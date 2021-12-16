Но что же чаще всего ищут пользователи наших стран?

Мужчины чаще всего обращают внимание на «японские видео». Женщины традиционно сохраняют спрос на «лесбиянок». При этом, аудитория вторых за уходящий год увеличилась аж на 35%, тогда как мужская лишь на 5%.