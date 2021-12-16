В России смотрят хентай, на Украине - про куколдов и "милф": Pornhub подвёл итоги 2021 года

Итак, Pornhub опубликовал отчет по итогам 2021 года. В нем все: статистика, тенденции, топ поисковых запросов и чуть-чуть удивительного.

Ниже - список самых популярных запросов в 2021 году. На первом месте - хентай, далее - романтика, и замыкает "тройку лидеров" - групповой секс. Удивительно, но в этот спимок попали и готы. На десятом месте - запрос "как..."- так пользователи искали видео с конкретными задачами, к примеру, "как надевать презерватив (да, да, и о таком спрашивают!).



