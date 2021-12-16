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В России смотрят хентай, на Украине - про куколдов и "милф": Pornhub подвёл итоги 2021 года

В России смотрят хентай, на Украине - про куколдов и "милф": Pornhub подвёл итоги 2021 года (9 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: pornhub   Понхаб   аналитика   предпочтения   статистика   
1994
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По традиции главный один из самых популярных сайтов порно-тематики рассказывает о том, что пользовалось наибольшим успехом у его пользователей.

Итак, Pornhub опубликовал отчет по итогам 2021 года. В нем все: статистика, тенденции, топ поисковых запросов и чуть-чуть удивительного.

Ниже - список самых популярных запросов в 2021 году. На первом месте - хентай, далее - романтика, и замыкает "тройку лидеров" - групповой секс. Удивительно, но в этот спимок попали и готы. На десятом месте - запрос "как..."- так пользователи искали видео с конкретными задачами, к примеру, "как надевать презерватив (да, да, и о таком спрашивают!).


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Самые популярные порнозвезды

В этом списке на первом месте американская модель Лана Роудс, а на третьем россиянка Ева Элфи (Юлия Романова).



Топ-20 стран по трафику

Что касается стран, в которых смотрят порно, то набольший трафик набрала Америка. После США идут Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина в этом списке находится на 14 месте, а Россия - на 18-м.


Время, проведенное на сайте

Россиянин в среднем проводит на сайте чуть более восьми минут. Дольше всего зависают на "Порнхабе" филлипинцы:


Любопытным будет посмотреть, как распределяются порно-предпочтения жителей разных стран.


А это предпочтения жителей России и Украины. В целом, и там и там любят хентай и милф. Но среди набирающих популярность запросов от украинцев значатся видео с куколдами (на втором месте), а россияне в этом смысле не слишком оригинальны, и предпочитают все большое.



Ниже список самых просматриваемых категорий у мужчин и женщин. Кстати, в 2021 году женская аудитория сайта увеличилась аж на 35%, а мужская - всего на 5%.


Самым необычным в отчете было то, что в список самых популярных слов на сайте попал "учитель". Возможно, это связано не столько с предпочтениями пользователей, сколько с тем, что в 2020 году на "Порхабе" появился необычный посетитель, который стал выкладывать на сайт лекции по математике. На новый контент преподавателя из Тайваня подписались 7700 человек, а его видео посмотрели более двух миллионов раз.


Самые популярные вымышленные персонажи

Когда обычные земные "милфы" и лесбиянки надоедают, пользователи "Порнхаба" фантазируют о сексе с вымышленными героями. Среди лидеров - Харли Квин, Чудо-женщина, Гарри Поттер, Человек-паук. Удивительно, но в этом списке есть и «Симпсоны»,и «Губка Боб».


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Метки: pornhub   Понхаб   аналитика   предпочтения   статистика   
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11k
Majul 2 часа назад
Куколды и Украина, есть определенные параллели, не находите? )
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1k
Василий Кортнев 22 минуты назад
ага, а казахи смотрят анал, ничего что у нас закрыт порнхаб?
а если используешь VPN то ты уже как бы сморишь из другой страны..
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178
Сергей 36 минут назад
Больше всего позабавило то, что китайцы любят смотреть как чпокают японцев.
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17k
Александр 43 минуты назад
Сразу видно кто какую страну развалит. Украину, куколды. Россию, маменькины сынки, которым сиську подавай.

Друг случайно перешел на оригинальную ссылку, и также случайно заметил, что у Нигерландов в стратосферу взлетели гейвидос запросы- +520% и +530% турецкое порно(это совпадение? А есть комбо из этих двух запросов?) У французов, видимо, глядя на жену президента на +370% "Постарайся не кончить". Бразилия всё еще достойна отдельного подраздела АДок +134% запросов "Наруто". Колумбия + 144% "Трансы"

В удивительное время живем, когда Онимешники смотрят Наруто на дрочехабе.
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3k
V2.Smirnov Час назад
Хентай удивил. Мне хммм... друг рассказывал, что по слову "хентай" там довольно убогая и кривая выборка с кучей мусора.
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69k
Пётровыч 2 часа назад
Бабы по сути своей лесбиянки, или точнее БИсексуалки. В подростковом возрасте ходят за ручку, чмокаются при встрече, а потом на первом месте запросы "лесбиянки".
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3k
Mowgley 2 часа назад
Вот такая картинка, и фсе

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58k
pynh 2 часа назад
хЁнтай?
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91k
TapokSudby 2 часа назад
Либо в России "Порнхаб" смотрят исключительно подростки, либо я чего-то не понимаю. Хёнтай? Да ладно!
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368
АлоКин TapokSudby 2 часа назад
Действительно, странно. Я лично им в статистику просмотр MILF нагнал часов этак на 500)))
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Никогда не понимала, как можно возбуждаться на вымышленный персонаж. Губка Боб, Симпсоны? Это какой-то треш, конечно.
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