15 лучших звёздных нарядов года по версии журнала Vogue

Выпустив альбом Something to Give Each Other, певец Трой Сиван в этом году был на высоте — в том числе и на красной ковровой дорожке. Сиван вписался в статус сердцееда в стилистике Марка Форне (Marc Forné), создав ультрасовременные образы, которые были одновременно очень элегантными и очень сексуальными. В сентябре он взорвал интернет, посетив показ Rabanne в Париже в джинсовом смокинге — пиджак был распахнут, чтобы обнажить грудь, на которой красовалось украшение-«бюстгальтер» с кристаллами. Да, классический костюм и галстук — это не для Сивана.