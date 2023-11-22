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Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности

Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности

Автор:
22 ноября 2023 11:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   запрет   курган   мигранты   работа   статистика   
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Отныне "понаехавшие" в Курганскую область не сумеют водить такси, автобусы, работать в сферах образования и производства детского питания. Есть и другие ограничения, которые вступят в силу с началом 2024 года.

Вслед за другими областями власти Кургана решили ограничить привлечение мигрантов в ряд сфер экономики.

Постановлением губернатора области с 2024 года "иностранные специалисты" не смогут работать в сфере

  • образования;
  • производства детского питания и диетических продуктов;
  • перевозки пассажиров в городском, пригородном транспорте, в легковом такси и арендованных авто;
  • деятельности гостиниц, хостелов и других мест временного проживания;
  • деятельности по трудоустройству и подбору персонала


В постановлении отмечается, что подобные меры призваны помочь "приоритетному трудоустройству российских граждан и для защиты национального рынка труда".


Ранее похожие ограничения установили в Челябинской и Тульской областях. У регионов есть право самостоятельно устанавливать ограничения на привлечение мигрантов. Такое меры, во-первых, перераспределяют трудовые ресурсы, и, во-вторых, как считает член совета при президенте РФ по миграционным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох, повышают национальную безопасность.


При этом ограничения не затрагивают мигрантов, имеющих временный или постоянный ВНЖ, прибывших из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Но распространяются на въехавших в Россию в безвизовом режиме граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана.

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Метки: Ynews   Россия   запрет   курган   мигранты   работа   статистика   
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5  комментариев
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Илья Час назад
Муххамад самое популярное имя для новорождённых в Люберцах в 2023 году.

Согласно данным ЗАГСа, на втором месте по популярности имя Анастасия, на третьем Артём, на четвёртом Фатима, а на пятом Бибисоро.
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9k
Бритва 13 минут назад
а других мер не существует, кроме как запрещать работать?
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66k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
Чую в Екате наступит мигрантский писец. Челябинск с нового года запретит чуркам работать , Курган запретит и ломанутся все эти овцеебы в Екатеринбург . У нашего то губера яйца отсутствуют чтоб выгнать чурок с области и города.
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