климат, а не HAARP и прочее климатическое оружие, применяемое кликой. Главное, почаще это повторять для стада.
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3k
Autumn2015 2 часа назад
Во время пожаров в Греции местные жители просекли, что-то с ними не так - пожары идут с гор и стали патрулировать эти районы. А поскольку в горах там растут деревья не слошь, а отдельными большими деревьями довольно далеко друг от друга, то засняли интересную картину - горят большие деревья, изнутри!, а вокруг пожара нет, даже трава не тронута. Как такое может быть, все мы видели пожарища - большие деревья стоят обгорелые -если их только чем-то типа лазера не подожгли сверху?
Видео в инете есть.
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