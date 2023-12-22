15 лучших звёздных нарядов года по версии журнала Vogue

В 2023 году на красных дорожках царило оживление: сезон наград в области кино и музыки, Met Gala, месяц моды и возвращение блестящих голливудских премьер после забастовки актёров и сценаристов. Сейчас, когда год близится к концу, пришло время вспомнить, кто из знаменитостей сумел создать самые яркие модные образы.
Конечно, составить список лучших звездных модников года было нелегко. Чтобы определить окончательный вариант, Vogue обратил внимание на тех, кто выделялся на красных дорожках своей индивидуальностью, не боясь идти на риск.
1. Тейлор Рассел
В прошлом году Тейлор Рассел появилась на модной сцене с началом рекламного продвижения фильма «Целиком и полностью», а в 2023 году продолжила развивать свой стиль, создав множество скульптурных, элегантных и прогрессивных образов. Несмотря на то, что многие из ее победных образов на красных дорожках были созданы Loewe — сейчас она является музой дизайнера Джонатана Андерсона и этого дома, — это не означает, что ее наряды были чересчур брендовыми или лишенными индивидуальности. На самом деле ей и стилисту Райану Гастингсу удалось добиться нужного эффекта: она всегда была в центре внимания в платьях с кристаллами, черных костюмах на заказ и макси-платьях с бахромой.
2. Хантер Шефер
Хантер Шафер, работающая со стилистом Дарой Аллен, оказалась одной из самых смелых голливудских модниц в этом году, не побоявшейся использовать броские принты и украшения, металлическую отделку и обнажающие кожу силуэты. «Мы с Хантер хотели расширить границы моды на красной дорожке», — сказала Аллен в интервью Vogue в ноябре во время пресс-тура «Голодных игр». Лучшие образы Шефер? Это цветочное платье Marni из металлических цветов, сделанных из вторсырья, платье Schiaparelli с ручной росписью (для премьеры фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах») и, конечно же, Prada с золотой фольгой.
Французская певица Yseult не чужда высокой моде: она ходила по подиумам таких брендов, как Alexander McQueen и Balenciaga. В этом году она также доказала, что у нее есть задатки настоящей звезды красных дорожек. «Я люблю носить одежду, которая заставляет меня чувствовать себя сильной и одновременно уязвимой, — рассказала певица о своем стиле в интервью Vogue в начале этого года. Ее модный выбор в 2023 году, безусловно, был сильным: она выходила на красные дорожки и фотографировалась на фоне пресс-воллов в приталенных кожаных мини-платьях, обтекаемых смокингах и элегантных платьях с накидками.
Если вы думаете, что для успеха в Голливуде необходимо исключительно роскошное платье, подумайте еще раз, ведь причудливый подход Эммы Коррин к созданию нарядов для красных дорожек стал одним из самых ярких примеров года. «Что самое интересное в работе с Эммой, так это то, что она рискует, — сказал Гарри Ламберт, стилист Коррин, в интервью Vogue в прошлом году. — Она хочет веселиться. Она в восторге от моды и не боится ее». В 2023 году звезда экспериментировала с самыми неожиданными образами: от пиджака-смокинга в паре с юбкой из прозрачного полотна до трусов Miu Miu в сочетании с кардиганом на пуговицах. Никто не справился с трендом «без штанов» лучше.
5. Джейкоб Элорди
Между съёмками в фильмах «Солтберн» и «Присцилла» Джейкоб Элорди провёл довольно насыщенный кинематографический год и множество ярких моментов на красных дорожках. Актер стал одним из самых стильно одетых мужчин в Голливуде: он сочетает классический покрой с неожиданными акцентами, такими как блузки с бантиками, короткие шорты и рубашки с широкими воротниками в стиле 70-х годов. В этих модных ансамблях соблюден правильный баланс классики и современности, мужественности и женственности. Кроме того, этот мужчина знает, как правильно носить сумку.
6. Рианна
Когда Рианна с многочасовым опозданием прибыла на Met Gala 2023, ее белое платье Valentino из шелковых нитей и цветочная накидка произвели фурор. Как обычно, звезда появилась на красной дорожке, готовая создать незабываемый образ. Она и ее стилист Джахил Уивер не переставали следить за модой на протяжении всего года. Даже ожидая второго ребенка от рэпера A$AP Rocky, суперзвезда переосмыслила, как может выглядеть стиль для беременных (оказывается, одежда для будущих мам может быть невероятно крутой). В 2023 году Рианна неизменно радовала глаз своими нарядами: от красного комбинезона Loewe, в котором она выступала на Суперкубке, до черного обтягивающего платья Alaïa, в котором она пришла на церемонию вручения «Оскара».
Тильда Суинтон всегда маршировала в такт собственному барабану, и ее подход к стилю красной дорожки в 2023 году был таким же. Работая со своим любимым стилистом Джерри Стаффордом, актриса выбрала умные, структурные образы, которые бросили вызов статусу кво. Справилась ли она с огромным белым пальто от Jean Paul Gaultier? Конечно. А как насчет изысканных твидов от Chanel или облегающих брючных костюмов от Хайдера Акерманна? Да и да. Там, где другие знаменитости облачались в роскошные неземные платья, Суинтон тяготела к остромодному пошиву — и это принесло свои плоды.
