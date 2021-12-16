В России смотрят хентай, на Украине - про куколдов и "милф": Pornhub подвёл итоги 2021 года

По традиции главный один из самых популярных сайтов порно-тематики рассказывает о том, что пользовалось наибольшим успехом у его пользователей.
Итак, Pornhub опубликовал отчет по итогам 2021 года. В нем все: статистика, тенденции, топ поисковых запросов и чуть-чуть удивительного.
Ниже - список самых популярных запросов в 2021 году. На первом месте - хентай, далее - романтика, и замыкает "тройку лидеров" - групповой секс. Удивительно, но в этот спимок попали и готы. На десятом месте - запрос "как..."- так пользователи искали видео с конкретными задачами, к примеру, "как надевать презерватив (да, да, и о таком спрашивают!).
Самые популярные порнозвезды
В этом списке на первом месте американская модель Лана Роудс, а на третьем россиянка Ева Элфи (Юлия Романова).
Топ-20 стран по трафику
Что касается стран, в которых смотрят порно, то набольший трафик набрала Америка. После США идут Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина в этом списке находится на 14 месте, а Россия - на 18-м.
Время, проведенное на сайте
Россиянин в среднем проводит на сайте чуть более восьми минут. Дольше всего зависают на "Порнхабе" филлипинцы:
Любопытным будет посмотреть, как распределяются порно-предпочтения жителей разных стран.
А это предпочтения жителей России и Украины. В целом, и там и там любят хентай и милф. Но среди набирающих популярность запросов от украинцев значатся видео с куколдами (на втором месте), а россияне в этом смысле не слишком оригинальны, и предпочитают все большое.
Ниже список самых просматриваемых категорий у мужчин и женщин. Кстати, в 2021 году женская аудитория сайта увеличилась аж на 35%, а мужская - всего на 5%.
Самым необычным в отчете было то, что в список самых популярных слов на сайте попал "учитель". Возможно, это связано не столько с предпочтениями пользователей, сколько с тем, что в 2020 году на "Порхабе" появился необычный посетитель, который стал выкладывать на сайт лекции по математике. На новый контент преподавателя из Тайваня подписались 7700 человек, а его видео посмотрели более двух миллионов раз.
Самые популярные вымышленные персонажи
Когда обычные земные "милфы" и лесбиянки надоедают, пользователи "Порнхаба" фантазируют о сексе с вымышленными героями. Среди лидеров - Харли Квин, Чудо-женщина, Гарри Поттер, Человек-паук. Удивительно, но в этом списке есть и «Симпсоны»,и «Губка Боб».
Источник:
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а если используешь VPN то ты уже как бы сморишь из другой страны..
Друг случайно перешел на оригинальную ссылку, и также случайно заметил, что у Нигерландов в стратосферу взлетели гейвидос запросы- +520% и +530% турецкое порно(это совпадение? А есть комбо из этих двух запросов?) У французов, видимо, глядя на жену президента на +370% "Постарайся не кончить". Бразилия всё еще достойна отдельного подраздела АДок +134% запросов "Наруто". Колумбия + 144% "Трансы"
В удивительное время живем, когда Онимешники смотрят Наруто на дрочехабе.