15 лучших звёздных нарядов года по версии журнала Vogue

Сейчас никто так быстро не зажигает тренды, как Кендалл Дженнер, и в этом году модель продолжила прокладывать путь к тому, что будет дальше в моде. Дженнер, которая работает с несколькими стилистами, включая Дэни Мишель и Марни Сенофонте, была замечена в двух главных трендах 2023 года — тренде «без штанов» и тренде богатства — задолго до того, как они стали мейнстримом. К тому же она любит придавать трендам своеобразный поворот: например, ее боди Marc Jacobs на Met Gala было вдохновлено архивными купальниками Карла Лагерфельда. Кроме того, в этом году ни у кого не было лучшего гардероба роскошных пальто, чем у Дженнер. The Row должен отправить ей персональную открытку с благодарностью за то, что она так часто носит этот бренд.