8. A$AP Rocky
Когда A$AP Rocky выпустил в 2013 году свой трек "Fashion Killa", он имел в виду именно это. Спустя десятилетие рэпер все еще находится на модной вершине. Его партнерша, Рианна, часто находится там рядом с ним. Рэпер появляется на красных дорожках в уличной одежде и костюмах, часто стилизованных Мэтью Хенсоном, что доказывает, что он один из самых крутых пап на свете. Например, на Met Gala он предстал в полном образе от Gucci: блейзер, рубашка, галстук — и все это в сочетании с украшенными драгоценными камнями джинсами и юбкой из тартана. Однако этому человеку не нужна красная дорожка, чтобы блистать: в свободное от работы время он привлекает внимание папарацци в самых разных нарядах — от повседневных свитшотов до нарядных блейзеров, многие из которых принадлежат его любимому бренду Bottega Veneta.
9. Лили Гладстон
Лили Гладстон, сыгравшая в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», стала одной из главных претенденток на премию 2024 года. Актриса индейского происхождения использовала красную дорожку, чтобы привлечь внимание к современным дизайнерам коренных американцев, например, демонстрируя графические платья от Джейми Окумы и замысловатые украшения от Дженнифер Янгер. Не было недостатка и в высокомодном гламуре: стилист Гладстон, Джейсон Ремберт, одел ее в множество свежих нарядов от Louis Vuitton, Marni и Valentino. «Оскар» явно не за горами...
Сейчас никто так быстро не зажигает тренды, как Кендалл Дженнер, и в этом году модель продолжила прокладывать путь к тому, что будет дальше в моде. Дженнер, которая работает с несколькими стилистами, включая Дэни Мишель и Марни Сенофонте, была замечена в двух главных трендах 2023 года — тренде «без штанов» и тренде богатства — задолго до того, как они стали мейнстримом. К тому же она любит придавать трендам своеобразный поворот: например, ее боди Marc Jacobs на Met Gala было вдохновлено архивными купальниками Карла Лагерфельда. Кроме того, в этом году ни у кого не было лучшего гардероба роскошных пальто, чем у Дженнер. The Row должен отправить ей персональную открытку с благодарностью за то, что она так часто носит этот бренд.
Немногие звезды так весело относятся к моде, как Джоди Тёрнер-Смит. Актриса рассматривает красную дорожку как игровую площадку, примеряя яркие образы, которые варьируются от игривых (перья! цвет! драма!) до ультрасексуальных (образ «без штанов» от Viktor & Rolf). В то время как некоторые звезды придерживаются четкого модного курса, повторяя чужие стильные находки, эта женщина не боится экспериментировать. Никогда не знаешь, что она покажет в следующий раз. Будем надеяться, что в 2024 году она продолжит держать нас в напряжении.
12. Грета Ли
Звезда «Прошлых жизней» Грета Ли, безусловно, одевается так, как подобает претендентке на премию 2024 года. Ли, работающая со стилистом Даниэль Голдберг, разработала свой особый стиль для красной ковровой дорожки, благодаря которому она облачается в лучшие подиумные образы года от таких брендов, как Loewe (она дружит с этим домом), Gucci и Ferragamo. Ее модный почерк? Она предпочитает скульптурность, выбирая мягкие, но архитектурные силуэты, которые подчеркивают форму тела. Образы сдержанны, но при этом привлекают внимание.
Если бы в Голливуде вручали награду «Самый эксцентричный наряд» за 2023 год, она бы точно досталась Мейзи Уильямс. Звезда «Игры престолов» оказалась одной из самых интересных и нестандартных модниц года, и это не может не радовать. Ее хамелеонский подход к стилю позволяет ей носить все: от неземных белых платьев Simone Rocha до элегантных костюмов Thom Browne и футуристических творений Iris van Herpen. Неважно, насколько авангардным является образ. Нет такого образа, который Уильямс не смогла бы воплотить в жизнь.
Выпустив альбом Something to Give Each Other, певец Трой Сиван в этом году был на высоте — в том числе и на красной ковровой дорожке. Сиван вписался в статус сердцееда в стилистике Марка Форне (Marc Forné), создав ультрасовременные образы, которые были одновременно очень элегантными и очень сексуальными. В сентябре он взорвал интернет, посетив показ Rabanne в Париже в джинсовом смокинге — пиджак был распахнут, чтобы обнажить грудь, на которой красовалось украшение-«бюстгальтер» с кристаллами. Да, классический костюм и галстук — это не для Сивана.
Турне Бейонсе «Ренессанс» стало одним из самых обсуждаемых концертов года, и во многом этому способствовал ее грандиозный, единственный в своем роде гардероб. Она и стилист Кей Джей Муди обратились практически ко всем ведущим домам моды, чтобы создать индивидуальные наряды для шоу. Mugler, Balmain, Rick Owens — вся банда в сборе. Конечно, самую большую известность получил ее сюрреалистический кэтсьют (комбинезон) Loewe с ручной печатью, покрытый сверкающими кристаллами. Чтобы так хорошо выглядеть, нужно потратить миллиард.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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