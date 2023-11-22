Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности

Отныне "понаехавшие" в Курганскую область не сумеют водить такси, автобусы, работать в сферах образования и производства детского питания. Есть и другие ограничения, которые вступят в силу с началом 2024 года.
Вслед за другими областями власти Кургана решили ограничить привлечение мигрантов в ряд сфер экономики.
Постановлением губернатора области с 2024 года "иностранные специалисты" не смогут работать в сфере
- образования;
- производства детского питания и диетических продуктов;
- перевозки пассажиров в городском, пригородном транспорте, в легковом такси и арендованных авто;
- деятельности гостиниц, хостелов и других мест временного проживания;
- деятельности по трудоустройству и подбору персонала
В постановлении отмечается, что подобные меры призваны помочь "приоритетному трудоустройству российских граждан и для защиты национального рынка труда".
Ранее похожие ограничения установили в Челябинской и Тульской областях. У регионов есть право самостоятельно устанавливать ограничения на привлечение мигрантов. Такое меры, во-первых, перераспределяют трудовые ресурсы, и, во-вторых, как считает член совета при президенте РФ по миграционным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох, повышают национальную безопасность.
При этом ограничения не затрагивают мигрантов, имеющих временный или постоянный ВНЖ, прибывших из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Но распространяются на въехавших в Россию в безвизовом режиме граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана.
Источник:
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Согласно данным ЗАГСа, на втором месте по популярности имя Анастасия, на третьем Артём, на четвёртом Фатима, а на пятом Бибисоро.
Кстати, эти сообщения о самом популярном имени публиковали и в Архангельской области: https://www.kommersant.ru/doc/6351380https://www.kommersant.ru/doc/6351380