Известный многим сайт Pornhub уже традиционно подвел итоги уходящего года, разместив отчет о главных трендах, популярных поисковых запросах и статистику.
Самое смешное, что, до текущего года популярные запросы не имели вообще ничего общего с порно. Например, в 2018 году люди искали сетевой шутер «Fortnite» и женскую версию главного злодея из игр Super Mario.
В 2019 году их интересовали инопланетяне, а в прошлом году – карантин.
На этот раз пальму первенства забрал хентай. Видимо, популярность аниме всё-таки сыграла свою роль. Не менее интересно и то, что вторым стал запрос «романтика», которой, как ни странно, не хватает пользователям данного ресурса.
Искали здесь и видеоуроки. Например, как правильно надевать презерватив. Среди популярных запросов оказалось слово «учитель». Видимо, это связано с тем, что преподаватель из Тайваня выкладывал сюда лекции по математике, набравшие популярность.
Больше всего любителей порно оказалось в США. Именно там зафиксирован самый большой ежедневный трафик. Россия же оказалась на 18 месте, в среднем проводя на сайте чуть больше 8-ми минут.
Самое интересное, что, по данным сервиса, в нашей стране упал трафик на 4% в период трансляции Евровидения. Видимо, музыкальный конкурс представлял куда больший интерес.
Украина оказалась на 14 месте с почти 10-ю минутами.
Но что же чаще всего ищут пользователи наших стран?
Мужчины чаще всего обращают внимание на «японские видео». Женщины традиционно сохраняют спрос на «лесбиянок». При этом, аудитория вторых за уходящий год увеличилась аж на 35%, тогда как мужская лишь на 5%.
Но не обошлось и без стандартного поиска «русского порно». Так сказать, поддержка отечественного продукта.
Наши соседи оказались любителями пикантных видео по запросу «куколд».
Ожидаемо, поменялись и кумиры. Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Eva Elfie оказалась в ТОП-3 по миру.
Но куда интереснее посмотреть на популярность вымышленных персонажей на данном сайте.
Лидерами стали Харли Квин из «Бэтмена», Гарри-Поттер, Человек-паук», «Симпсоны» и даже «Губка Боб».
Насчет последнего, согласитесь, выглядит довольно специфично.
Источник:
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По традиции главный один из самых популярных сайтов порно-тематики рассказывает о том, что пользовалось наибольшим успехом у его пользователей.
Очень грязное кино, не по содержанию, там ничего нового, а потому что актёры естественно пачкают друг дружку гримом.